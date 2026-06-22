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Lionel Messi adalah raja Piala Dunia! Legenda Argentina ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa setelah berhasil mengatasi kekecewaan akibat kegagalan penalti melawan Austria
Messi berdiri sendirian di puncak
Pada sore yang bersejarah di Dallas, Messi secara resmi menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-39, kapten Argentina ini mencetak gol untuk mencapai 17 gol sepanjang kariernya di putaran final, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 16 gol yang dipegang oleh Miroslav Klose. Ia kemudian unggul dua gol dari mantan bintang Jerman tersebut saat ia mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini pada masa tambahan waktu babak kedua.
Penyerang legendaris ini memasuki turnamen dalam performa terbaiknya, memperkecil selisih gol secara signifikan setelah mencetak hat-trick menakjubkan dalam kemenangan pembuka Argentina 3-0 atas Aljazair. Tendangan akuratnya melawan Austria memastikan bahwa ia kini memegang standar tertinggi dalam hal mencetak gol di kompetisi sepak bola internasional paling bergengsi.
- Getty Images Sport
Dua rekor statistik yang tak diinginkan milik Messi
Perjalanan sang pemenang Ballon d'Or delapan kali ini tidak selalu mulus; pada awalnya, sepertinya momen pemecahan rekornya harus ditunda. Setelah tinjauan VAR memberikan Argentina tendangan penalti di awal pertandingan, sang kapten gagal memanfaatkan peluang awal untuk mencetak rekor tersebut dari jarak 12 yard.
Kesalahan yang tidak biasa dari Messi membuatnya meleset ke sisi kiri gawang, membuat penonton di Houston tercengang. Setelah kegagalan tersebut, Opta melaporkan bahwa ia kini memegang rekor terbanyak dalam hal tendangan penalti yang diambil dan yang gagal di sejarah Piala Dunia — masing-masing tujuh dan tiga — sebuah noda langka pada catatan turnamennya yang sebaliknya tak bercela.
Mengejar lebih dari sekadar gol
Meskipun rekor golnya akan menjadi sorotan utama, Messi juga sedang memburu pencapaian bersejarah lainnya di Amerika Utara. Sebelum laga melawan Austria, gelandang serang veteran ini berada di posisi yang sama dengan rekan senegaranya yang legendaris, Diego Maradona, dalam hal jumlah assist terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia.
Pengaruhnya terhadap Albiceleste tetap sama kuatnya seperti dulu, meski usianya hampir menginjak 40 tahun. Dengan memecahkan rekor yang telah bertahan sejak 2014, Messi semakin menjauhkan diri dari rekan-rekan sezamannya, membuktikan bahwa usia hanyalah angka belaka dalam hal dampaknya di panggung global.
- Getty Images Sport
Warisan yang tak mengenal batas
Gol yang memecahkan rekor itu merupakan penyelesaian khas yang membuat para pendukung Argentina bersorak gembira. Hal ini menandai babak baru dalam kariernya yang telah dihiasi trofi Piala Dunia 2022 dan sejumlah gelar Copa America, sehingga secara efektif mengakhiri segala perdebatan yang masih tersisa mengenai posisinya di jajaran para legenda.
Rekor 16 gol milik Klose pernah dianggap tak tersentuh, namun ketahanan dan konsistensi Messi telah memungkinkannya untuk kembali menorehkan sejarah. Dengan Argentina yang tampak sebagai pesaing serius untuk mempertahankan gelar mereka, mungkin masih akan ada lebih banyak gol yang akan dicetak oleh sang nomor 10 abadi ini.