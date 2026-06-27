Lionel Messi dicadangkan untuk pertandingan Argentina berikutnya karena Lionel Scaloni memilih memberi kesempatan kepada rekan-rekan setimnya untuk unjuk gigi

Dalam konferensi pers prapertandingan, Scaloni menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk mengungkap rencananya. Ia menegaskan bahwa Messi tetap akan dilibatkan, namun menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada anggota skuad lainnya.

"Lionel Messi akan duduk di bangku cadangan, tapi saya memberitahu Anda karena ini untuk Anda," kata Scaloni kepada para wartawan. "Messi kemungkinan besar akan bermain di babak kedua. Keputusan ini terutama diambil agar rekan-rekan setimnya juga bisa mendapatkan waktu bermain. Kita lihat saja berapa menitnya."

Scaloni juga menjelaskan pemikiran di balik kebijakan rotasinya, dengan mengatakan: “Para pemain yang akan turun besok layak untuk bermain. Mereka adalah bagian dari skuad, dan sebagian besar dari segala yang telah dilakukan adalah untuk mereka, jadi meskipun mereka tidak turun bermain, mereka tetap ada di sana. Harapan saya sebagai pelatih adalah agar tim bermain dengan cara yang sama, meskipun pemainnya berbeda.”