Lionel Messi dan Argentina digugat karena tidak hadir dalam pertandingan persahabatan melawan Venezuela di Miami, yang melanggar perjanjian senilai $7 juta
Melanggar perjanjian
Berdasarkan ketentuan perjanjian antara Asosiasi Sepak Bola Argentina dan VID, Messi diwajibkan bermain selama 30 menit dalam dua pertandingan persahabatan melawan Venezuela dan Puerto Rico. Namun, pada 10 Oktober, Messi menyaksikan pertandingan antara timnya dan Venezuela dari tribun penonton. Keesokan harinya, ia bermain untuk Inter Miami dan mencetak dua gol dalam kemenangan 4-0.
Bukan jendela transfer internasional untuk MLS
Jendela internasional bulan Oktober saat itu tidak diakui oleh Major League Soccer, sehingga pertandingan-pertandingan tersebut digelar di tengah-tengah jadwal liga reguler. Oleh karena itu, Messi tidak diwajibkan untuk membela Argentina. Ia pun memilih absen pada laga persahabatan pertama agar tetap dalam kondisi prima menjelang babak playoff MLS bersama Miami. Namun, ia tetap turun bermain untuk juara dunia empat hari kemudian, pada 14 Oktober, dalam kemenangan telak 6-0 atas Puerto Rico.
Pemberitahuan keterlambatan partisipasi
VID mengklaim bahwa kontrak yang ditandatanganinya dengan Asosiasi Sepak Bola Argentina bernilai $7 juta. Penyelenggara acara tersebut juga menegaskan dalam gugatan bahwa mereka baru mengetahui penolakan Messi untuk bermain dalam pertandingan persahabatan pertama sehari sebelumnya — dan keputusan tersebut tidak dikomunikasikan oleh AFA secara tepat waktu. Rangkaian kejadian tersebut, kata mereka, merugikan kemampuan mereka dalam menjual tiket.
Tidak banyak rincian dalam gugatan tersebut
VID belum merinci ganti rugi apa yang mereka tuntut dalam gugatan yang diajukan bulan lalu. Namun, mereka mengklaim telah mengalami kerugian "jutaan" dolar akibat ketidakhadiran Messi dalam satu pertandingan, serta rendahnya penjualan tiket pada pertandingan lainnya. Keikutsertaan Messi dalam Piala Dunia 2026 belum dikonfirmasi. Pelatih Lionel Scaloni mengakui bahwa keputusan apakah ia akan bermain atau tidak ada di tangan kapten Argentina tersebut:
"Sejauh yang saya ketahui, Anda sudah tahu posisi saya," kata Scaloni. "Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan dia ada di sana. Saya percaya bahwa, demi sepak bola, dia harus ada di sana. Bukan saya yang memutuskan. Itu terserah dia, kondisi mentalnya, kondisi fisiknya," katanya bulan lalu.