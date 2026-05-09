Lionel Messi berpendapat bahwa tim Portugal asuhan Cristiano Ronaldo memiliki peluang lebih besar untuk menjuarai Piala Dunia daripada Argentina, saat bintang Inter Miami itu memilih empat tim favorit menjelang turnamen yang akan diikuti oleh juara bertahan
Messi merendahkan peluang Argentina untuk mempertahankan gelar
Meskipun menjadi kapten tim yang menaklukkan dunia di Qatar, Lionel Messi bersikap hati-hati saat membahas peluang Argentina untuk meraih gelar juara dua kali berturut-turut. Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini meyakini bahwa Albiceleste mungkin bukan favorit utama menjelang turnamen di Amerika Utara.
Dalam wawancara dengan jurnalis Argentina Pollo Alvarez, Messi menjelaskan pandangannya bahwa negara-negara kuat lainnya telah melampaui juara dunia dalam hal persiapan dan kedalaman skuad. "Kita harus menyadari bahwa di depan kita ada favorit lain, yang datang dalam kondisi yang lebih baik," kata Messi kepada Alvarez, memilih untuk memberikan penilaian yang rendah hati terhadap posisi tim nasionalnya sendiri.
Portugal dan Prancis memuncaki daftar sang bintang
Mungkin yang paling menarik perhatian dalam daftar favorit Messi adalah Portugal. Dengan menyoroti tim asuhan Cristiano Ronaldo, Messi mengakui kualitas teknis yang luar biasa yang dimiliki skuad Roberto Martinez. Ia menggambarkan juara Euro 2016 itu sebagai "tim yang sangat kompetitif," yang menunjukkan bahwa keseimbangan dan kedalaman skuad mereka di semua posisi menjadikan mereka tim yang lebih matang dibandingkan tim Argentina saat ini.
Bintang Inter Miami ini juga memberikan pujian yang signifikan kepada Prancis, tim yang dikalahkan Argentina di final 2022. Messi tetap waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Kylian Mbappé dan kawan-kawan, dengan mengutip kemampuan mereka untuk mempertahankan performa tingkat tinggi selama beberapa siklus turnamen. “Prancis kembali sangat kuat; mereka memiliki banyak pemain dengan level yang sangat tinggi,” katanya, mengakui skuad yang menampilkan pemain-pemain seperti Ousmane Dembele dan Michael Olise.
Tim-tim unggulan tradisional Brasil dan Spanyol masih bersaing
Meskipun Messi memusatkan perhatian pada performa terkini Portugal dan Prancis, ia menegaskan bahwa raksasa-raksasa bersejarah dalam sepak bola internasional tidak boleh diabaikan. Secara khusus, ia menyebut Brasil dan Spanyol sebagai tim yang memiliki kualitas untuk melaju hingga akhir, terlepas dari segala kesulitan yang terlihat dalam persiapan menjelang ajang bergengsi musim panas ini.
Messi mengakui bahwa meskipun kedua negara tersebut telah mengalami periode ketidakstabilan, kualitas bawaan mereka menjadikan mereka ancaman permanen di panggung global. “Spanyol dan Brasil, yang meskipun belum berada dalam performa terbaiknya dalam beberapa waktu terakhir, selalu menjadi pesaing,” katanya.
Penampilan terakhir para legenda di Piala Dunia
Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi penampilan terakhir Messi dan rival lamanya, Ronaldo, di panggung dunia. Meskipun Messi berusaha meredam ekspektasi terhadap Argentina, kemungkinan terjadinya pertarungan antara kedua legenda tersebut dalam turnamen ini tetap menjadi impian yang diidamkan oleh banyak penggemar.
Argentina akan tiba di Amerika Utara dengan target menjadi salah satu dari sedikit negara yang pernah berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia. Namun, Messi menyiratkan bahwa Portugal, Prancis, Spanyol, dan Brasil berada dalam posisi yang lebih baik daripada Argentina menjelang turnamen ini, sehingga mengalihkan tekanan kepada para rival yang menurutnya saat ini memimpin dalam perburuan trofi tertinggi sepak bola.