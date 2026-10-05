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Lionel Messi bergabung dengan pemusatan latihan Argentina jelang perpisahan internasional bersejarah melawan Benin
Sang kapten kembali untuk penampilan terakhir
Penyerang berusia 39 tahun itu tiba di Ezeiza pada Minggu untuk memulai persiapan jelang penampilan seremonialnya melawan Benin di Estadio Monumental. Skuad Lionel Scaloni kembali berkumpul dengan sang kapten dalam momentum positif, setelah menghajar Bolivia 4-0 sebelum melaju menuju kemenangan telak 7-0 atas Burkina Faso. Sesi latihan perdana sang jimat ditutup dengan asado tradisional bersama skuad pada Minggu malam.
- Brazil Photo Press
Warisan ditentukan oleh kejayaan bersejarah
Sang kapten menatap Selasa dengan torehan rekor nasional 125 gol dalam 207 caps, sebuah pencapaian luar biasa yang dihiasi gelar Piala Dunia, dua trofi Copa America, dan Finalissima.
Menjelaskan motivasi di balik penyelenggaraan laga penghormatan di hadapan 85.000 suporter, presiden AFA Claudio Tapia mengatakan: "Kami membuat keputusan untuk mengundang pemain terbaik di dunia, simbol tim nasional kami, kapten kami, Lionel Andres Messi, agar dia bisa mendapatkan perpisahan yang benar-benar layak diterimanya pada 6 Oktober di sini, di Argentina."
Malam di markas River Plate itu sengaja dibingkai sebagai penghormatan kandang terakhir.
Juara yang hilang di tengah penolakan klub
Figur-figur penting Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul, dan Nicolas Otamendi siap tampil bersama sang nomor 10 untuk penampilan perpisahan terakhirnya. Leandro Paredes juga akan hadir untuk memberikan dukungan dari tribun, tanpa terhalang oleh suspensi 10 pertandingan dari FIFA yang dijatuhkan setelah final Piala Dunia 2026. Perayaan itu tetap akan berlangsung tanpa sesama pemenang Qatar 2022, Paulo Dybala dan Nahuel Molina, setelah AS Roma melarang keduanya bepergian.
- AFP
Kehidupan setelah seragam Argentina
Tuan rumah akan tampil dengan jersey khusus edisi satu kali pakai yang menampilkan Matahari Mei dan ranting laurel yang melingkari nomor 10 ikonis. Setelah peluit panjang berbunyi di ibu kota, Messi akan kembali mengalihkan perhatiannya ke Inter Miami, tempat ia masih terikat kontrak hingga akhir kampanye MLS 2028. Bagi Scaloni, fokus sepenuhnya beralih pada mematangkan generasi berikutnya jelang siklus turnamen besar berikutnya.
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