Lionel Messi dan rekan-rekannya dibela oleh manajer Inter Miami, Javier Mascherano, setelah kunjungan kontroversial ke Gedung Putih dan pertemuan dengan Donald Trump

Sementara para kritikus fokus pada aspek politik, Mascherano menekankan bahwa jadwal perjalanan yang padat - termasuk lima pertandingan tandang pertama di semua kompetisi pada awal musim - sebenarnya menjadi alat untuk memperkuat ikatan tim. Ia percaya bahwa waktu yang dihabiskan jauh dari Florida telah memperkuat tekad kolektif baik pemain senior maupun muda.

"Kami cukup matang untuk memahami bahwa satu hal tidak ada hubungannya dengan yang lain," tambahnya. "Kami tahu awal musim liga akan rumit karena harus memainkan lima pertandingan pertama di kandang lawan. Kunjungan ke Gedung Putih direncanakan antara satu setengah hingga dua bulan yang lalu. Mungkin perjalanan ke Puerto Rico sedikit mengganggu karena seharusnya dilakukan di pramusim, tetapi kami harus memenuhi kewajiban tersebut. Namun, kenyataannya, selain kemarin yang tidak ada hubungannya dengan aspek olahraga kami, sisanya adalah perjalanan.

"Saya memilih untuk melihat perjalanan ini sebagai hal positif karena para pemain lebih sering bersama; kami bisa berbagi lebih banyak hal yang tidak bisa kami lakukan dalam rutinitas sehari-hari di Miami. Itu membantu kami menciptakan suasana yang baik di dalam tim, dan pada akhirnya, jika kami bisa memanfaatkan itu, itu akan sangat baik. Kami tahu bahwa tidak hanya dua minggu terakhir ini, tetapi dua minggu ke depan juga akan sama dengan banyak perjalanan, kecuali leg pulang melawan Nashville di Conca Champions, tetapi kami berusaha untuk fokus pada setiap pertandingan. Besok adalah kesempatan besar untuk terus berkembang sebagai tim dan membangun hasil baik yang kami dapatkan di Orlando serta terus mengumpulkan poin di musim ini."