Ketegangan di lapangan meningkat dengan cepat setelah Union menyamakan kedudukan dan konfrontasi antara kedua kubu pemain kian sering terjadi. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan Messi memukul bagian belakang kepala Quinn dengan tangan terbuka sebelum keduanya saling berhadapan. Wasit pertandingan tidak mengambil tindakan apa pun terhadap kapten Miami itu pada saat kejadian, sehingga insiden tersebut terbuka untuk ditinjau ulang oleh pihak liga.