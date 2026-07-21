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Lionel Messi akan absen dalam MLS All-Star Game karena bintang Inter Miami tersebut memasuki masa istirahat setelah penampilannya yang gemilang bersama Argentina di Piala Dunia
Burung bangau memberikan jeda yang penting
Menurut ESPN, kapten Argentina Messi dan rekan setimnya di Inter Miami, De Paul, akan memasuki masa istirahat setelah menjalani perjalanan yang melelahkan hingga mencapai final Piala Dunia di Amerika Serikat. Messi bermain penuh selama 120 menit untuk Argentina dalam kekalahan 1-0 melalui perpanjangan waktu melawan Spanyol pada Minggu lalu, mengakhiri turnamen tersebut dengan catatan impresif delapan gol dan empat assist. Laporan tersebut menegaskan bahwa sang superstar pasti akan absen dalam pertandingan MLS pekan ini melawan Chicago Fire dan CF Montreal, serta dalam MLS All-Star Game pada 29 Juli.
- AFP
FIFA mengonfirmasi mandat pemulihan
Langkah perlindungan ini diambil menyusul desakan dari serikat pemain global FIFPRO, yang mewajibkan masa istirahat pasca-musim selama 21 hari guna meminimalkan risiko cedera—sebuah tuntutan yang disetujui oleh badan pengatur sepak bola dunia setelah pertemuan khusus pada tahun 2025.
Mengenai peraturan kalender pertandingan internasional, FIFA menyatakan: "FIFA dan serikat pemain meninjau proyek-proyek bersama yang akan datang yang melibatkan badan pengatur sepak bola dunia dan organisasi perwakilan pemain, dengan fokus khusus pada istirahat dan pemulihan pemain, serta kompetisi dalam konteks Kalender Pertandingan Internasional (IMC).
"Terdapat kesepakatan bahwa harus ada waktu istirahat minimal 72 jam di antara pertandingan, dan bahwa para pemain harus mendapatkan masa istirahat/libur minimal 21 hari di akhir setiap musim. Periode ini harus dikelola secara individual oleh masing-masing klub dan para pemain yang bersangkutan, tergantung pada kalender pertandingan mereka serta dengan mempertimbangkan perjanjian kolektif yang berlaku."
Kapten mengenang perjalanannya
Meskipun gagal mempertahankan gelar juara dunia, Messi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain pertama yang tampil sebagai starter dalam tiga final Piala Dunia yang berbeda. Saat merenungkan perjalanan timnya dalam sebuah pesan emosional di media sosial pasca-turnamen, sang legenda menyatakan: "Rasa sakitnya sangat mendalam dan akan butuh waktu bagi luka ini untuk sembuh. Namun, saya juga menghargai semua hal baik yang terjadi.
"Pertandingan-pertandingan yang berhasil kami balikkan keadaan, di mana kami memberikan segalanya, akan selamanya terukir dalam ingatan kami; dukungan dari seluruh negara yang, bersama kerja keras dan usaha tim ini, membawa kami kembali menjadi salah satu yang terbaik di dunia.
"Terima kasih banyak dari lubuk hati saya yang paling dalam atas setiap ucapan dan setiap pesan. Sekali lagi, kami berhasil bersatu sebagai sebuah negara dan berada bersama, berbagi kebanggaan yang luar biasa sebagai warga Argentina. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Spanyol atas gelar juara ini."
- Getty
Miami mengatasi absennya para bintang
Meskipun durasi pasti dari jeda tiga minggu yang direkomendasikan tersebut masih menjadi bahan pembahasan lanjutan dengan klub, keputusan ini memastikan bahwa Messi dan De Paul akan absen dalam dua pertandingan domestik serta laga MLS All-Star melawan Liga MX. Hal ini memaksa Inter Miami untuk beradaptasi dengan cepat tanpa dua pilar utama mereka selama periode kritis, di mana Herons saat ini berada di peringkat kedua di Konferensi Timur, tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Nashville. Pada akhirnya, masa pemulihan yang diperpanjang ini diharapkan dapat mengembalikan kondisi fisik playmaker andalan mereka ke level optimal menjelang fase penentu musim 2026.
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