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Lionel Messi berduka setelah ayah sekaligus agen lamanya, Jorge, meninggal dunia pada usia 68 tahun
Kehilangan tragis bagi keluarga Messi
Jorge, ayah dari pesepakbola legendaris Messi, meninggal dunia pada usia 68 tahun. Pebisnis dan perwakilan sepakbola yang telah lama berkecimpung itu mengembuskan napas terakhir pada Jumat ini di sebuah rumah sakit di kampung halamannya, Rosario, Argentina. Menurut laporan dari Infobae, Jorge telah menderita sakit berkepanjangan sebelum wafat.
Kabar tragis ini menjadi pukulan telak bagi seluruh keluarga Messi, dengan konfirmasi resmi atas kematiannya saat ini masih ditunggu. Jorge memainkan peran besar yang tak tergantikan dalam membentuk salah satu karier sepakbola terhebat dalam sejarah, membimbing putranya sejak awal.
- AFP
Fondasi karier legendaris
Kebangkitan luar biasa Messi hingga mencapai puncak mutlak sepakbola dunia jelas tidak bisa dipahami tanpa menyoroti pengaruh besar ayahnya. Hal itu terutama berlaku pada tahun-tahun paling awal dan paling menantang dalam perjalanan sang penyerang muda. Ketika Lionel pindah dari Amerika Selatan ke Barcelona saat masih kecil untuk bergabung dengan raksasa Catalan itu, ayahnya mengambil keputusan krusial untuk menemaninya secara langsung. Anggota keluarga lainnya pada awalnya tetap tinggal di Rosario sementara mereka menjalani masa transisi tersebut.
Pada fase yang sangat tidak pasti dan ditandai oleh perubahan besar dalam hidup, Jorge menjadi dukungan emosional dan praktis yang sangat penting. Ia membantu putranya beradaptasi dengan kehidupan yang sepenuhnya baru di Eropa.
Sosok pemandu di balik layar
Seiring Lionel bertambah tua dan karier profesionalnya mulai memiliki dimensi yang benar-benar global, peran Jorge sendiri tak terelakkan ikut berkembang sejalan dengan putranya. Ia beralih dengan mulus untuk mengelola urusan profesional sang pemain yang kompleks di level tertinggi.
Jorge secara konsisten bertindak sebagai salah satu perwakilan utama putranya dalam dunia olahraga. Selama bertahun-tahun, ia sangat terlibat dalam mengambil bagian dalam sejumlah keputusan paling penting terkait perjalanan luar biasa Lionel di sepakbola. Kerja keras dan dedikasinya memastikan ikon Argentina itu bisa tetap fokus penuh pada penampilannya di lapangan, dengan keyakinan bahwa urusan bisnisnya berada dalam kondisi yang sangat aman.
- getty
Sosok yang selalu hadir bagi seorang superstar
Meski mengelola urusan sosok yang bisa dibilang sebagai atlet paling terkenal di planet ini, Jorge selalu lebih memilih untuk menjaga profil yang sangat rendah di hadapan media dunia. Ia sebagian besar menghindari sorotan tajam yang terus-menerus mengikuti putranya yang berbakat.
Namun, di balik pintu tertutup, kehadirannya yang tenang tetap menjadi sebuah konstanta mutlak. Ia berdiri teguh di sisi putranya sejak awal yang sederhana di Rosario hingga kedatangannya yang telah terkonfirmasi di jajaran elite olahraga dunia. Dunia sepakbola kini menantikan pernyataan resmi dari keluarga yang berduka saat mereka secara pribadi meratapi kehilangan sosok yang benar-benar krusial dalam kisah Messi.
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