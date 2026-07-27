Lionel Messi & Kylian Mbappe gagal meraih penghargaan Gol Terbaik Piala Dunia, karena gol ikonik melawan Argentina-lah yang berhasil merebut penghargaan tersebut

FIFA telah mengonfirmasi bahwa gol menakjubkan Cabral melawan Argentina di babak 32 besar terpilih sebagai "Hyundai Goal of the Tournament" untuk Piala Dunia 2026. Bek berusia 23 tahun kelahiran Rotterdam ini menampilkan momen kehebatan individu yang memukau para penggemar di seluruh dunia, sehingga pada akhirnya ia berhasil memuncaki daftar nominasi yang juga mencakup Messi, Mbappé, dan Julián Álvarez.

Gol tersebut diawali dengan gerakan berani di mana Lopes Cabral mengelabui Alexis Mac Allister sebelum melepaskan tendangan melengkung yang melewati Emiliano Martinez dan mengarah ke sudut atas gawang.

Penghargaan bersejarah ini menempatkannya dalam jajaran elit para pemenang sebelumnya, termasuk James Rodriguez, Benjamin Pavard, dan Richarlison.