Lionel Messi akan absen dalam MLS All-Star Game karena bintang Inter Miami tersebut memasuki masa istirahat setelah penampilannya yang gemilang bersama Argentina di Piala Dunia

Langkah perlindungan ini diambil menyusul desakan dari serikat pemain global FIFPRO, yang mewajibkan masa istirahat pasca-musim selama 21 hari guna meminimalkan risiko cedera—sebuah tuntutan yang disetujui oleh badan pengatur sepak bola dunia setelah pertemuan khusus pada tahun 2025.

Mengenai peraturan kalender pertandingan internasional, FIFA menyatakan: "FIFA dan serikat pemain meninjau proyek-proyek bersama yang akan datang yang melibatkan badan pengatur sepak bola dunia dan organisasi perwakilan pemain, dengan fokus khusus pada istirahat dan pemulihan pemain, serta kompetisi dalam konteks Kalender Pertandingan Internasional (IMC).

"Terdapat kesepakatan bahwa harus ada waktu istirahat minimal 72 jam di antara pertandingan, dan bahwa para pemain harus mendapatkan masa istirahat/libur minimal 21 hari di akhir setiap musim. Periode ini harus dikelola secara individual oleh masing-masing klub dan para pemain yang bersangkutan, tergantung pada kalender pertandingan mereka serta dengan mempertimbangkan perjanjian kolektif yang berlaku."