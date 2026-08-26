Saat ditanya secara khusus tentang Withdean dan sulitnya membuat tempat itu terasa seperti stadion sepak bola, McGhee menambahkan: "Yang kami lakukan adalah menjadikannya sebagai senjata. Tim-tim lain datang dan mereka melihat ke balik punggungan itu saat memasuki stadion lalu berkata, 'apa-apaan ini?' Anda bahkan tidak bisa melihat di mana letak lapangannya di tengah lintasan lari itu!

"Tetapi kami punya sekelompok pemain yang benar-benar rendah hati dan mereka siap menjalaninya, serta tidak punya masalah bermain di Withdean, sungguh, dan memahami mengapa tempat itu menjadi senjata bagi kami.

"Itu tempat yang aneh. Saya tidak tahu apakah Anda tahu ini, tetapi akan saya katakan juga. Tribun utama di belakang bangku cadangan adalah tribun yang sama yang mereka gunakan di turnamen golf British Open. Setiap tahun di akhir musim, mereka datang, membongkarnya, dan membawanya ke Open, dan itulah tribun besar yang akan Anda lihat di belakang green hole ke-18, di mana pun Open digelar.

"Lalu mereka membawanya kembali untuk awal musim, dan akibatnya, untuk waktu yang sangat, sangat lama, kami tidak bisa memainkan laga kandang pramusim, karena tidak ada tribun. Itu gila.

"Kemudian mereka berhasil membeli tribun itu dari siapa pun yang memilikinya, dan karena itu tribun tersebut tidak pergi lagi selama beberapa tahun berikutnya, sampai saat mereka pindah ke AmEx, mereka bisa menggelar laga pramusim. Jadi hal-hal seperti itu benar-benar gila.

"Tetapi infrastruktur sebenarnya di dalam stadion kecil itu, ada Portakabin, tetapi itu Portakabin yang bagus, dilengkapi dengan baik dengan kamar mandi, ruang mandi, ruang ganti, dan kantor, dan semuanya memang sesuai fungsi. Jadi, itu bukan tempat kumuh, dan juga bukan tanpa fasilitas sama sekali. Jadi, kami memaksimalkannya."