Pesan jenaka itu terungkap setelah Musso mengunggah foto tanda tangan sang penyerang di Instagram. Menuliskan catatan ringan di bagian depan jersey tersebut, penyerang legendaris itu menulis: "Untuk Juan, dengan penuh kasih sayang. Saya akan merindukan mencetak gol ke gawangmu dan melihatmu kesal."

Menanggapi tulisan bernada gurauan itu, kiper 32 tahun tersebut menambahkan keterangan singkat pada unggahannya: "Selamanya berterima kasih."