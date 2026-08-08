Lionel Messi berduka setelah ayah sekaligus agen lamanya, Jorge, meninggal dunia pada usia 68 tahun

Kebangkitan luar biasa Messi hingga mencapai puncak mutlak sepakbola dunia jelas tidak bisa dipahami tanpa menyoroti pengaruh besar ayahnya. Hal itu terutama berlaku pada tahun-tahun paling awal dan paling menantang dalam perjalanan sang penyerang muda. Ketika Lionel pindah dari Amerika Selatan ke Barcelona saat masih kecil untuk bergabung dengan raksasa Catalan itu, ayahnya mengambil keputusan krusial untuk menemaninya secara langsung. Anggota keluarga lainnya pada awalnya tetap tinggal di Rosario sementara mereka menjalani masa transisi tersebut.

Pada fase yang sangat tidak pasti dan ditandai oleh perubahan besar dalam hidup, Jorge menjadi dukungan emosional dan praktis yang sangat penting. Ia membantu putranya beradaptasi dengan kehidupan yang sepenuhnya baru di Eropa.