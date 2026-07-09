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cm grafica brahim diaz juventusCalciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Lini tengah Juventus: Brahim Diaz menjadi incaran utama Spalletti; selain Kessie, ada juga Brozovic dan Matic

Juventus
Transfers
B. Diaz
F. Kessie

Upaya sedang dilakukan untuk memperkuat lini tengah dan lini serang, namun sebelumnya Carnevali dan Massara masih harus menyelesaikan banyak hal terkait pemain yang akan hengkang

Setelah untuk kesekian kalinya merombak struktur kepemimpinan—dengan Giovanni Carnevali sebagai direktur eksekutif baru dan Frederic Massara sebagai kepala bidang olahraga baru—Juventus kini juga harus memperkuat inti tim, yakni lini tengah. Belakangan ini, fokus pasar transfer Juventus terutama tertuju pada posisi kiper (Dibu Martinez atau Vicario), lini belakang (Lucumì atau Solet), dan lini serang (drama seputar Vlahovic dan Kolo Muani), namun tak diragukan lagi bahwa lini tengah adalah salah satu sektor yang paling perlu diperkuat oleh “La Vecchia Signora”, terutama dalam hal perekrutan pemain baru.


Masalah yang harus diselesaikan oleh Carnevali dan Massara tidak sedikit: bagaimana nasib Douglas Luiz dan Arthur? Apakah Koopmeiners memiliki nilai pasar? Apakah Thuram bisa dilepas? Apakah ada solusi pinjaman yang baik untuk Adzic dan Miretti? Terlepas dari bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini akan diselesaikan, satu-satunya kepastian adalah Manuel Locatelli dan Weston McKennie. Akibatnya, Juventus perlu memburu tiga profil pemain baru: seorang gelandang yang tangguh dan berkualitas, seorang pengatur serangan—baik muda maupun berpengalaman—yang bisa menggantikan Locatelli maupun bermain di sampingnya, dan terutama seorang gelandang serang, pemain yang mampu bermain di ruang sempit, di antara lini-lini, seperti yang sangat diinginkan oleh Luciano Spalletti.


  • GELANDANG TENGAH DAN PENGATUR SERANGAN

    Mengenai opsi pertama, nama Leon Goretzka—pemain bebas transfer kelahiran 1995 asal Jerman yang kontraknya dengan Bayern Munich telah berakhir—kembali menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir. Keandalan Goretzka memang meyakinkan, namun biayanya tidak memuaskan (ia meminta 8 juta per musim). Beralih ke posisi gelandang bertahan, setelah lama meninggalkan opsi Morten Hjulmand yang sangat mahal—yang pindah dari Sporting Lisbon ke Atlético Madrid dengan biaya 40 juta ditambah 5 juta sebagai bonus—Juventus kembali mempertimbangkan Franck Kessie untuk kesekian kalinya. Kessie ingin kembali ke Italia setelah pengalaman yang menguntungkan di Arab Saudi dan telah menawarkan diri kepada Bianconeri. Untuk pemain asal Pantai Gading ini, di Juve kini juga ada restu dari Massara, yang pernah bekerja sama dengannya di Milan. Alternatif berpengalaman yang sudah dikenal baik oleh Carnevali adalah Nemanja Matic (lahir tahun 1988), yang kontraknya dengan Sassuolo akan berakhir dalam satu tahun. Sebagai alternatif dalam skuad, dan dengan menit bermain yang terbatas, Matic dapat menjamin struktur permainan dan kualitas yang saat ini kurang dimiliki skuad Bianconeri. Terakhir, di antara para pemain yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola Italia, perhatikan juga Marcelo Brozovic, pemain Kroasia kelahiran 1992 yang sebelumnya bermain untuk Inter, dan kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Al-Nassr berakhir.


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  • PEMAIN SAYAP TENGAH

    Dan terakhir, gelandang serang, posisi yang paling krusial dan paling dirindukan oleh Juventus, sebuah posisi yang bagi Spalletti merupakan obsesi taktis. Salah satu target utamanya tetap Brahim Diaz, yang malam ini akan bertanding bersama timnas Maroko di perempat final Piala Dunia melawan Prancis. Untuk pemain kelahiran 1999 ini—yang situasinya serupa dengan yang dijelaskan Massara mengenai Kessie—proses transfernya tetap rumit, baik karena biaya (Real Madrid meminta tidak kurang dari 40 juta) maupun karena keinginan sang pemain (yang hanya akan meninggalkan Bernabeu jika dianggap tidak masuk dalam rencana José Mourinho).


    Sementara itu, hari ini satu pemain lain yang sempat menjadi incaran Juventus untuk lini tengah telah tersingkir: yaitu pemain Prancis Arthur Atta, yang pindah dari Udinese ke Fiorentina.


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