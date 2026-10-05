Lionel Messi bergabung dengan pemusatan latihan Argentina jelang perpisahan internasional bersejarah melawan Benin

Sang kapten menatap Selasa dengan torehan rekor nasional 125 gol dalam 207 caps, sebuah pencapaian luar biasa yang dihiasi gelar Piala Dunia, dua trofi Copa America, dan Finalissima.

Menjelaskan motivasi di balik penyelenggaraan laga penghormatan di hadapan 85.000 suporter, presiden AFA Claudio Tapia mengatakan: "Kami membuat keputusan untuk mengundang pemain terbaik di dunia, simbol tim nasional kami, kapten kami, Lionel Andres Messi, agar dia bisa mendapatkan perpisahan yang benar-benar layak diterimanya pada 6 Oktober di sini, di Argentina."

Malam di markas River Plate itu sengaja dibingkai sebagai penghormatan kandang terakhir.