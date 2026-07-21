AFP
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Lionel Messi absen dalam parade bus terbuka Argentina saat ribuan penggemar menyambut para finalis Piala Dunia yang kalah itu kembali ke Buenos Aires
Scaloni memimpin delegasi dari negaranya
Scaloni dan 16 dari 26 pemain skuad Argentina tiba di Bandara Internasional Ezeiza pada hari Senin dengan sambutan karpet merah dan iringan marching band militer, setelah kekalahan mereka di final Piala Dunia melawan Spanyol. Delegasi Albiceleste kemudian naik bus atap terbuka menuju markas latihan AFA, Lionel Andres Messi Centre, sambil melambaikan tangan kepada para penggemar di sepanjang jalan sebelum disambut dengan pertunjukan kembang api dan musik live setibanya di sana. Messi memilih untuk tidak ikut dalam perjalanan pulang tersebut, melainkan terbang ke Miami sebelum kembali ke rumahnya di Rosario untuk beristirahat sejenak.
- AFP
Milei memuji tim yang kalah
Presiden Argentina Javier Milei mengungkapkan bahwa para pemain tidak berminat untuk merayakan setelah kekalahan di final, sekaligus menjelaskan mengapa tetap diselenggarakan acara penyambutan yang sederhana.
Menanggapi suasana hati tim yang muram, ia menyatakan: "Menghadapi kekecewaan karena tidak berhasil menang, mereka memutuskan untuk tidak merayakan, tetapi seseorang harus melakukan sesuatu yang pantas untuk tim luar biasa ini, yang terhebat dalam sejarah. Dalam tiga Piala Dunia terakhir, mereka mencapai empat final dan memenangkan satu. Mengingat penampilan mereka dan nilai-nilai yang mereka tunjukkan di lapangan, hal itu harus dilakukan."
Ketika ditanya mengenai keputusan Messi untuk tidak menghadiri acara penyambutan di Buenos Aires, Milei—yang mengonfirmasi rencana libur nasional yang akan dijadwalkan sesuai pertimbangan tim—mendesak masyarakat untuk mendukung kapten mereka, sambil menambahkan: "Terkadang sangat sulit untuk memahami makna historis dari apa yang telah mereka raih. Kita adalah manusia dan kita bisa mengambil keputusan berdasarkan perasaan kita.
"Ini bukanlah momen yang terasa menyenangkan. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Dia adalah maestro sepak bola; dia telah melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Para penggemar sepak bola berhutang budi padanya. Mari kita hormati keputusannya; sulit rasanya mengetahui bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kemenangan."
De Paul menanggapi para pengkritiknya
Sementara itu, Rodrigo De Paul membela gaya permainan agresif timnya menyusul kritik luas terhadap perilaku mereka, yang mengakibatkan lima pemain mendapat kartu kuning dan Enzo Fernandez diusir dari lapangan pada pertandingan final.
Melalui Instagram untuk menanggapi para pengkritik dan reaksi negatif, De Paul menyatakan: "Rasa sakit yang paling dalam berasal dari ketidakmampuan kami untuk membawa pulang trofi Piala Dunia ke negara kami sekali lagi, karena jika ada yang pantas merasakan kembali perasaan itu, itu adalah kalian. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa ikatan yang kalian miliki dengan tim ini jauh melampaui trofi itu sendiri — dan itulah yang saya pegang erat untuk membantu saya melewati momen ini.
"Hari ini, saya melihat betapa banyak orang yang menanti-nantikan kegagalan ini, menyebarkan teori konspirasi yang tak berdasar sepanjang Piala Dunia hanya untuk meredakan rasa sakit mereka sendiri karena tak bisa merasakan apa yang kami, orang Argentina, alami—karena senyuman kami mengganggu mereka, karena cara kami membuat mereka kesal... Namun, semua itu justru menegaskan bahwa gairah dan cinta terhadap seragam kami mampu mengatasi segalanya.
"Rasa sakit ini akan bertahan lama, tetapi hari ini, lebih dari sebelumnya, saya bangga menjadi orang Argentina."
- AFP
Era baru menanti Argentina
Perhatian tim pelatih Scaloni kini harus beralih ke upaya mengintegrasikan generasi baru pemain untuk menggantikan para pemain inti yang sudah menua dan diperkirakan akan mundur dari panggung internasional. Meskipun turnamen ini secara luas dipandang sebagai Piala Dunia keenam dan terakhir bagi Messi, penyerang Inter Miami berusia 39 tahun itu belum secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional.
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