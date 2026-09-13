Surridge menerobos lini belakang Miami untuk menuntaskan umpan Andy Najar pada menit keempat sebelum sepak pojok berbahaya Messi berbelok masuk setelah mengenai Reed Baker-Whiting. Pemain Argentina itu kemudian melepaskan tembakan ke pojok bawah dari jarak 20 yard setelah bekerja sama dengan Rodrigo De Paul lewat satu jam pertandingan. Namun, Surridge kembali mencetak gol dari jarak dekat jauh di masa injury time untuk menghukum penjagaan yang buruk dan memaksakan hasil imbang 2-2.



