AFP
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Lionel Messi capai tonggak bersejarah 100 gol saat Inter Miami kalahkan Cruz Azul untuk menjuarai Campeones Cup
Messi mencetak sejarah saat Miami mengamankan trofi
Maestro asal Argentina itu kembali mencapai tonggak karier yang luar biasa pada Rabu malam di Nu Stadium. Messi membuka skor dalam Campeones Cup, duel tahunan antara juara bertahan MLS dan Liga MX, dengan menanduk masuk umpan silang akurat dari Luis Suarez pada menit ke-24.
Gol tersebut menandai 100 gol bagi peraih Ballon d'Or delapan kali itu bersama Miami. Casemiro kemudian memastikan kemenangan 2-0 lewat sundulan, dengan assist dari Messi, yang membuat Inter Miami meraih lagi satu gelar besar.
Kemenangan ini terasa sangat manis bagi pelatih kepala baru Kily Gonzalez. Setelah sepakat menggantikan pelatih interim Guillermo Hoyos pada akhir Agustus, keterlambatan izin kerja membuat pria Argentina itu baru memimpin sesi latihan pertamanya pada Selasa. Hanya 24 jam kemudian, ia sudah meraih trofi pertamanya.
- AFP
Gonzalez dan De Paul puji GOAT Argentina
Setelah mengangkat trofi, Gonzalez mengungkap janji pribadi yang dibuat jimatnya jelang final. "Leo mengatakan kepada saya bahwa saya akan menjadi juara, dan dia mewujudkannya," kata bos baru Miami itu. "Ke depannya, ini memberi kami dorongan moral yang sangat besar, ini adalah elemen vital bagi kami, dan meski kami telah mencapai ini, kami harus terus melangkah."
Rodrigo de Paul, rekan setim lama Messi di tim nasional dan klub, mendesak para penggemar untuk tidak pernah menganggap kehebatan sang penyerang sebagai hal yang biasa. "Itu sudah menjadi hal yang normal [bagi Messi], tetapi sebenarnya tidak," kata gelandang itu. "Kami harus menikmatinya, mengaguminya, melihatnya dengan cinta yang ia tunjukkan dalam setiap pertandingan. Beruntung, saya sudah berada di sisinya selama bertahun-tahun. Saya berusaha menikmatinya semaksimal mungkin."
100 gol dalam waktu tercepat yang memecahkan rekor
Catatan 100 gol Messi di Florida belum pernah terjadi sebelumnya dari segi kecepatan. Ia hanya membutuhkan 115 pertandingan untuk mencetak 100 gol bagi Miami, melampaui jauh laju yang ia catat di Barcelona (188 laga) dan bersama tim nasional Argentina (174 laga).
Sejak tiba di Amerika Serikat pada 2023, Messi mencatatkan 76 gol di MLS, 14 di Leagues Cup, delapan di Concacaf Champions Cup, dan satu gol di Piala Dunia Antarklub FIFA.
Dampaknya terhadap klub tetap bersifat transformatif. Sesuai dengan itu, debutnya untuk Inter Miami pada 2023 juga terjadi saat melawan Cruz Azul, memicu laju yang kemudian menghasilkan gelar Leagues Cup, kampanye Supporters’ Shield yang memecahkan rekor pada 2024, dan mahkota MLS Cup 2025.
- Getty Images Sport
Mendorong dominasi MLS lebih jauh
Setelah gelar kontinental terbaru mereka dipastikan dan Gonzalez kini resmi memegang kendali, Inter Miami akan segera mengalihkan fokus kembali ke tugas domestik. Messi, yang sudah memimpin perburuan Sepatu Emas liga dengan 19 gol dalam 22 penampilan musim ini, kini mencatatkan total luar biasa 929 gol sepanjang kariernya di level klub dan tim nasional.
Saat manajer baru itu mulai menerapkan visi taktisnya, Miami akan berupaya membangun momentum dari suntikan moral besar ini dan mempertahankan laju mereka sepanjang sisa kampanye MLS.
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