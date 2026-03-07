AFP
Lionel Messi dan rekan-rekannya dibela oleh manajer Inter Miami, Javier Mascherano, setelah kunjungan kontroversial ke Gedung Putih dan pertemuan dengan Donald Trump
Mascherano menanggapi kebisingan politik.
Kunjungan Inter Miami ke Washington D.C. awalnya direncanakan untuk merayakan kesuksesan mereka di MLS Cup 2025, namun kunjungan ke East Room segera menjadi pusat perdebatan di media sosial. Saat foto-foto Lionel Messi dan rekan-rekannya bersama Presiden Trump beredar, tim Herons menemukan diri mereka di tengah badai media yang tidak berhubungan dengan olahraga.
Tim Mascherano berhasil mengalahkan Vancouver Whitecaps dengan skor 3-1 di final MLS Cup berkat gol bunuh diri Edier Ocampo dan gol dari Rodrigo De Paul dan Tadeo Allende, yang keduanya tercipta berkat assist dari Messi.
'Mengikuti protokol kejuaraan'
Selama konferensi pers pada hari Jumat melalui Zoom, Mascherano ditekan untuk menjelaskan aspek visual dari pertemuan tersebut. Pelatih asal Argentina itu tetap tenang, berusaha mengalihkan pembicaraan kembali ke kewajiban olahraga timnya sambil mengakui rasa penasaran global yang mengelilingi acara tersebut.
"Saya kira kita akan membicarakan sepak bola," kata Mascherano, seperti dikutip oleh Miami Herald. "Kami mengikuti protokol yang sudah menjadi tradisi untuk datang ke Gedung Putih sebagai tim juara. Rencana ini sudah disusun jauh-jauh hari untuk minggu ketika kami akan bermain di Washington. Kami berada di sana beberapa jam, melihat sedikit bagian dari Gedung Putih, tidak banyak, hanya yang bisa kami lihat. Kontak dengan Presiden Trump adalah apa yang terlihat di TV, tidak lebih dari itu."
Kebersamaan tim di tengah sirkus keliling
Sementara para kritikus fokus pada aspek politik, Mascherano menekankan bahwa jadwal perjalanan yang padat - termasuk lima pertandingan tandang pertama di semua kompetisi pada awal musim - sebenarnya menjadi alat untuk memperkuat ikatan tim. Ia percaya bahwa waktu yang dihabiskan jauh dari Florida telah memperkuat tekad kolektif baik pemain senior maupun muda.
"Kami cukup matang untuk memahami bahwa satu hal tidak ada hubungannya dengan yang lain," tambahnya. "Kami tahu awal musim liga akan rumit karena harus memainkan lima pertandingan pertama di kandang lawan. Kunjungan ke Gedung Putih direncanakan antara satu setengah hingga dua bulan yang lalu. Mungkin perjalanan ke Puerto Rico sedikit mengganggu karena seharusnya dilakukan di pramusim, tetapi kami harus memenuhi kewajiban tersebut. Namun, kenyataannya, selain kemarin yang tidak ada hubungannya dengan aspek olahraga kami, sisanya adalah perjalanan.
"Saya memilih untuk melihat perjalanan ini sebagai hal positif karena para pemain lebih sering bersama; kami bisa berbagi lebih banyak hal yang tidak bisa kami lakukan dalam rutinitas sehari-hari di Miami. Itu membantu kami menciptakan suasana yang baik di dalam tim, dan pada akhirnya, jika kami bisa memanfaatkan itu, itu akan sangat baik. Kami tahu bahwa tidak hanya dua minggu terakhir ini, tetapi dua minggu ke depan juga akan sama dengan banyak perjalanan, kecuali leg pulang melawan Nashville di Conca Champions, tetapi kami berusaha untuk fokus pada setiap pertandingan. Besok adalah kesempatan besar untuk terus berkembang sebagai tim dan membangun hasil baik yang kami dapatkan di Orlando serta terus mengumpulkan poin di musim ini."
Pertemuan dengan D.C. dan pencapaian 900 gol
Inter Miami berupaya mempertahankan momentum mereka saat menghadapi D.C. United di M&T Bank Stadium akhir pekan ini. Setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas Orlando City, The Herons kini berada di peringkat ketujuh di Konferensi Timur dengan tiga poin dari dua pertandingan.
Sorotan tetap tertuju pada Messi, yang telah mencetak 898 gol sepanjang kariernya sebagai pemain profesional. Dua gol lagi akan membuatnya bergabung dengan Cristiano Ronaldo sebagai satu-satunya pemain aktif yang mencapai milestone 900 gol.
