Lionel Messi & Antonela Roccuzzo menghadiri GP Miami saat ikon Argentina itu bertemu dengan para pembalap F1 George Russell, Kimi Antonelli, dan Franco Colapinto

Meskipun ada ancaman badai petir yang memaksa panitia untuk memajukan waktu start balapan tiga jam lebih awal, Messi tampak santai saat bersiap untuk menjalani hari penuh aksi balapan yang seru. Pemain berusia 38 tahun itu disambut dengan perlakuan VIP sepenuhnya, langsung menuju pusat keramaian untuk bertemu dengan beberapa tokoh terkemuka di dunia balap.

Salah satu sorotan dari kunjungan Messi adalah kunjungannya ke garasi Mercedes-AMG Petronas. Bintang Inter Miami dan keluarganya disambut oleh Russell dan sensasi remaja Antonelli, berpose untuk foto-foto yang dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Hari itu juga memiliki makna khusus bagi rombongan Argentina di paddock. Messi meluangkan waktu untuk bertemu dengan bintang muda Franco Colapinto, menjembatani kesenjangan antara sepak bola dan olahraga motor untuk negara asal mereka yang sama.







