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imago-sport-1081405109.jpgIcon Sportswire
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Lionel Messi berisiko mendapat skorsing MLS setelah bentrok dengan Quinn Sullivan dalam hasil imbang Inter Miami di markas Philadelphia Union

L. Messi
Q. Sullivan
Philadelphia vs Inter Miami CF
Philadelphia
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi sedang diselidiki Komite Disipliner MLS menyusul konfrontasi di luar perebutan bola dengan Quinn Sullivan dalam hasil imbang 2-2 Inter Miami melawan Philadelphia Union. Rekaman video menangkap bintang Argentina itu memukul bagian belakang kepala lawannya, yang membuat kapten Inter Miami itu terancam hukuman denda atau larangan bermain satu pertandingan.

  • Emosi memanas di seluruh lapangan

    Hasil imbang 2-2 yang berlangsung dengan intensitas tinggi antara Miami dan Union membuat tensi memuncak dalam babak kedua yang panas. Messi, yang sebelumnya mencetak gol, terlibat adu argumen tanpa bola dengan Quinn Sullivan saat Inter Miami berusaha kembali unggul. Meski adik Quinn, Cavan Sullivan, kemudian mendapat kartu merah pada masa injury time setelah bentrokan terpisah dengan Yannick Bright, insiden yang melibatkan ikon Argentina itu tetap menjadi bahan pembicaraan utama.


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  • imago-sport-1081382538.jpgIcon Sportswire

    Sorotan di luar lapangan menyusul pertengkaran

    Ketegangan di lapangan meningkat dengan cepat setelah Union menyamakan kedudukan dan konfrontasi antara kedua kubu pemain kian sering terjadi. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan Messi memukul bagian belakang kepala Quinn dengan tangan terbuka sebelum keduanya saling berhadapan. Wasit pertandingan tidak mengambil tindakan apa pun terhadap kapten Miami itu pada saat kejadian, sehingga insiden tersebut terbuka untuk ditinjau ulang oleh pihak liga.

  • Tinjauan independen menilai tindakan

    Komite Disiplin MLS kini memiliki kewenangan penuh untuk meninjau rekaman pertandingan dan menentukan apakah sanksi retrospektif layak dijatuhkan kepada mantan penyerang Barcelona tersebut. Jika dinyatakan bersalah atas tindakan kekerasan saat bola tidak berada di dekatnya, Messi bisa dikenai denda finansial atau skorsing satu pertandingan. Kehilangan playmaker andalan mereka akan menjadi pukulan besar bagi Inter Miami saat berupaya menjaga dorongan konsisten di puncak Wilayah Timur.

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  • imago-sport-1081404609.jpgIcon Sportswire

    Fokus jadwal mendatang menguji

    Miami kini menghadapi masa penantian yang menegangkan untuk putusan liga saat mereka berusaha membangun momentum pada paruh kedua musim. Guillermo Hoyos harus menjaga fokus skuadnya dan menepis kebisingan terkait ancaman sanksi disipliner yang membayangi pemain andalan mereka. Ketersediaan Messi akan menentukan rencana taktis saat Inter Miami bersiap menghadapi rangkaian pertandingan MLS yang krusial.

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