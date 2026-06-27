Lionel Messi dan Lamine Yamal adalah 'sama tapi berbeda' - Luis Suarez mengecam perbandingan yang 'menjijikkan' itu dan mendukung remaja Spanyol itu untuk 'mencapai level yang sama' dengan ikon Argentina tersebut

Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Suarez menjelaskan mengapa ia yakin perbandingan tersebut tidak menguntungkan kedua pemain. Meskipun mengakui adanya kesamaan dalam kemampuan teknis mereka, ia menekankan bahwa karier masing-masing harus dinilai secara terpisah.

"Perbandingan itu menjengkelkan," kata Suarez. "Mereka adalah pemain yang berbeda. Ya, mereka sama-sama kidal dan memiliki kualitas yang sama, tetapi mereka adalah pemain yang benar-benar berbeda. Hasilnya berbicara sendiri, begitu pula dengan apa yang terus dicapai Leo di usianya saat ini. Semoga Lamine setidaknya bisa mencapai level yang sama."

Suarez juga menyoroti pengaruh Yamal yang semakin besar bagi Spanyol, dengan mengatakan: "Pada pertandingan pertama melawan Cape Verde, Spanyol menguasai bola dengan baik, tetapi tidak terlalu tajam dalam menciptakan peluang mencetak gol yang jelas, kecuali peluang Ferran di babak pertama. Namun, saat Lamine masuk, Anda bisa melihatnya: semua rekan setimnya mencari dia, mengoper bola kepadanya, dan Anda tahu sesuatu akan terjadi—sebuah umpan silang, pergerakan di sayap, tendangan, apa pun. Dia menarik lebih banyak perhatian dari para bek.

"Dia adalah pemain yang terus menunjukkan peningkatan sepanjang Piala Dunia ini. Lamine menyadari bahwa sorotan tertuju padanya, meskipun ada beberapa pemain hebat yang bersinar di turnamen ini, namun banyak mata tertuju padanya. Dia menyadarinya dan menangani tanggung jawab tersebut dengan cukup baik."