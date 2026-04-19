Lionel Messi & Mohamed Salah terabaikan! Thiago lebih memilih pahlawan alternatif dari Barcelona & Liverpool saat memilih tiga rekan setim terbaiknya

Setelah meniti kariernya dari akademi ternama La Masia, Thiago menyaksikan secara langsung masa kejayaan dinasti Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola. Meskipun kebanyakan orang langsung menyebut Messi sebagai sosok paling menonjol pada era tersebut, Thiago justru memilih sosok yang lebih dekat dengannya saat menyebutkan rekan setim terbaiknya selama berkarier di Camp Nou.

Berbicara dalam Peter Crouch Podcast, pemain asal Spanyol ini menjelaskan mengapa Andres Iniesta lebih dipilih daripada pemenang Ballon d'Or delapan kali itu. "Di Barcelona, Anda bisa memilih siapa saja, mulai dari kiper hingga striker," kata Thiago. "Tapi yang pasti, pemahaman akan permainan, perpaduan antara taktik dan bakat, ada pada Andres Iniesta. Kami memiliki Messi, Xavi, Busquets, banyak pemain hebat. Iniesta bermain di posisi saya dan saya menjadikan dirinya panutan."