Lionel Messi bersiap melakukan pengambilalihan sensasional terhadap klub Spanyol CD Eldense saat bintang Inter Miami itu memperluas kerajaan bisnisnya

Klub yang berbasis di Alicante itu sebelumnya dimiliki oleh kelompok investasi internasional yang dipimpin pebisnis Juan Carlos Trujillo setelah pengambilalihan dari Pascual Perez pada Oktober 2025. Meski baru-baru ini ada minat dari investor Argentina Ricardo Pini melalui tawaran yang diajukan senilai €12 juta, kemunculan mendadak Messi secara dramatis mengubah negosiasi, membuatnya berada di jalur untuk mengamankan kepemilikan atas tim Elda yang terletak dekat Catalonia.