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"Lionel Messi adalah masa lalu, Lamine Yamal adalah masa depan" - Joan Laporta tak sabar menyaksikan para pahlawan Barcelona saling berhadapan dalam laga final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol
La Masia menjadi sorotan utama
Laporta berada di New York menjelang final Piala Dunia di MetLife Stadium, tempat Argentina dan Spanyol akan bertanding dengan keterlibatan beberapa pemain Blaugrana, baik yang masih aktif maupun mantan pemain. Skuad Spanyol mencakup delapan pemain Barcelona, sementara Messi menjadi kapten tim Argentina.
Laporta mengatakan bahwa pengaruh klub akan terlihat jelas sepanjang pertandingan final tersebut, dan menggambarkan momen ini sebagai bukti lain dari kemampuan La Masia dalam menghasilkan talenta-talenta elit. Ia juga menyoroti pentingnya melihat para lulusan akademi Barcelona berkompetisi di panggung internasional sepak bola terbesar, terlepas dari tim mana yang akan mengangkat trofi.
- Getty Images
Messi dan Yamal: Penyerahan tongkat estafet
Laporta merefleksikan arti pentingnya melihat Messi dan Yamal menjadi bintang utama di tim yang berlawanan dalam final tersebut. Sambil memuji kontribusi luar biasa Messi bagi Barcelona, ia juga menunjuk Yamal sebagai pembawa panji besar klub berikutnya.
"Messi juga telah mencapai final, dan saya sangat senang," kata Laporta kepada RAC1. "Ia adalah kebanggaan bagi La Masia. Messi adalah masa lalu dan masa kini, sedangkan Lamine adalah masa kini dan masa depan. Kami sangat senang memiliki gaya permainan yang benar-benar khas Barca.
"Sebagai presiden, saya bangga telah mengembangkan kedua pemain ini di dalam klub, dan jika ditambah dengan Joan Garcia, Eric Garcia, [Pau] Cubarsi—yang tampil spektakuler di Piala Dunia—[Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]... Ini sungguh luar biasa."
Pengaruh Barcelona tetap terlihat jelas
Laporta memandang final ini sebagai bukti lebih lanjut atas kesuksesan berkelanjutan Barcelona dalam menghasilkan talenta kelas dunia melalui La Masia. Dengan begitu banyak pemain saat ini yang membela Spanyol dan Messi yang memimpin Argentina, ia yakin filosofi sepak bola klub ini tetap berpengaruh di level tertinggi.
Ia juga memuji para pemain Barcelona saat ini, dengan mengatakan: "Kami sangat bangga dengan delapan pemain yang kami miliki. Ini sangat penting bagi mereka, dan sebagai presiden, saya sangat puas dan bersyukur memiliki pemain-pemain berbakat seperti ini.
"Di level tim nasional, ini adalah pertandingan terbaik yang bisa dimainkan, dengan gaya permainan yang berbeda-beda, dan wasit harus menunjukkan perannya. Argentina lebih agresif, sedangkan tim Spanyol bermain lebih kompak, dengan gaya permainan yang lebih mirip Barca. Barca adalah yang terbaik, dan semua orang mengakui hal itu."
- Getty Images Sport
Panggung terbesar menanti
Argentina dan Spanyol akan bertanding di final Piala Dunia, dengan banyak pemain asal Barcelona yang mewakili kedua tim. Pertandingan ini tidak hanya akan menentukan juara dunia, tetapi juga memberikan kesempatan lagi bagi para lulusan La Masia—mulai dari Messi hingga Yamal serta para pemain Barcelona yang saat ini membela timnas Spanyol—untuk meninggalkan jejak mereka di panggung terbesar sepak bola.
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