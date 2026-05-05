Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dijuluki sebagai "Roger Federer dan Rafael Nadal-nya sepak bola", sementara Thierry Henry enggan memilih satu-satunya yang pantas menyandang gelar GOAT
Ikatan kehebatan yang tak terpatahkan
Dalam wawancara dengan Marca di sebuah acara di London, Henry memberikan sudut pandang baru mengenai persaingan yang telah berlangsung lama antara Messi dan Ronaldo. Ketika didesak untuk memilih pemenang yang pasti, mantan penyerang Barcelona itu berpendapat bahwa memisahkan keduanya adalah kesalahan mendasar. "Itu adalah kesalahan. Mengapa orang-orang ingin memisahkan mereka, padahal mereka bisa menikmati keduanya?" jelas Henry. "Tentu saja, saya pernah bermain bersama Leo, dan saya lebih menyukainya karena alasan sentimental, tapi itulah mengapa saya tidak akan pernah menentang Cristiano. Keduanya berada di level tertinggi dalam sepak bola. Mereka berasal dari planet lain. Mereka telah saling membuat satu sama lain menjadi lebih baik, seperti Nadal dan Federer, Prost-Senna, dan lainnya dalam sejarah olahraga. Cris dan Leo berada di luar persaingan."
Mengalahkan waktu di level tertinggi
Selain bakat luar biasa mereka, pemain asal Prancis itu menyoroti daya tahan luar biasa duo tersebut di puncak karier mereka. Ia mencatat bahwa kemampuan mereka untuk mendominasi selama hampir dua dekade merupakan bukti disiplin yang ketat. "Saya tidak tahu harus berkata apa lagi tentang mereka. Mereka bukanlah orang biasa," kata Henry. "Bukan hanya soal selalu berada di puncak dunia; soal gol-gol mereka, rekor-rekor mereka... Saya kagum dengan ketahanan mereka, itulah yang paling saya hargai dari mereka. Membicarakan ketahanan berarti membicarakan pola makan yang baik, tidak pergi berpesta, menghabiskan waktu bersama keluarga, berlatih dengan baik, dan bekerja lebih keras daripada siapa pun. Cara mereka menjalani hidup patut diacungi jempol."
Duopoli statistik yang tak tertandingi sepanjang sejarah
Angka-angka mentah di balik persaingan mereka sungguh mencengangkan, membentuk duopoli yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maestro asal Argentina ini telah mengoleksi delapan trofi Ballon d'Or dan empat penghargaan The Best FIFA Men's Player, ditambah dengan 10 gelar La Liga, empat gelar Liga Champions, serta kemenangan bersejarah di Piala Dunia 2022. Sebaliknya, sang ikon Portugal telah mengamankan lima gelar Ballon d'Or dan tiga penghargaan The Best FIFA, mengukuhkan warisannya sebagai pemenang Liga Champions lima kali. Ia telah menaklukkan Eropa dengan meraih gelar domestik di tiga liga utama bersama Manchester United, Real Madrid, dan Juventus, sekaligus memimpin negaranya meraih kejayaan di Kejuaraan Eropa pada 2016.
Bab terakhir semakin dekat
Seiring dengan perlahan-lahan berakhirnya karier gemilang mereka, kedua ikon ini tetap sangat berambisi untuk meraih kejayaan internasional tertinggi. Ronaldo semakin mendekati angka 1.000 gol sepanjang kariernya sambil terus berjuang keras mengejar impian Piala Dunia yang selama ini sulit diraih. Sementara itu, Messi berharap dapat menorehkan akhir yang layaknya dongeng dengan meraih gelar juara dunia kedua berturut-turut bersama Argentina.