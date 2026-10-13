Spekulasi mengenai keterlibatan Messi dalam seremoni Ballon d'Or edisi ke-70 kian memuncak. Laporan awal dari jurnalis Spanyol Juan Jesus menyebut penyerang legendaris itu mungkin akan tampil di London Palladium untuk menyerahkan trofi kepada salah satu pemenang utama malam itu. Kehadiran yang berpotensi menjadi kejutan tersebut dikabarkan juga akan melibatkan keluarganya, sehingga menambah bobot emosional pada acara bersejarah di ibu kota Inggris itu.

Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano. Tampaknya, penyelenggara belum menawarkan peran kepada pemain asal Argentina itu dalam sesi penyerahan penghargaan. Untuk saat ini, kecil kemungkinan pemain dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah Ballon d'Or itu akan menandai dimulainya era baru dengan menobatkan penerusnya.

Perbedaan laporan tersebut membuat para penggemar mempertanyakan apakah bintang Inter Miami itu bahkan akan pergi ke Eropa untuk menghadiri acara pada 26 Oktober. Meski kehadirannya selalu menarik perhatian dunia, belum adanya peran yang dikonfirmasi menimbulkan keraguan mengenai rencana perjalanannya.



