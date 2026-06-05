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Lionel Messi dan Son Heung-min memimpin susunan pemain inti MLS All-Stars yang tangguh, yang mencakup enam pemain debutan, untuk laga melawan Liga MX All-Stars
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Skuad yang tangguh telah dipilih
Susunan Pemain All-Star MLS sebagus yang diharapkan, dengan para penggemar, media, dan pemain bersama-sama menyusun tim yang sangat menarik:
Penjaga Gawang: Brian Schwake (Nashville SC)
Bek Kiri: Anthony Markanich (Minnesota United), Bek Tengah: Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) dan Tim Ream (Charlotte FC) Bek Kanan: Andy Najar (Nashville SC)
Gelandang bertahan: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps) Gelandang serang: Zavier Gozo (Real Salt Lake) dan Hany Mukhtar (Nashville SC)
Penyerang: Hugo Cuypers (Chicago Fire), Son Heung-Min (LAFC), dan Leo Messi (Inter Miami)
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Beberapa nominasi perdana yang cukup mencolok
Skuad tersebut mencakup enam pemain yang baru pertama kali masuk tim All-Stars. Pemain muda Zavier Gozo, yang dikabarkan akan pindah ke Aston Villa, menjadi sorotan di antara para pendatang baru. Son, yang seharusnya sudah dipastikan masuk skuad jika ia bergabung dengan liga lebih awal pada musim panas lalu, juga mendapat tempat untuk pertama kalinya. Markanich, Schwake, Cuypers, dan Mbokazi melengkapi daftar wajah-wajah baru tersebut.
Tim Ream masuk dalam skuad untuk kedua kalinya - namun ini adalah yang pertama dalam 15 tahun. Ia masuk dalam skuad pada 2011 saat bermain untuk New York Red Bulls.
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Apakah Messi akan datang?
Pertandingan All-Star tahun lalu diwarnai kontroversi. Messi dan rekan setimnya di Inter Miami, Jordi Alba, sama-sama terpilih masuk skuad. Namun, kedua pemain tersebut tidak hadir dalam pertandingan tersebut. Keduanya dijatuhi sanksi skorsing satu pertandingan atas tindakan mereka. MLS mengonfirmasi kepada GOAL bahwa mereka yang tidak hadir akan menerima hukuman yang sama:
"Sesuai aturan liga, setiap pemain yang tidak berpartisipasi dalam Pertandingan All-Star tanpa persetujuan sebelumnya dari liga tidak berhak bermain dalam pertandingan klub mereka berikutnya," kata liga dalam sebuah pernyataan.
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Tim All-Star Liga MX belum diumumkan
Sekali lagi, para bintang MLS akan berhadapan dengan para pemain terbaik Liga MX. Liga tersebut belum mengumumkan daftar pemainnya, meskipun tahun lalu pengumuman tersebut dilakukan pada pertengahan Juni—sekitar sebulan sebelum pertandingan. Pertandingan tahun ini akan digelar di Bank of America Stadium, Charlotte, pada 29 Juli.