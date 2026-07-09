Lini tengah Juventus: Brahim Diaz menjadi incaran utama Spalletti; selain Kessie, ada juga Brozovic dan Matic

Setelah untuk kesekian kalinya merombak struktur kepemimpinan—dengan Giovanni Carnevali sebagai direktur eksekutif baru dan Frederic Massara sebagai kepala bidang olahraga baru—Juventus kini juga harus memperkuat inti tim, yakni lini tengah. Belakangan ini, fokus pasar transfer Juventus terutama tertuju pada posisi kiper (Dibu Martinez atau Vicario), lini belakang (Lucumì atau Solet), dan lini serang (drama seputar Vlahovic dan Kolo Muani), namun tak diragukan lagi bahwa lini tengah adalah salah satu sektor yang paling perlu diperkuat oleh “La Vecchia Signora”, terutama dalam hal perekrutan pemain baru.





Masalah yang harus diselesaikan oleh Carnevali dan Massara tidak sedikit: bagaimana nasib Douglas Luiz dan Arthur? Apakah Koopmeiners memiliki nilai pasar? Apakah Thuram bisa dilepas? Apakah ada solusi pinjaman yang baik untuk Adzic dan Miretti? Terlepas dari bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini akan diselesaikan, satu-satunya kepastian adalah Manuel Locatelli dan Weston McKennie. Akibatnya, Juventus perlu memburu tiga profil pemain baru: seorang gelandang yang tangguh dan berkualitas, seorang pengatur serangan—baik muda maupun berpengalaman—yang bisa menggantikan Locatelli maupun bermain di sampingnya, dan terutama seorang gelandang serang, pemain yang mampu bermain di ruang sempit, di antara lini-lini, seperti yang sangat diinginkan oleh Luciano Spalletti.



