Lionel Messi & Antonela Roccuzzo menghadiri GP Miami saat ikon Argentina itu bertemu dengan para pembalap F1 George Russell, Kimi Antonelli, dan Franco Colapinto
Messi menjadi sorotan utama di F1
Baru saja tampil gemilang di Major League Soccer bersama Inter Miami pada Sabtu lalu, Messi membuktikan bahwa dirinya adalah daya tarik utama di Florida Selatan dengan hadir di ajang Miami Grand Prix.
Ikon Argentina itu tiba di sirkuit sambil bergandengan tangan dengan istrinya, Antonela, saat mereka melewati lautan kamera dan penggemar yang antusias ingin melihat sekilas sang juara Piala Dunia.
Bertemu para pengemudi
Meskipun ada ancaman badai petir yang memaksa panitia untuk memajukan waktu start balapan tiga jam lebih awal, Messi tampak santai saat bersiap untuk menjalani hari penuh aksi balapan yang seru. Pemain berusia 38 tahun itu disambut dengan perlakuan VIP sepenuhnya, langsung menuju pusat keramaian untuk bertemu dengan beberapa tokoh terkemuka di dunia balap.
Salah satu sorotan dari kunjungan Messi adalah kunjungannya ke garasi Mercedes-AMG Petronas. Bintang Inter Miami dan keluarganya disambut oleh Russell dan sensasi remaja Antonelli, berpose untuk foto-foto yang dengan cepat menjadi viral di media sosial.
Hari itu juga memiliki makna khusus bagi rombongan Argentina di paddock. Messi meluangkan waktu untuk bertemu dengan bintang muda Franco Colapinto, menjembatani kesenjangan antara sepak bola dan olahraga motor untuk negara asal mereka yang sama.
Para selebriti papan atas berbondong-bondong menuju Florida yang cerah
Messi bukanlah satu-satunya tokoh ternama di dunia olahraga yang hadir, karena GP Miami tetap mempertahankan reputasinya sebagai seri paling glamor dalam kalender F1. Legenda tenis Rafael Nadal terlihat di paddock; pemenang 22 gelar Grand Slam itu menikmati suasana bersama mantan bek Bayern Munich Jerome Boateng, yang juga terbang ke Florida untuk menghadiri acara tersebut.
Perhatian kembali tertuju pada Inter Miami setelah pertandingan
Meskipun kemeriahan di paddock menjadi pengalih perhatian yang menyenangkan, kunjungan ke sirkuit tersebut terjadi kurang dari 24 jam setelah Messi mengalami hasil yang mengecewakan di lapangan.
Inter Miami menderita kekalahan 4-3 dari rival sengit mereka di Florida, Orlando City, setelah membuang keunggulan tiga gol, dan sang kapten pasti ingin kembali ke jalur kemenangan saat ia bersiap menghadapi musim panas yang padat dengan tugas internasional bersama Argentina di Piala Dunia 2026.