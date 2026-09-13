AFP
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Lionel Messi cetak gol spektakuler, tetapi Inter Miami gagal meraih kemenangan saat Nashville SC menyelamatkan hasil imbang pada akhir laga dalam duel Wilayah Timur
Gol penyeimbang pada masa injury time mengejutkan
Surridge menerobos lini belakang Miami untuk menuntaskan umpan Andy Najar pada menit keempat sebelum sepak pojok berbahaya Messi berbelok masuk setelah mengenai Reed Baker-Whiting. Pemain Argentina itu kemudian melepaskan tembakan ke pojok bawah dari jarak 20 yard setelah bekerja sama dengan Rodrigo De Paul lewat satu jam pertandingan. Namun, Surridge kembali mencetak gol dari jarak dekat jauh di masa injury time untuk menghukum penjagaan yang buruk dan memaksakan hasil imbang 2-2.
- Getty Images Sport
Messi mendekati tonggak 100 gol
Gol itu merupakan gol ke-99 Messi di semua kompetisi untuk Miami, membawanya ke 19 gol liga dan unggul sendiri di puncak perburuan Sepatu Emas MLS. Pemain berusia 39 tahun itu sebelumnya juga sudah membentur tiang gawang pada paruh pertama lewat penampilan menyerang yang hidup. Namun, kontribusi individunya pada akhirnya dirusak oleh kembali terjadinya kelengahan lini belakang dari tim tuan rumah pada menit-menit akhir.
Selisih poin di puncak tetap lebar
Hasil ini membuat Miami hanya meraih satu kemenangan dari sembilan pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Tim asuhan Guillermo Hoyos tetap berada di peringkat kedua Wilayah Timur dengan 45 poin dari 25 pertandingan, tetapi mereka melewatkan peluang emas untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen. Nashville pulang dengan keunggulan nyaman sembilan poin di puncak klasemen tetap sepenuhnya terjaga.
- Getty Images Sport
Duel final piala menanti
Miami harus segera bangkit saat mereka menghadapi klub Meksiko Cruz Azul di final Campeones Cup pada Rabu. Laga ini menawarkan peluang langsung untuk meraih trofi sebelum pelatih kepala baru Kily Gonzalez mengambil alih begitu izin kerjanya disetujui. Nashville kembali beraksi di liga pada Sabtu depan saat menjamu Chicago Fire.
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