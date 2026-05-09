Lionel Messi berpendapat bahwa tim Portugal asuhan Cristiano Ronaldo memiliki peluang lebih besar untuk menjuarai Piala Dunia daripada Argentina, saat bintang Inter Miami itu memilih empat tim favorit menjelang turnamen yang akan diikuti oleh juara bertahan

Meskipun menjadi kapten tim yang menaklukkan dunia di Qatar, Lionel Messi bersikap hati-hati saat membahas peluang Argentina untuk meraih gelar juara dua kali berturut-turut. Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini meyakini bahwa Albiceleste mungkin bukan favorit utama menjelang turnamen di Amerika Utara.

Dalam wawancara dengan jurnalis Argentina Pollo Alvarez, Messi menjelaskan pandangannya bahwa negara-negara kuat lainnya telah melampaui juara dunia dalam hal persiapan dan kedalaman skuad. "Kita harus menyadari bahwa di depan kita ada favorit lain, yang datang dalam kondisi yang lebih baik," kata Messi kepada Alvarez, memilih untuk memberikan penilaian yang rendah hati terhadap posisi tim nasionalnya sendiri.