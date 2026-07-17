"Lionel Messi adalah masa lalu, Lamine Yamal adalah masa depan" - Joan Laporta tak sabar menyaksikan para pahlawan Barcelona saling berhadapan dalam laga final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol

Laporta merefleksikan arti pentingnya melihat Messi dan Yamal menjadi bintang utama di tim yang berlawanan dalam final tersebut. Sambil memuji kontribusi luar biasa Messi bagi Barcelona, ia juga menunjuk Yamal sebagai pembawa panji besar klub berikutnya.

"Messi juga telah mencapai final, dan saya sangat senang," kata Laporta kepada RAC1. "Ia adalah kebanggaan bagi La Masia. Messi adalah masa lalu dan masa kini, sedangkan Lamine adalah masa kini dan masa depan. Kami sangat senang memiliki gaya permainan yang benar-benar khas Barca.

"Sebagai presiden, saya bangga telah mengembangkan kedua pemain ini di dalam klub, dan jika ditambah dengan Joan Garcia, Eric Garcia, [Pau] Cubarsi—yang tampil spektakuler di Piala Dunia—[Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]... Ini sungguh luar biasa."