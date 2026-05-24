Lionel Messi bergabung dengan rekan sesama legenda Cristiano Ronaldo dalam jajaran miliarder setelah kekayaan bersih bintang Inter Miami dan Argentina itu terungkap
Messi menyamai Ronaldo di jajaran elit finansial
Messi kini bukan lagi sekadar legenda di lapangan; ia secara resmi telah menjadi bagian dari klub miliarder. Menurut analisis Bloomberg, pemain berusia 38 tahun ini telah mengantongi lebih dari $700 juta (£521 juta) dari gaji dan bonus sejak 2007. Setelah memperhitungkan pajak, kinerja pasar, serta pendapatan dari beragam investasi dan sponsor, Indeks Miliarder Bloomberg menegaskan bahwa kekayaan bersihnya telah melampaui ambang batas $1 miliar.
Prestasi ini menempatkan kapten Inter Miami ini sejajar dengan Ronaldo, yang menjadi pesepakbola pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut setelah pindah ke klub Arab Saudi Al-Nassr pada 2023. Sementara merek Ronaldo selalu dibangun di atas mesin pemasaran yang flamboyan, kenaikan kekayaan Messi hingga mencapai 10 digit merupakan perjalanan yang stabil, dipandu oleh keluarganya serta kemitraan strategis di Amerika Serikat dan Eropa.
Dampak kepindahan Inter Miami
Meskipun banyak yang mengira Messi akan mengikuti jejak Ronaldo ke Timur Tengah, ia justru menolak tawaran kontrak besar senilai $400 juta (£298 juta) per tahun untuk bermain di Liga Pro Arab Saudi. Menanggapi keputusan tersebut, Messi sebelumnya mengatakan kepada Mundo Deportivo: “Uang tidak pernah menjadi masalah bagi saya, juga bukan penghalang dalam hal apa pun. Jika ini soal uang, saya pasti sudah pergi ke Arab Saudi atau ke tempat lain.”
Sebaliknya, kepindahannya ke Major League Soccer terbukti menjadi langkah jenius dalam hal rekayasa keuangan. Pemilik Inter Miami, Jorge Mas, mengungkapkan bahwa total gaji tahunan Messi dari klub tersebut berkisar antara $70 juta dan $80 juta, tetapi kesepakatan tersebut mencakup opsi ekuitas yang inovatif dan perjanjian pembagian pendapatan dengan Apple TV. Nilai pasar Inter Miami sendiri telah melonjak menjadi $1,45 miliar, menjadikannya tim sepak bola paling berharga di AS dan menempati peringkat ke-16 secara global, di atas klub-klub seperti Newcastle United.
Diversifikasi portofolio investasi
Kekayaan Messi tidak hanya bergantung pada kontrak bermainnya. Di bawah bimbingan ayahnya, Jorge, dan bankir Spanyol Alfonso Nebot Armisen, pesepakbola asal Argentina ini telah mendiversifikasi investasinya ke berbagai bidang, mulai dari properti hingga barang-barang konsumsi. Pada akhir 2024, ia mencatatkan sebuah real estate investment trust (REIT) di bursa Spanyol senilai $232 juta (£173 juta), yang mencakup beberapa hotel mewah dan properti komersial.
Ia juga telah merambah ke industri makanan dan minuman, dengan meluncurkan minuman olahraga Mas+ by Messi dan berinvestasi di jaringan restoran Argentina El Club de la Milanesa. Usaha-usaha ini memastikan bahwa merek Messi terus menghasilkan pendapatan yang signifikan terlepas dari penampilannya di lapangan, mengikuti jejak yang telah ditempuh oleh legenda olahraga lainnya seperti Michael Jordan dan Roger Federer.
Mempersiapkan masa depan setelah pensiun
Seiring kariernya yang mulai memasuki babak akhir, Messi telah mulai membangun portofolio klub sepak bola. Baru-baru ini ia mengakuisisi klub divisi kelima Spanyol, Cornella, dan memiliki saham di klub Uruguay, Deportivo LSM, bersama mantan rekan setimnya, Luis Suarez. Keluarganya juga mengelola Los Leones di kota kelahirannya, Rosario, memastikan warisan abadi dalam dunia sepak bola.
Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini jelas sedang memikirkan kehidupan setelah peluit akhir. Berbicara di sebuah forum bisnis di Miami tahun lalu, Messi mengakui minatnya yang semakin besar terhadap dunia bisnis, dengan menyatakan: “Sepak bola memiliki masa kadaluwarsa. Bisnis adalah sesuatu yang saya sukai, dan saya sedang mempelajarinya.”