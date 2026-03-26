Lionel Messi belum memastikan keikutsertaannya di Piala Dunia 2026, sementara pelatih Argentina Lionel Scaloni menyatakan, "Kami tidak terburu-buru."

Saat Argentina bersiap menghadapi laga persahabatan melawan Mauritania dan Zambia di La Bombonera, pembicaraan pun secara alami beralih ke ketersediaan kapten mereka untuk Piala Dunia 2026. Scaloni sekali lagi tidak dapat memastikan bahwa Messi pasti akan ikut serta dalam ajang bergengsi tersebut, meski ia tetap optimis.

“Itu adalah pertanyaan untuknya. Saya tidak perlu menjawabnya. Anda sudah tahu apa yang saya pikirkan. Saya ingin dia ada di sana, tetapi dia lah yang memutuskan. Dia telah mendapatkan hak untuk dapat memutuskan dengan tenang. Kami tidak terburu-buru. Semoga dia setuju,” kata Scaloni kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan. Manajer tersebut juga menyinggung masa depannya sendiri, dengan menyatakan bahwa meskipun pembicaraan kontrak sedang berlangsung, hal itu bukanlah fokus utamanya.

"Perpanjangan kontrak saya bukanlah fokus utama. Agen saya sedang berbicara dengan presiden, tapi untuk saat ini yang terpenting adalah Piala Dunia," katanya.







