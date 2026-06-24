Skala besar dari penghormatan ini menjadi bukti betapa besarnya pengaruh yang terus diberikan Messi kepada negara asalnya. Beratnya mencapai 70 ton baja, struktur setinggi 85 kaki (26 meter) ini diresmikan di kota penghasil minyak terpencil, Cutral Co. Pematung lokal Aldo Beroisa menghabiskan waktu 18 bulan untuk mengukir karya ini dengan cermat, yang menggambarkan momen ikonik saat Messi berlutut di Stadion Lusail setelah kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022.

"Dia adalah duta besar alami Argentina," kata Beroisa kepada The Associated Press. "Bagi saya, ini sangat penting, tidak hanya sebagai seniman tetapi juga sebagai warga Argentina."

Patung tersebut menggambarkan sang legenda sedang memegang jersey tim nasionalnya dan menunjuk ke langit, sebuah selebrasi yang sudah tidak asing lagi yang didedikasikan untuk almarhum neneknya. Meskipun Cutral Co secara tradisional lebih dikenal karena industrinya daripada pariwisata, kota ini telah mengalami lonjakan jumlah pengunjung sejak peresmian patung tersebut.