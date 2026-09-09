Icon Sportswire
Diterjemahkan oleh
Lionel Messi bersiap melakukan pengambilalihan sensasional terhadap klub Spanyol CD Eldense saat bintang Inter Miami itu memperluas kerajaan bisnisnya
Warga Argentina setuju dengan kesepakatan pengambilalihan
Messi dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menyelesaikan pengambilalihan penuh CD Eldense, yang saat ini berkompetisi di Divisi Segunda Spanyol. Menurut Marca, penyerang Miami itu akan mengakuisisi 100 persen saham klub tanpa keterlibatan pihak ketiga setelah proses uji tuntas rampung. Transaksi itu kini hanya menunggu ratifikasi resmi dari Dewan Olahraga Tinggi Spanyol (CSD) dalam beberapa hari ke depan.
- Getty Images Sport
Pengambilalihan menunggu persetujuan akhir
Klub yang berbasis di Alicante itu sebelumnya dimiliki oleh kelompok investasi internasional yang dipimpin pebisnis Juan Carlos Trujillo setelah pengambilalihan dari Pascual Perez pada Oktober 2025. Meski baru-baru ini ada minat dari investor Argentina Ricardo Pini melalui tawaran yang diajukan senilai €12 juta, kemunculan mendadak Messi secara dramatis mengubah negosiasi, membuatnya berada di jalur untuk mengamankan kepemilikan atas tim Elda yang terletak dekat Catalonia.
Keluarga memperluas portofolio sepak bola
Langkah strategis ini semakin memperluas portofolio olahraga keluarga Messi setelah akuisisi mereka terhadap klub divisi kelima Spanyol UE Cornella pada awal tahun ini. Ikon Argentina itu juga telah bermitra dengan sahabat dekatnya, Luis Suarez, untuk membeli klub Uruguay Deportivo LSM. Jejak keluarga ini yang kian meluas dalam tata kelola sepak bola juga mencakup Lions FC, tempat saudaranya, Matias, menjabat sebagai presiden klub.
- AgenciaLOF
Eldense mencari stabilitas di kursi pelatih
Situasi di lapangan tetap genting bagi Eldense setelah klub berpisah dengan pelatih kepala Claudio Barragan menyusul raihan buruk dua poin dari empat laga pembuka mereka. Jajaran petinggi klub berada di bawah tekanan besar untuk segera menemukan pengganti dan menghentikan penurunan mereka di klasemen Divisi Segunda. Kedatangan Messi yang akan segera menjadi pemegang saham mayoritas seharusnya memberikan fondasi finansial yang dibutuhkan serta kejelasan strategi ke depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami