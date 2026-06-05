Skuad tersebut mencakup enam pemain yang baru pertama kali masuk tim All-Stars. Pemain muda Zavier Gozo, yang dikabarkan akan pindah ke Aston Villa, menjadi sorotan di antara para pendatang baru. Son, yang seharusnya sudah dipastikan masuk skuad jika ia bergabung dengan liga lebih awal pada musim panas lalu, juga mendapat tempat untuk pertama kalinya. Markanich, Schwake, Cuypers, dan Mbokazi melengkapi daftar wajah-wajah baru tersebut.

Tim Ream masuk dalam skuad untuk kedua kalinya - namun ini adalah yang pertama dalam 15 tahun. Ia masuk dalam skuad pada 2011 saat bermain untuk New York Red Bulls.