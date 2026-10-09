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Lionel Messi bercanda ia akan merindukan momen 'membobol gawang' rekan setimnya di Argentina, Juan Musso, dalam pesan di jersey yang lucu
Kenang-kenangan penuh canda menandai perpisahan emosional
Kiper cadangan Musso memamerkan sebuah jersey berharga yang ditandatangani Messi setelah penampilan perpisahan resmi sang kapten untuk Argentina. Penghormatan tulisan tangan itu memberikan gambaran hangat tentang rivalitas kompetitif mereka selama sesi latihan tim nasional dari tahun ke tahun. Penjaga gawang Atletico Madrid itu membagikan foto jersey tersebut di kanal media sosialnya untuk mengenang kebersamaan mereka di panggung internasional.
- NurPhoto
Superstar tinggalkan tulisan nakal di jersey
Pesan jenaka itu terungkap setelah Musso mengunggah foto tanda tangan sang penyerang di Instagram. Menuliskan catatan ringan di bagian depan jersey tersebut, penyerang legendaris itu menulis: "Untuk Juan, dengan penuh kasih sayang. Saya akan merindukan mencetak gol ke gawangmu dan melihatmu kesal."
Menanggapi tulisan bernada gurauan itu, kiper 32 tahun tersebut menambahkan keterangan singkat pada unggahannya: "Selamanya berterima kasih."
Penjaga gawang menghargai momen-momen internasional yang dibagikan
Musso telah mengoleksi empat caps senior untuk Argentina dan menjadi bagian dari skuad yang merebut gelar Copa America 2021. Lulusan akademi Racing Club itu, yang sempat memperkuat Udinese dan Atalanta sebelum pindah ke Atletico, tampil bersama Messi dalam dua kesempatan di laga kompetitif. Keduanya pertama kali berada di lapangan yang sama dalam kemenangan 3-0 atas Bolivia pada kualifikasi Piala Dunia pada September 2021 sebelum kembali bermain bersama dalam kemenangan uji coba 5-0 melawan Zambia pada April 2026.
- Getty Images Sport
Tonggak bersejarah menutup perjalanan ikonis
Pertandingan perpisahan pada Selasa malam di Estadio Monumental menutup karier internasional ikonik selama 21 tahun bagi penyerang veteran itu. Messi menutup babak Albiceleste-nya dengan catatan luar biasa, 126 gol dalam 208 penampilan untuk negaranya. Kemenangan nyaman 3-0 atas Benin menjadi penutup yang pantas di hadapan lebih dari 85.000 suporter yang memadati stadion, dengan sang maestro menyumbang satu gol penalti dan dua assist.
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