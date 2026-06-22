Lionel Messi adalah raja Piala Dunia! Legenda Argentina ini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa setelah berhasil mengatasi kekecewaan akibat kegagalan penalti melawan Austria

Pada sore yang bersejarah di Dallas, Messi secara resmi menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-39, kapten Argentina ini mencetak gol untuk mencapai 17 gol sepanjang kariernya di putaran final, melampaui rekor sebelumnya sebanyak 16 gol yang dipegang oleh Miroslav Klose. Ia kemudian unggul dua gol dari mantan bintang Jerman tersebut saat ia mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini pada masa tambahan waktu babak kedua.

Penyerang legendaris ini memasuki turnamen dalam performa terbaiknya, memperkecil selisih gol secara signifikan setelah mencetak hat-trick menakjubkan dalam kemenangan pembuka Argentina 3-0 atas Aljazair. Tendangan akuratnya melawan Austria memastikan bahwa ia kini memegang standar tertinggi dalam hal mencetak gol di kompetisi sepak bola internasional paling bergengsi.