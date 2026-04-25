Lindsey Heaps Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Lindsey Heaps telah menjadi pelopor bagi para bintang USWNT di Eropa - kemenangan bersejarah di Liga Champions akan menjadi perpisahan yang sempurna sebelum bintang Lyon itu kembali ke NWSL

Lindsey Heaps telah menorehkan banyak prestasi luar biasa sepanjang kariernya hingga saat ini. Bersama tim nasional wanita Amerika Serikat, ia telah menjuarai Piala Dunia, dan di level klub, ia telah mengoleksi 12 gelar bergengsi lainnya, termasuk Liga Champions. Namun, mungkin kontribusi terbesarnya bagi olahraga ini adalah upayanya yang pionir dalam memajukan sepak bola wanita Amerika Serikat, dalam berbagai aspek.

Saat Heaps berusia 18 tahun, ia mengambil keputusan yang belum pernah terdengar sebelumnya: melewatkan kuliah sama sekali dan langsung menjadi pemain profesional, sehingga menjadi wanita Amerika pertama yang melakukannya. Butuh waktu lima tahun sebelum ada orang lain yang berani mengambil langkah berani tersebut, dan ketika Mallory Swanson menjadi orang kedua yang menempuh jalur itu, ia menghubungi Heaps untuk meminta nasihat. Kini, jalur tersebut telah menjadi begitu umum sehingga jarang lagi menimbulkan keheranan.

Namun, Heaps tidak hanya menjadi profesional pada usia 18 tahun. Ia juga meninggalkan AS untuk melakukannya, menggandakan risiko yang terlibat. Pada saat itu, pemain USWNT tidak bermain di luar negeri. Hanya satu pemain yang pernah masuk skuad Piala Dunia untuk negara tersebut sambil bermain di luar AS, yaitu Ali Krieger yang masuk tim 2011. Butuh 12 tahun sebelum ada orang lain yang bergabung dengan Krieger dalam melakukannya.

Siapa pemain itu? Tentu saja Heaps, karena risiko yang dia ambil sekitar 14 tahun lalu, saat bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai remaja yang belum berpengalaman dan tidak bisa berbahasa Prancis, akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Kini, pintu yang telah ia buka bagi rekan-rekannya sangatlah banyak. Menjelang kepulangannya ke AS, jika ia dapat menutup bab kariernya di Eropa dengan kemenangan Liga Champions lainnya, untuk menjadi pemain USWNT pertama yang memenangkan kompetisi tersebut dua kali, itu akan menjadi akhir yang pantas.

  • Lindsey Heaps PSG Women 2014-15Getty Images

    Era yang berbeda

    Pada tahun-tahun awal karier Heaps, situasi para pemain USWNT yang bermain di luar negeri sangatlah berbeda. Ketika NWSL didirikan pada tahun 2012, gaji dua lusin pemain USWNT di liga tersebut disubsidi oleh U.S. Soccer. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika daftar pemain untuk turnamen Piala Dunia 2015 dan 2019, yang keduanya dimenangkan oleh AS, seluruhnya terdiri dari pemain-pemain di NWSL.

    Selain itu, USWNT mengadakan kamp pelatihan di luar jendela FIFA, sehingga klub-klub asing tidak diwajibkan melepas pemainnya. Dalam wawancara dengan The Athletic mengenai hal ini sebelumnya, juara dunia dua kali Kelley O’Hara mengakui: "Hal itu membuat banyak dari kami tetap di Amerika Serikat."

    U.S. Soccer tentu saja sangat ingin NWSL sukses. Ini adalah edisi ketiga dari liga sepak bola wanita profesional di negara tersebut, setelah WUSA (pada 2003) dan WPS (pada 2012) bubar. Mempertahankan bintang-bintang USWNT di liga tersebut kemungkinan besar akan membantu memastikan kesuksesan yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, dianggap sebagai hal yang wajar bahwa untuk masuk dalam daftar tim nasional, seorang pemain hampir pasti harus bermain di NWSL.

  • Lindsey Heaps Portland Thorns 2021Getty Images

    Terpaksa

    Heaps menghabiskan empat tahun di Prancis bersama PSG dan berkembang menjadi pemain papan atas, dengan mencetak 54 gol dalam 76 penampilan. Ia belajar dari para pemain berbakat di skuad yang sama, secara rutin berhadapan dengan rival liga yang dipenuhi bintang di Lyon, serta merasakan atmosfer Liga Champions, di mana ia bisa berhadapan dengan lebih banyak tim dan pemain terbaik dunia.

