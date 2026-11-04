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"Lini tengah tak tertandingi": Mampukah trio Paris melampaui legenda Barcelona dan Real?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Champions League
Vitinha
J. Neves
F. Ruiz
Luis Enrique
Barcelona
Real Madrid
Z. Zidane
L. Figo
X. Hernandez
S. Busquets
A. Iniesta
Spanyol
Prancis
Portugal

Enam gol Villarreal membuka pintu perbandingan

Penampilan luar biasa dari trio lini tengah Paris Saint-Germain, Vitinha, Joao Neves, dan Fabian Ruiz, membuka pintu bagi perbandingan historis, setelah tim asal Paris itu menyuguhkan pertunjukan memukau menghadapi Villarreal, Selasa, di Liga Champions Eropa, dan menang dengan skor telak 6-0.

Hasil ini kembali menyorot kekuatan dahsyat lini tengah Paris, yang tidak sekadar mendominasi pertandingan, tetapi memaksakan temponya sendiri dan membuat tugas menjadi mudah bagi rekan-rekan setim lainnya. Hal inilah yang mendorong program "After Foot" di radio Prancis "RMC" untuk mengajukan pertanyaan mengenai posisi trio ini di antara lini tengah terbaik dalam sejarah sepak bola.

Di tengah sulitnya menemukan kata-kata baru untuk menggambarkan apa yang disuguhkan Paris, setelah tim tersebut mampu membuat hal-hal luar biasa tampak biasa saja karena kepaduan dan kualitas yang begitu tinggi, perbandingan historis pun hadir selama analisis pertandingan. Program itu mengalokasikan ruang yang besar untuk membahas trio yang menjadi salah satu penyebab utama pesta kemenangan Paris di Spanyol.

Ketiga pemain tengah itu mencetak separuh gol Paris dalam pertandingan tersebut, setelah Fabian Ruiz mencetak dua gol, menyusul Joao Neves yang mencetak gol pembuka. Namun dampak mereka tidak berhenti pada kontribusi gol, melainkan meluas hingga memaksakan dominasi mutlak atas tempo permainan, serta mengukuhkan keunggulan kolektif tim.

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  • Kedudukan istimewa dalam sejarah sepak bola, dengan satu syarat!

    Jean-Louis Tourre, pemimpin redaksi bagian sepakbola di "RMC Sport", menilai bahwa lini tengah Paris adalah yang terbaik di dunia saat ini, bahkan ia bisa menempati posisi istimewa dalam sejarah sepakbola, jika para pemainnya berhasil mempertahankan level yang sama untuk waktu yang lama.

    Tourre berkata: "Ketika kita mengevaluasi sebuah pertandingan Paris Saint-Germain, kita harus mulai dari trio yang ada di lini tengah, karena merekalah yang membuat seluruh pertandingan menjadi mudah".

    Ia menambahkan: "Ketika Anda menempatkan pemain-pemain istimewa seperti Doue atau Hakimi di samping mereka, maka mereka membuat semua orang di sekitar mereka menjadi lebih baik. Dengan adanya para pemain ini, Anda bisa memainkan pemain muda, melakukan rotasi, dan mengistirahatkan pemain inti di posisi lain, karena Anda memiliki pilar-pilar dari para pemain terbaik di dunia di posisi mereka".

    Ia melanjutkan: "Tidak ada yang menyamai mereka di dunia, dan saya rasa bahkan dalam sejarah sepakbola, tidak akan ada banyak yang seperti mereka jika mereka mempertahankan level performa ini untuk waktu yang lama".

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  • Sosok-sosok legendaris di Barcelona, Real Madrid, United, dan Milan

    Meskipun jurnalis tersebut tidak menyebutkan nama-nama pesaing bagi trio Paris itu dalam perbandingan ini, pembicaraan tentang lini tengah terbaik sepanjang sejarah mengembalikan ingatan pada trio Barcelona yang mendominasi di penghujung dekade pertama dan awal dekade kedua milenium ini, yang terdiri dari Xavi Hernandez, Sergio Busquets, dan Andres Iniesta, menurut laporan situs RMC itu sendiri.

    Ia melanjutkan: "Sepak bola juga telah menyaksikan contoh-contoh historis lainnya, seperti lini tengah Real Madrid yang dipimpin oleh Zinedine Zidane (bersama Figo dan Makelele) pada 2002, serta Milan yang menampilkan Gennaro Gattuso, Rivaldo, Andrea Pirlo, dan Clarence Seedorf, di samping Manchester United di era Sir Alex Ferguson, dengan kehadiran Paul Scholes, Roy Keane, dan Ryan Giggs".

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  • Neves menjelaskan alasan dominasi: Apakah Paris menebar ketakutan pada para pesaingnya?

    Di sisi lain, Joao Neves sendiri menghindari perbandingan dengan para legenda sepak bola, dan menjelaskan alasan-alasan yang memberikan PSG dominasi seperti ini di lini tengah, sembari menolak anggapan bahwa tim ini membuat para lawannya ketakutan.

    Pemain internasional Portugal itu berkata ketika menjawab pertanyaan mengenai sejauh mana para lawan merasa takut terhadap PSG: "Saya tidak berpikir begitu. Kami telah menunjukkan bahwa kami ingin bermain dengan bola, berlari ke segala arah, dan bertekad bertahan dengan cara sebaik mungkin." Ia menjelaskan: "Ketika Anda tidak memiliki banyak ruang atau waktu yang cukup untuk mengolah bola, proses bermain menjadi lebih sulit. Kami mengandalkan pressing tinggi, dan Anda tahu seberapa besar pergerakan kami yang terus-menerus ketika bola berada dalam penguasaan kami. Inilah hal-hal yang kami coba terapkan."

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