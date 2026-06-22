Pada sore yang bersejarah di Dallas, Messi secara resmi menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Hanya beberapa hari menjelang ulang tahunnya yang ke-39, kapten Argentina itu mencetak gol untuk mengoleksi 17 gol sepanjang kariernya di putaran final, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 16 gol yang dipegang oleh Miroslav Klose.

Penyerang legendaris ini memasuki turnamen dalam performa terbaiknya, memperkecil selisih gol secara signifikan setelah mencetak hat-trick menakjubkan dalam kemenangan 3-0 Argentina atas Aljazair pada laga pembuka. Tendangan akuratnya ke gawang Austria memastikan bahwa ia kini memegang standar tertinggi dalam hal mencetak gol di kompetisi sepak bola internasional paling bergengsi.