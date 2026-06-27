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Lionel Messi dicadangkan untuk pertandingan Argentina berikutnya karena Lionel Scaloni memilih memberi kesempatan kepada rekan-rekan setimnya untuk unjuk gigi
Messi diistirahatkan saat Argentina melakukan rotasi pemain
Scaloni mengungkapkan bahwa Messi akan memulai pertandingan terakhir fase grup Argentina melawan Yordania di Dallas dari bangku cadangan. Dengan tiket lolos yang sudah dipastikan, pelatih kepala tersebut memilih untuk memberi istirahat kepada kaptennya sekaligus memastikan para pemain lainnya mendapatkan menit bermain yang berharga menjelang babak gugur. Berbeda dari kebiasaannya yang biasanya merahasiakan informasi tim, Scaloni mengonfirmasi bahwa Messi akan diturunkan di babak kedua. Pelatih Argentina itu mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mengatur beban kerja sang pemain senior sekaligus memberi kesempatan kepada rekan-rekan setimnya untuk bermain.
- AFP
Scaloni menjelaskan pilihannya
Dalam konferensi pers prapertandingan, Scaloni menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk mengungkap rencananya. Ia menegaskan bahwa Messi tetap akan dilibatkan, namun menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada anggota skuad lainnya.
"Lionel Messi akan duduk di bangku cadangan, tapi saya memberitahu Anda karena ini untuk Anda," kata Scaloni kepada para wartawan. "Messi kemungkinan besar akan bermain di babak kedua. Keputusan ini terutama diambil agar rekan-rekan setimnya juga bisa mendapatkan waktu bermain. Kita lihat saja berapa menitnya."
Scaloni juga menjelaskan pemikiran di balik kebijakan rotasinya, dengan mengatakan: “Para pemain yang akan turun besok layak untuk bermain. Mereka adalah bagian dari skuad, dan sebagian besar dari segala yang telah dilakukan adalah untuk mereka, jadi meskipun mereka tidak turun bermain, mereka tetap ada di sana. Harapan saya sebagai pelatih adalah agar tim bermain dengan cara yang sama, meskipun pemainnya berbeda.”
Eksperimen dengan dua penyerang
Dengan Messi yang diperkirakan akan masuk sebagai pemain pengganti, Argentina bisa menurunkan Lautaro Martinez dan Julian Alvarez secara bersamaan di lini serang. Scaloni menegaskan bahwa duet tersebut tetap menjadi opsi, asalkan tidak mengganggu keseimbangan tim.
"Jika pemain lain bisa bergerak lincah, Lautaro dan Julian bisa bermain bersama," akunya. "Ini soal keseimbangan tim. Mereka sudah pernah bermain bersama, dan kami sudah menarik kesimpulan. Saya tidak mengatakan ini tidak akan berlangsung selamanya, tapi kami ingin keseimbangan."
Mengenai cedera Cristian Romero, Scaloni mengatakan: "Cuti baik-baik saja. Dia tidak berlatih bersama rombongan hari ini, tetapi dia berlatih secara terpisah dan melakukan latihan intensif. Cedera itu tidak separah yang kami kira. Hal itu membuat kami tenang."
- Getty Images Sport
Membangun momentum menjelang babak gugur
Setelah memastikan lolos ke babak berikutnya, Albiceleste dapat memanfaatkan pertandingan terakhir fase grup ini untuk menjaga kebugaran para pemain kunci sekaligus memberikan kesempatan kepada para anggota skuad untuk membuktikan diri dan membangun momentum menjelang babak gugur. Di babak 32 besar, Argentina dijadwalkan akan menghadapi tim debutan Cape Verde di Miami Stadium pada 3 Juli.