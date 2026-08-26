Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Lintasan atletik dan tribun bersama dengan The Open! Kehidupan Brighton sebelum Amex ketika Mark McGhee menjelaskan mengapa Stadion Withdean yang memecah belah "bukan tempat bobrok"
Berbagi stadion & stadion atletik: ketidaknyamanan kandang Brighton
Setelah dipaksa meninggalkan Goldstone Ground pada 1997, Brighton sempat menjadi penyewa di Priestfield Stadium milik Gillingham, sebuah venue yang berjarak sekitar 70 mil. Berbagi kandang itu jelas jauh dari ideal dan The Seagulls menuju semacam rumah baru pada 1999 ketika kembali ke East Sussex.
Mereka bermarkas di Withdean, meski mendapat protes dari banyak pihak, dan menghabiskan 12 tahun bermain sepak bola profesional di lingkungan yang dibangun khusus untuk kompetisi atletik, dengan peraih medali emas Olimpiade Steve Ovett sebelumnya memanfaatkan lintasan lari tersebut.
McGhee, yang mewarisi kendali manajerial Brighton pada Oktober 2003, termasuk di antara mereka yang diberi tugas untuk memaksimalkan situasi sulit. Pria Skotlandia itu, yang pernah membela Aberdeen, Newcastle, dan Celtic semasa bermain, mampu berdamai dengan tantangan yang dihadapinya.
Brighton saat itu adalah tim divisi ketiga, setelah sempat berada di ambang prospek menakutkan untuk gulung tikar beberapa tahun sebelumnya, tetapi mampu mencapai Championship di Withdean sebelum sempat mundur lagi untuk sementara.
- Getty
Seperti apa Brighton sebagai klub pada awal abad ke-21
Ketika diminta menjelaskan seperti apa Brighton sebagai klub pada awal masa jabatannya, dengan kontras mencolok yang terlihat pada 2026, McGhee, yang telah melihat galeri ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ dibuka saat sejarah 125 tahun klub dirayakan, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir pada saat itu mereka masih berjuang untuk bertahan hidup, mereka kembali di Withdean, mereka berjuang dan menghabiskan banyak uang untuk penyelidikan publik demi mencoba memenangkan izin perencanaan untuk stadion baru. Setiap sen yang dihasilkan di lapangan, yang tidak banyak dengan kapasitas 6.000, dan melalui transfer, yang sebenarnya cukup banyak dari penjualan pemain, habis untuk penyelidikan publik.
“Jadi rata-rata penontonnya 5.500 atau 6.000 orang, dan kami bermain melawan tim seperti Leeds, West Ham, dan Wolves, serta semuanya itu di Championship. Jadi jelas sangat berbeda dibandingkan apa yang Anda lihat hari ini.”
Tribune terbuka: Seperti apa kehidupan di Stadion Withdean
Saat ditanya secara khusus tentang Withdean dan sulitnya membuat tempat itu terasa seperti stadion sepak bola, McGhee menambahkan: "Yang kami lakukan adalah menjadikannya sebagai senjata. Tim-tim lain datang dan mereka melihat ke balik punggungan itu saat memasuki stadion lalu berkata, 'apa-apaan ini?' Anda bahkan tidak bisa melihat di mana letak lapangannya di tengah lintasan lari itu!
"Tetapi kami punya sekelompok pemain yang benar-benar rendah hati dan mereka siap menjalaninya, serta tidak punya masalah bermain di Withdean, sungguh, dan memahami mengapa tempat itu menjadi senjata bagi kami.
"Itu tempat yang aneh. Saya tidak tahu apakah Anda tahu ini, tetapi akan saya katakan juga. Tribun utama di belakang bangku cadangan adalah tribun yang sama yang mereka gunakan di turnamen golf British Open. Setiap tahun di akhir musim, mereka datang, membongkarnya, dan membawanya ke Open, dan itulah tribun besar yang akan Anda lihat di belakang green hole ke-18, di mana pun Open digelar.
"Lalu mereka membawanya kembali untuk awal musim, dan akibatnya, untuk waktu yang sangat, sangat lama, kami tidak bisa memainkan laga kandang pramusim, karena tidak ada tribun. Itu gila.
"Kemudian mereka berhasil membeli tribun itu dari siapa pun yang memilikinya, dan karena itu tribun tersebut tidak pergi lagi selama beberapa tahun berikutnya, sampai saat mereka pindah ke AmEx, mereka bisa menggelar laga pramusim. Jadi hal-hal seperti itu benar-benar gila.
"Tetapi infrastruktur sebenarnya di dalam stadion kecil itu, ada Portakabin, tetapi itu Portakabin yang bagus, dilengkapi dengan baik dengan kamar mandi, ruang mandi, ruang ganti, dan kantor, dan semuanya memang sesuai fungsi. Jadi, itu bukan tempat kumuh, dan juga bukan tanpa fasilitas sama sekali. Jadi, kami memaksimalkannya."
- Michael Cheetham
Galeri Brighton dibuka saat Brighton melesat ke Eropa
Galeri permanen baru yang menceritakan kisah 125 tahun sejarah The Seagulls dibuka di Brighton Museum & Art Gallery pada 15 Agustus. Pameran interaktif ini menyatukan benda-benda ikonik, memorabilia berharga, materi arsip, film, dan kisah pribadi untuk menceritakan perjalanan salah satu klub paling tangguh dalam sepak bola Inggris. Pengunjung akan menelusuri momen-momen kejayaan, kemunduran, dan peristiwa penting yang telah membentuk BHAFC serta posisinya di jantung kota selama lebih dari satu abad.
Meski pernah melewati sejumlah masa sulit di masa lalu, masa kini dan masa depan di pesisir selatan terlihat sangat cerah. Fabian Hurzeler telah membawa klub kembali ke kompetisi antarklub Eropa saat mereka tampil di Conference League 2026-27, sementara harapannya adalah trofi besar pertama mungkin tidak akan terlalu lama lagi diraih.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami