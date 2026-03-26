Lionel Messi belum memastikan keikutsertaannya di Piala Dunia 2026, sementara pelatih Argentina Lionel Scaloni menyatakan, "Kami tidak terburu-buru."
Ketidakpastian Messi terkait Piala Dunia masih berlanjut
Saat Argentina bersiap menghadapi laga persahabatan melawan Mauritania dan Zambia di La Bombonera, pembicaraan pun secara alami beralih ke ketersediaan kapten mereka untuk Piala Dunia 2026. Scaloni sekali lagi tidak dapat memastikan bahwa Messi pasti akan ikut serta dalam ajang bergengsi tersebut, meski ia tetap optimis.
“Itu adalah pertanyaan untuknya. Saya tidak perlu menjawabnya. Anda sudah tahu apa yang saya pikirkan. Saya ingin dia ada di sana, tetapi dia lah yang memutuskan. Dia telah mendapatkan hak untuk dapat memutuskan dengan tenang. Kami tidak terburu-buru. Semoga dia setuju,” kata Scaloni kepada wartawan dalam konferensi pers prapertandingan. Manajer tersebut juga menyinggung masa depannya sendiri, dengan menyatakan bahwa meskipun pembicaraan kontrak sedang berlangsung, hal itu bukanlah fokus utamanya.
"Perpanjangan kontrak saya bukanlah fokus utama. Agen saya sedang berbicara dengan presiden, tapi untuk saat ini yang terpenting adalah Piala Dunia," katanya.
Susunan pemain eksperimental untuk laga melawan Mauritania
Albiceleste akan menghadapi Mauritania pada Jumat ini, dilanjutkan dengan laga melawan Zambia pada Selasa depan. Scaloni berencana memanfaatkan pertandingan-pertandingan ini sebagai ajang uji coba bagi para pemain cadangan dan pemain muda yang sangat ingin mengamankan tempat di skuad final beranggotakan 26 orang untuk turnamen mendatang di Amerika Utara, meskipun Messi akan turut bermain.
“Tim yang akan menghadapi Mauritania akan menjadi campuran antara pemain muda yang ingin kami lihat dan pemain lain yang ingin kami tingkatkan kemampuannya. Messi akan bermain. Saya tidak tahu apakah dia akan bermain sejak awal dalam pertandingan ini atau di pertandingan kedua, tapi ini adalah kesempatan bagus untuk melihatnya di lapangan. Bagus juga jika mereka melihat betapa kami menikmati waktu kami di sini,” jelas Scaloni.
Kembalinya Di Maria dipastikan batal
Scaloni juga menyempatkan diri untuk menanggapi situasi beberapa pemain, termasuk pengunduran diri Angel Di Maria dari tim nasional, yang sempat dikabarkan akan kembali bermain menjelang Piala Dunia.
Kemungkinan tersebut kini telah secara tegas ditolak, dengan Scaloni menyatakan: "Kami memahami bahwa karier Di Maria di level internasional telah berakhir. Ia selalu menjelaskannya dengan jelas dan kami memahaminya sejak awal. Saya rasa keributan itu berasal dari luar. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Kami saling berkirim pesan setiap saat."
Pembatalan Finalissima dan urusan logistik tim
Persiapan menuju Piala Dunia sedikit terganggu akibat penundaan laga Finalissima melawan Spanyol. Scaloni mengungkapkan kekecewaannya atas kendala logistik tersebut, namun menegaskan bahwa kembali ke Argentina untuk berlatih dan bertanding justru memberikan sisi positif bagi kekompakan tim.
“Penundaan pertandingan final melawan Spanyol, kami mengikuti perkembangannya bersama kalian. Kami mengatakan bahwa kami harus mencari alternatif, tetapi semuanya tertunda. Ini bukan kesalahan siapa pun. Ada situasi di mana sepak bola menjadi hal yang sekunder. Minggu itu sulit. Tidak ada kesepakatan yang tercapai,” kata Scaloni. “Kami mulai mencari lawan. Tidak ada yang direncanakan. Fasilitasnya bahkan belum siap untuk menerima para pemain. Pada akhirnya, kita harus mengambil sisi positifnya. Kami ada di sini, kami bisa lebih mengenal para pemain muda baru dan mereka layak mendapatkan kesempatan untuk berjuang demi tempat mereka di Piala Dunia.”