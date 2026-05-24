Lionel Messi bergabung dengan rekan sesama legenda Cristiano Ronaldo dalam jajaran miliarder setelah kekayaan bersih bintang Inter Miami dan Argentina itu terungkap

Messi kini bukan lagi sekadar legenda di lapangan; ia secara resmi telah menjadi bagian dari klub miliarder. Menurut analisis Bloomberg, pemain berusia 38 tahun ini telah mengantongi lebih dari $700 juta (£521 juta) dari gaji dan bonus sejak 2007. Setelah memperhitungkan pajak, kinerja pasar, serta pendapatan dari beragam investasi dan sponsor, Indeks Miliarder Bloomberg menegaskan bahwa kekayaan bersihnya telah melampaui ambang batas $1 miliar.

Prestasi ini menempatkan kapten Inter Miami ini sejajar dengan Ronaldo, yang menjadi pesepakbola pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut setelah pindah ke klub Arab Saudi Al-Nassr pada 2023. Sementara merek Ronaldo selalu dibangun di atas mesin pemasaran yang flamboyan, kenaikan kekayaan Messi hingga mencapai 10 digit merupakan perjalanan yang stabil, dipandu oleh keluarganya serta kemitraan strategis di Amerika Serikat dan Eropa.