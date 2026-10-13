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Lionel Messi diabaikan! Legenda Argentina itu tak diundang untuk menyerahkan trofi di Ballon d’Or, sementara kehadirannya di acara gala masih belum pasti
Kebingungan menyelimuti peran seremonial Messi
Spekulasi mengenai keterlibatan Messi dalam seremoni Ballon d'Or edisi ke-70 kian memuncak. Laporan awal dari jurnalis Spanyol Juan Jesus menyebut penyerang legendaris itu mungkin akan tampil di London Palladium untuk menyerahkan trofi kepada salah satu pemenang utama malam itu. Kehadiran yang berpotensi menjadi kejutan tersebut dikabarkan juga akan melibatkan keluarganya, sehingga menambah bobot emosional pada acara bersejarah di ibu kota Inggris itu.
Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano. Tampaknya, penyelenggara belum menawarkan peran kepada pemain asal Argentina itu dalam sesi penyerahan penghargaan. Untuk saat ini, kecil kemungkinan pemain dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah Ballon d'Or itu akan menandai dimulainya era baru dengan menobatkan penerusnya.
Perbedaan laporan tersebut membuat para penggemar mempertanyakan apakah bintang Inter Miami itu bahkan akan pergi ke Eropa untuk menghadiri acara pada 26 Oktober. Meski kehadirannya selalu menarik perhatian dunia, belum adanya peran yang dikonfirmasi menimbulkan keraguan mengenai rencana perjalanannya.
- AFP
Romano mengklarifikasi situasi yang sedang terjadi
Pakar transfer Romano memberikan kabar terbaru yang memastikan situasi tersebut, sekaligus membantah rumor bahwa peraih delapan gelar itu akan menjalankan tugas resmi. Jurnalis tersebut menjelaskan melalui media sosial bahwa mantan pemain Barcelona itu tidak diminta untuk mengemban tugas tersebut. "Lionel Messi tidak akan menyerahkan trofi kepada pemenang mana pun di Ballon d’Or karena ia tidak diundang untuk melakukannya," ujar jurnalis Italia itu melalui akun X-nya.
Penjelasan ini mengakhiri kabar bahwa Messi akan menyerahkan trofi Bola Emas yang bergengsi. Romano juga menyebut kehadiran sang pemain dalam acara tersebut belum pasti, sehingga masih belum diketahui apakah ia akan berada di antara para hadirin untuk menyaksikan hasilnya.
Mengejar Bola Emas kesembilan yang bersejarah
Meski tidak mendapat undangan untuk menyerahkan penghargaan, Messi tetap menjadi sosok sentral pada malam itu karena masuk dalam daftar 30 kandidat. Kapten Inter Miami tersebut mengincar Ballon d'Or kesembilan untuk memperpanjang rekornya, sebuah pencapaian yang akan semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Nominasi itu diraihnya berkat penampilan gemilang sepanjang 2026, ketika ia sekali lagi membuktikan kualitasnya di level internasional maupun bersama klub.
Pencalonan Messi ditopang penampilan heroiknya untuk Argentina dalam perjalanan menuju final Piala Dunia. Gelandang pengatur serangan veteran itu tampil cemerlang sepanjang turnamen, mencetak delapan gol dan menyumbang empat assist dalam delapan pertandingan.
- Getty Images Sport
Keunggulan berkelanjutan di Major League Soccer
Selain prestasinya di level internasional, pengaruh Messi di Amerika Serikat juga tak kalah mengesankan. Selama musim reguler Major League Soccer, ia terlibat dalam 34 gol untuk Inter Miami, dengan mencetak 23 gol dan menyumbang 11 assist. Kedatangannya telah mengubah peruntungan klub yang bermarkas di Florida itu, membuktikan bahwa bahkan di penghujung kariernya, ia masih memiliki produktivitas dan kualitas teknik yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi sepakbola.
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