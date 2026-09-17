Maestro asal Argentina itu kembali mencapai tonggak karier yang luar biasa pada Rabu malam di Nu Stadium. Messi membuka skor dalam Campeones Cup, duel tahunan antara juara bertahan MLS dan Liga MX, dengan menanduk masuk umpan silang akurat dari Luis Suarez pada menit ke-24.

Gol tersebut menandai 100 gol bagi peraih Ballon d'Or delapan kali itu bersama Miami. Casemiro kemudian memastikan kemenangan 2-0 lewat sundulan, dengan assist dari Messi, yang membuat Inter Miami meraih lagi satu gelar besar.

Kemenangan ini terasa sangat manis bagi pelatih kepala baru Kily Gonzalez. Setelah sepakat menggantikan pelatih interim Guillermo Hoyos pada akhir Agustus, keterlambatan izin kerja membuat pria Argentina itu baru memimpin sesi latihan pertamanya pada Selasa. Hanya 24 jam kemudian, ia sudah meraih trofi pertamanya.



