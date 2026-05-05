Dalam wawancara dengan Marca di sebuah acara di London, Henry memberikan sudut pandang baru mengenai persaingan yang telah berlangsung lama antara Messi dan Ronaldo. Ketika didesak untuk memilih pemenang yang pasti, mantan penyerang Barcelona itu berpendapat bahwa memisahkan keduanya adalah kesalahan mendasar. "Itu adalah kesalahan. Mengapa orang-orang ingin memisahkan mereka, padahal mereka bisa menikmati keduanya?" jelas Henry. "Tentu saja, saya pernah bermain bersama Leo, dan saya lebih menyukainya karena alasan sentimental, tapi itulah mengapa saya tidak akan pernah menentang Cristiano. Keduanya berada di level tertinggi dalam sepak bola. Mereka berasal dari planet lain. Mereka telah saling membuat satu sama lain menjadi lebih baik, seperti Nadal dan Federer, Prost-Senna, dan lainnya dalam sejarah olahraga. Cris dan Leo berada di luar persaingan."