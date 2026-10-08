Dengan tugas internasionalnya kini resmi berakhir, pemain berusia 39 tahun itu langsung kembali ke Amerika Serikat untuk bergabung lagi dengan Inter Miami. Inter Miami akan sangat bergantung pada kehadirannya untuk mengamankan posisi unggulan sebaik mungkin menjelang play-off MLS Cup yang akan datang. Kini ia menghadapi ujian langsung untuk menjaga kebugarannya di tengah padatnya rangkaian laga domestik sebelum memasuki fase gugur.