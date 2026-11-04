Penampilan luar biasa dari trio lini tengah Paris Saint-Germain, Vitinha, Joao Neves, dan Fabian Ruiz, membuka pintu bagi perbandingan historis, setelah tim asal Paris itu menyuguhkan pertunjukan memukau menghadapi Villarreal, Selasa, di Liga Champions Eropa, dan menang dengan skor telak 6-0.

Hasil ini kembali menyorot kekuatan dahsyat lini tengah Paris, yang tidak sekadar mendominasi pertandingan, tetapi memaksakan temponya sendiri dan membuat tugas menjadi mudah bagi rekan-rekan setim lainnya. Hal inilah yang mendorong program "After Foot" di radio Prancis "RMC" untuk mengajukan pertanyaan mengenai posisi trio ini di antara lini tengah terbaik dalam sejarah sepak bola.

Di tengah sulitnya menemukan kata-kata baru untuk menggambarkan apa yang disuguhkan Paris, setelah tim tersebut mampu membuat hal-hal luar biasa tampak biasa saja karena kepaduan dan kualitas yang begitu tinggi, perbandingan historis pun hadir selama analisis pertandingan. Program itu mengalokasikan ruang yang besar untuk membahas trio yang menjadi salah satu penyebab utama pesta kemenangan Paris di Spanyol.

Ketiga pemain tengah itu mencetak separuh gol Paris dalam pertandingan tersebut, setelah Fabian Ruiz mencetak dua gol, menyusul Joao Neves yang mencetak gol pembuka. Namun dampak mereka tidak berhenti pada kontribusi gol, melainkan meluas hingga memaksakan dominasi mutlak atas tempo permainan, serta mengukuhkan keunggulan kolektif tim.

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