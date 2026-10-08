ISI Photos
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi ditunjuk sebagai anggota kehormatan River Plate saat karier legendarisnya bersama Argentina mencapai penutup emosional di Monumental
Tribut bersejarah menandai perpisahan ikonis
Jajaran petinggi River secara resmi mengangkat Messi sebagai anggota kehormatan klub beberapa saat sebelum kick-off melawan Benin. Presentasi tertutup itu berlangsung di Kantor Presiden di Estadio Monumental bersama Stefano Di Carlo. Sang penyerang menerima kartu keanggotaan institusional, plakat peringatan, dan jersey spesial ulang tahun ke-125 yang menampilkan nama belakangnya serta nomor ikonik 10.
- Getty Images Sport
Raksasa memberi penghormatan kepada legenda
Di Carlo menyerahkan penghargaan bergengsi tersebut atas nama setiap anggota dan pendukung River Plate. Penghormatan itu menjadi ucapan terima kasih yang tulus atas lebih dari dua dekade pengabdian dengan warna biru langit dan putih. Momen pada Selasa, 6 Oktober, itu menegaskan rasa hormat tertinggi raksasa Buenos Aires tersebut kepada sosok yang menentukan dalam sepakbola Argentina modern.
Koneksi monumental mendefinisikan warisan internasional
Stadion itu memainkan peran penting sepanjang perjalanan Messi sejak ia membuka rekening golnya di sana saat melawan Uruguay pada 2008. Venue tersebut menjadi panggung kandangnya yang paling produktif, dengan menghasilkan 19 gol dalam 28 penampilan, termasuk hat-trick yang berkesan melawan Bolivia. Ikatan itu mencapai penutup yang pantas di hadapan stadion yang penuh sesak ketika sang veteran menutupnya dengan satu gol dan dua assist dalam kemenangan 3-0 atas Benin.
- AFP
Fokus beralih kembali ke MLS
Dengan tugas internasionalnya kini resmi berakhir, pemain berusia 39 tahun itu langsung kembali ke Amerika Serikat untuk bergabung lagi dengan Inter Miami. Inter Miami akan sangat bergantung pada kehadirannya untuk mengamankan posisi unggulan sebaik mungkin menjelang play-off MLS Cup yang akan datang. Kini ia menghadapi ujian langsung untuk menjaga kebugarannya di tengah padatnya rangkaian laga domestik sebelum memasuki fase gugur.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami