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Lionel Messi dan Lamine Yamal adalah 'sama tapi berbeda' - Luis Suarez mengecam perbandingan yang 'menjijikkan' itu dan mendukung remaja Spanyol itu untuk 'mencapai level yang sama' dengan ikon Argentina tersebut
Suarez meminta agar semua pihak bersabar terkait perbandingan dengan Yamal
Suarez menampik perbandingan antara Yamal dan Messi, dengan alasan bahwa keduanya adalah "pemain yang sama sekali berbeda" meskipun sama-sama berasal dari akademi La Masia Barcelona sebagai penyerang berkaki kiri berbakat. Mantan striker Barcelona itu mengakui bakat luar biasa Yamal, namun memperingatkan agar tidak menaruh ekspektasi yang berlebihan pada pemain berusia 18 tahun tersebut. Sebaliknya, Suarez berharap pemain timnas Spanyol itu pada akhirnya dapat mencapai standar luar biasa yang telah ditetapkan oleh Messi sepanjang kariernya.
- Getty Images Sport
Suarez memuji Yamal sekaligus membela warisan Messi
Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Suarez menjelaskan mengapa ia yakin perbandingan tersebut tidak menguntungkan kedua pemain. Meskipun mengakui adanya kesamaan dalam kemampuan teknis mereka, ia menekankan bahwa karier masing-masing harus dinilai secara terpisah.
"Perbandingan itu menjengkelkan," kata Suarez. "Mereka adalah pemain yang berbeda. Ya, mereka sama-sama kidal dan memiliki kualitas yang sama, tetapi mereka adalah pemain yang benar-benar berbeda. Hasilnya berbicara sendiri, begitu pula dengan apa yang terus dicapai Leo di usianya saat ini. Semoga Lamine setidaknya bisa mencapai level yang sama."
Suarez juga menyoroti pengaruh Yamal yang semakin besar bagi Spanyol, dengan mengatakan: "Pada pertandingan pertama melawan Cape Verde, Spanyol menguasai bola dengan baik, tetapi tidak terlalu tajam dalam menciptakan peluang mencetak gol yang jelas, kecuali peluang Ferran di babak pertama. Namun, saat Lamine masuk, Anda bisa melihatnya: semua rekan setimnya mencari dia, mengoper bola kepadanya, dan Anda tahu sesuatu akan terjadi—sebuah umpan silang, pergerakan di sayap, tendangan, apa pun. Dia menarik lebih banyak perhatian dari para bek.
"Dia adalah pemain yang terus menunjukkan peningkatan sepanjang Piala Dunia ini. Lamine menyadari bahwa sorotan tertuju padanya, meskipun ada beberapa pemain hebat yang bersinar di turnamen ini, namun banyak mata tertuju padanya. Dia menyadarinya dan menangani tanggung jawab tersebut dengan cukup baik."
Mentalitas Messi terus membuat orang terkesan
Suarez meyakini bahwa daya tahan Messi tidak hanya didasarkan pada kemampuannya, tetapi juga pada mentalitasnya. Ia memuji tekad rekan setimnya di Inter Miami itu setelah menyaksikannya mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, dan mengatakan bahwa pemenang Ballon d'Or delapan kali itu terus membuktikan bahwa para skeptis salah.
"Saya sudah berlatih bersamanya di sini cukup lama, dan saya tahu bagaimana dia mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ini," jelas Suarez. "Banyak orang berspekulasi, mengira dia sudah tua. Namun, Leo masih memiliki hasrat yang tak kenal lelah untuk tetap menjadi yang terbaik, untuk terus bersaing. Beberapa hari yang lalu adalah bukti lain dari kekuatan mentalnya.
"Dia gagal mengeksekusi penalti empat atau lima menit setelah pertandingan dimulai, lalu dia terus berjuang, terus berjuang. Bayangkan jika dia putus asa dan seluruh tim Argentina pun runtuh; itu akan menjadi tanda kelemahan dari tim. Namun, dia menunjukkan bahwa dia bisa bangkit kembali, terus berjuang, dan akhirnya mencetak dua gol."
Suarez juga menampik anggapan bahwa dia dan Messi telah mengendurkan intensitas sejak bergabung dengan Inter Miami.
"Leo memiliki keinginan untuk terus bermain dan berkompetisi," tambahnya. "Banyak orang bertanya kepada kami mengapa kami masih marah-marah saat latihan. Karena memang begitulah kami, dan begitulah cara kami berkompetisi sejak kecil. Dan hal itu akan terus berlanjut hingga kami pensiun. Yang benar-benar terlihat saat ini adalah profesionalismenya dan profesionalisme semua pemain yang bermain di Amerika Serikat serta yang sedang berlaga di Piala Dunia hari ini."
- Getty Images Sport
Yamal dihadapkan pada harapan yang semakin tinggi
Yamal akan terus menjadi sorotan seiring meningkatnya ekspektasi terhadapnya setelah membuktikan diri sebagai salah satu pemain serang andalan Spanyol. Pada Piala Dunia 2026, bintang Barcelona ini mencetak satu gol dan membantu Spanyol melaju ke babak gugur. La Roja kini akan mempersiapkan diri untuk pertandingan babak 32 besar di Los Angeles Stadium pada 2 Juli.