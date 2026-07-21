Lionel Messi absen dalam parade bus terbuka Argentina saat ribuan penggemar menyambut para finalis Piala Dunia yang kalah itu kembali ke Buenos Aires

Presiden Argentina Javier Milei mengungkapkan bahwa para pemain tidak berminat untuk merayakan setelah kekalahan di final, sekaligus menjelaskan mengapa tetap diselenggarakan acara penyambutan yang sederhana.

Menanggapi suasana hati tim yang muram, ia menyatakan: "Menghadapi kekecewaan karena tidak berhasil menang, mereka memutuskan untuk tidak merayakan, tetapi seseorang harus melakukan sesuatu yang pantas untuk tim luar biasa ini, yang terhebat dalam sejarah. Dalam tiga Piala Dunia terakhir, mereka mencapai empat final dan memenangkan satu. Mengingat penampilan mereka dan nilai-nilai yang mereka tunjukkan di lapangan, hal itu harus dilakukan."

Ketika ditanya mengenai keputusan Messi untuk tidak menghadiri acara penyambutan di Buenos Aires, Milei—yang mengonfirmasi rencana libur nasional yang akan dijadwalkan sesuai pertimbangan tim—mendesak masyarakat untuk mendukung kapten mereka, sambil menambahkan: "Terkadang sangat sulit untuk memahami makna historis dari apa yang telah mereka raih. Kita adalah manusia dan kita bisa mengambil keputusan berdasarkan perasaan kita.

"Ini bukanlah momen yang terasa menyenangkan. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Dia adalah maestro sepak bola; dia telah melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Para penggemar sepak bola berhutang budi padanya. Mari kita hormati keputusannya; sulit rasanya mengetahui bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kemenangan."