AFP
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Lionel Messi dianugerahi patung setinggi 85 kaki yang luar biasa di Argentina sebagai penghargaan atas penampilannya yang gemilang di Piala Dunia
Sebuah monumen pemecah rekor di Patagonia
Skala besar dari penghormatan ini menjadi bukti betapa besarnya pengaruh yang terus diberikan Messi kepada negara asalnya. Beratnya mencapai 70 ton baja, struktur setinggi 85 kaki (26 meter) ini diresmikan di kota penghasil minyak terpencil, Cutral Co. Pematung lokal Aldo Beroisa menghabiskan waktu 18 bulan untuk mengukir karya ini dengan cermat, yang menggambarkan momen ikonik saat Messi berlutut di Stadion Lusail setelah kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022.
"Dia adalah duta besar alami Argentina," kata Beroisa kepada The Associated Press. "Bagi saya, ini sangat penting, tidak hanya sebagai seniman tetapi juga sebagai warga Argentina."
Patung tersebut menggambarkan sang legenda sedang memegang jersey tim nasionalnya dan menunjuk ke langit, sebuah selebrasi yang sudah tidak asing lagi yang didedikasikan untuk almarhum neneknya. Meskipun Cutral Co secara tradisional lebih dikenal karena industrinya daripada pariwisata, kota ini telah mengalami lonjakan jumlah pengunjung sejak peresmian patung tersebut.
- AFP
Bahkan lebih besar daripada acara penghormatan untuk India
Pemasangan patung terbaru ini jauh melampaui upaya sebelumnya untuk menghormati sang penyerang dalam skala besar. Selama tur promosi "GOAT Tour" di India pada Desember lalu, sebuah patung setinggi 70 kaki (21,3 meter) didirikan di Kolkata. Namun, patung tersebut baru-baru ini diperintahkan untuk dibongkar oleh pihak berwenang Benggala Barat karena masalah keamanan, karena dilaporkan terlihat "bergoyang diterpa angin."
"Patung legenda sepak bola Argentina itu dinilai tidak aman," jelas anggota legislatif negara bagian Sharadwat Mukherjee. "Kami telah memperhatikan bahwa patung tersebut bergoyang tertiup angin." Sementara pihak berwenang di India sedang mencari lokasi yang lebih stabil untuk memasang kembali patung tersebut, monumen baru di Patagonia ini kini secara resmi menyandang gelar sebagai patung terbesar yang didedikasikan untuk pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut.
Messi terus memecahkan rekor di lapangan
Waktu pengumuman tersebut bertepatan dengan tonggak sejarah lainnya bagi kapten timnas Argentina. Pada hari Senin, saat meraih kemenangan 2-0 atas Austria, Messi mencetak dua gol sehingga total golnya di Piala Dunia menjadi 18. Dengan demikian, ia melampaui rekor lama yang dipegang oleh mantan penyerang Jerman, Miroslav Klose, dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah turnamen tersebut.
Di usia 38 tahun, dan akan genap 39 tahun pada Rabu ini, ketahanan Messi di level tertinggi tetap tak tertandingi. Penampilan yang memecahkan rekor ini semakin memicu “Messimania” yang terus melanda Argentina, memberikan latar belakang yang sempurna untuk peresmian struktur baja raksasa di Patagonia serta berbagai penghormatan lainnya di seluruh negeri.
- AFP
Semangat kebersamaan dan keterlibatan para penggemar
Di luar struktur baja dan batu, bentuk penghormatan yang lebih kecil namun tak kalah penuh gairah mulai bermunculan di tempat lain. Di sebuah pinggiran kota Buenos Aires, seniman Leonel García baru-baru ini menyelesaikan sebuah mural berskala besar yang disertai nama-nama 1.300 penggemar. Messi sendiri mengapresiasi gestur tersebut, dengan menyatakan dalam pesan video: "Gila... terima kasih banyak kepada kalian semua, kepada orang-orang yang mendukungnya, yang mampir, dan yang terus mampir."
Mural tersebut menggambarkan Messi yang tampak santai saat menikmati pertandingan persahabatan pasca-Qatar, melambangkan kegembiraan yang telah ia bawa bagi bangsa ini sejak mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk meraih gelar juara dunia. García menyoroti kekuatan pemersatu sang pemain, dengan mengatakan: “Messi membawa kegembiraan bagi negara ini… Messi mempersatukan semua orang… dan mural ini juga melakukan hal yang sama, karena orang-orang dari mana pun berkumpul di sini, dari segala lapisan masyarakat dan segala kalangan politik.”