Lionel Messi & Mohamed Salah terabaikan! Thiago lebih memilih pahlawan alternatif dari Barcelona & Liverpool saat memilih tiga rekan setim terbaiknya
Rencana Barcelona: Iniesta di atas Messi
Setelah meniti kariernya dari akademi ternama La Masia, Thiago menyaksikan secara langsung masa kejayaan dinasti Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola. Meskipun kebanyakan orang langsung menyebut Messi sebagai sosok paling menonjol pada era tersebut, Thiago justru memilih sosok yang lebih dekat dengannya saat menyebutkan rekan setim terbaiknya selama berkarier di Camp Nou.
Berbicara dalam Peter Crouch Podcast, pemain asal Spanyol ini menjelaskan mengapa Andres Iniesta lebih dipilih daripada pemenang Ballon d'Or delapan kali itu. "Di Barcelona, Anda bisa memilih siapa saja, mulai dari kiper hingga striker," kata Thiago. "Tapi yang pasti, pemahaman akan permainan, perpaduan antara taktik dan bakat, ada pada Andres Iniesta. Kami memiliki Messi, Xavi, Busquets, banyak pemain hebat. Iniesta bermain di posisi saya dan saya menjadikan dirinya panutan."
Efisiensi Jerman: Kehebatan Philipp Lahm
Perjalanan Thiago kemudian membawanya ke Bayern Munich, tempat ia menghabiskan tujuh musim penuh gelar juara sambil mendominasi Bundesliga. Sekali lagi, meski ia berbagi ruang ganti dengan para penyerang eksplosif seperti Franck Ribéry dan Arjen Robben, justru sosok yang lebih serba bisa dan rendah hati lah yang benar-benar menarik perhatiannya selama ia berada di Bavaria. Pemain asal Spanyol itu menyoroti mantan kapten Bayern, Philipp Lahm, sebagai pilihan utamanya dari Allianz Arena, khususnya mencatat transisi mulus Lahm ke peran gelandang di bawah asuhan Guardiola. "Di Bayern Munich, kami memiliki Franck Ribery, Arjen Robben, tapi saya kembali ke posisi saya," tambahnya. "Melihat pemain seperti Philipp Lahm… dia sangat konsisten sebagai bek sayap. Ketika dia bermain di tengah, saya berkata: ‘Orang ini selalu bermain di tengah, dia bukan bek sayap!’. Dia sangat mengejutkan saya."
Pahlawan tak dikenal Anfield: Terpesona oleh Bobby Firmino
Mungkin nama yang paling mengejutkan tidak masuk dalam daftar Thiago adalah bintang Liverpool, Salah. Meskipun pemain asal Mesir itu mencetak berbagai rekor di Anfield, Thiago justru memilih untuk menyoroti bakat unik Roberto Firmino. Penyerang asal Brasil itu sering digambarkan sebagai 'mesin' yang menggerakkan tim Liverpool asuhan Jurgen Klopp, dan Thiago jelas merupakan salah satu penggemarnya.
Menjelaskan keputusannya untuk memilih pria yang akrab dipanggil 'Bobby' daripada Salah yang produktif, Thiago memuji etos kerja dan kemampuan teknis sang striker dengan antusias. "Bobby Firmino… Saya sangat mengagumi pemain itu," aku Thiago. "Dia mengabdikan bakatnya untuk tim dan sangat hebat dalam mengolah bola."
Merenungkan karier gemilang di antara para ikon
Thiago secara resmi gantung sepatu pada akhir musim 2023-24 setelah empat tahun membela Liverpool, mengakhiri karier 15 tahun yang diwarnai oleh keanggunan dan gelar juara. Meskipun pilihannya mungkin mengejutkan mereka yang mengutamakan statistik individu, hal itu memberikan wawasan menarik tentang bagaimana seorang gelandang teknis memandang permainan. Dari memenangkan empat gelar La Liga dan dua medali Liga Champions hingga mengamankan tujuh gelar Bundesliga, karier Thiago ditandai dengan bermain bersama talenta-talenta elit. Keputusannya untuk mengabaikan Messi dan Salah demi memilih Iniesta, Lahm, dan Firmino menyoroti apresiasinya yang mendalam terhadap pemain yang mengutamakan kerja sama tim daripada kejayaan individu.