    Namun, ketika pelatih USWNT Jill Ellis memilih skuadnya untuk Piala Dunia Wanita 2015, Heaps tidak termasuk di dalamnya. Memang, dia tidak benar-benar masuk dalam pertimbangan, hanya tampil dua kali pada 2013 setelah dipanggil pertama kali oleh pelatih sebelumnya, Tom Sermanni, lalu tidak sama sekali pada 2014.

    Setelah berbincang dengan Ellis, Heaps kembali ke Amerika Serikat pada 2016 untuk bergabung dengan Portland Thorns, sebuah langkah yang membantunya berhasil mendapatkan tiket ke Olimpiade 2016. "Saat itu, Anda sepertinya harus berada di Amerika Serikat," katanya, saat berbicara tentang masuk ke skuad USWNT.

  • Lindsey Heaps USWNT 2024Getty Images

    Membangun kariernya

    Sejak saat itu, Heaps menjadi pemain andalan. Ia tampil dalam 24 pertandingan bersama Tim Nasional Wanita AS pada tahun 2016, meskipun memasuki tahun tersebut dengan hanya enam penampilan internasional; menjadi pemain kunci dalam kemenangan Piala Dunia 2019, sebuah momen yang melengkapi perjalanannya di Prancis; kemudian, ia mencatatkan penampilan ke-100 untuk negaranya pada tahun 2021.

    Tentu saja, kembalinya dia ke AS menjadi kunci dalam hal itu, tetapi apa yang dia pelajari selama empat tahun di Prancis juga membantu mengembangkannya menjadi pemain yang cukup baik untuk menjadi starter kunci bagi salah satu tim nasional terbaik di dunia.

    Dengan posisinya di USWNT yang sudah aman dan terjamin, serta perjanjian kerja bersama baru antara U.S. Soccer dan Asosiasi Pemain USWNT yang akan menghentikan praktik di mana federasi membayar gaji pemain tim nasional sesuai standar NWSL, kesempatan untuk kembali ke Eropa terasa seperti sedang terbuka – dan Heaps, yang selalu ingin berkembang, mengambilnya.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    Kembali ke seberang lautan

    Pada Januari 2022, setelah meraih semua gelar yang mungkin diraih selama berkarier di Portland, Heaps bergabung dengan Lyon melalui kesepakatan peminjaman yang kemudian berubah menjadi kontrak permanen. "Ketika Anda sudah lama bermain di NWSL, seperti yang saya alami, saya ingin tantangan yang berbeda," katanya tahun lalu, mengenang keputusannya untuk kembali ke Eropa setelah empat tahun di AS.

    Kini, ia bukan lagi satu-satunya pemain Amerika di Eropa. Ia pernah menjadi satu-satunya saat masuk dalam skuad Piala Dunia Wanita 2023, menjadi pemain kedua sepanjang sejarah yang mewakili AS di turnamen tersebut sambil berkarier di luar negeri. Namun, hal itu juga disebabkan oleh cedera yang dialami Catarina Macario, yang beberapa tahun sebelumnya mengikuti jejak Heaps dengan meninggalkan kuliah untuk menjadi profesional di Eropa, bersama Lyon.

    Setahun kemudian, Emily Fox dari Arsenal dan Korbin Shrader – yang saat itu bermain untuk PSG, kini di Lyon – bergabung dengan Heaps sehingga jumlah pemain yang berbasis di luar negeri dalam skuad Olimpiade 2024, yang kemudian meraih medali emas, menjadi tiga orang.

    Skuad terbaru Emma Hayes, yang memainkan tiga pertandingan berturut-turut melawan Jepang awal bulan ini, menampilkan tujuh pemain di luar NWSL. Di antara mereka, kiper Phallon Tullis-Joyce adalah contoh seseorang yang mendapatkan panggilan pertamanya saat berada di luar negeri, yang terasa seperti perkembangan signifikan – jenis perkembangan yang mungkin tidak akan terjadi jika seseorang seperti Heaps tidak membuka jalan dengan menunjukkan nilai bermain di luar negeri dan apa yang dapat ditambahkan pemain Amerika ke tim-tim di Eropa.

  • Lindsey Heaps USWNT 2026Getty Images

    Langkah-langkah penting

    Shrader, yang kini bermain bersama Heaps di Lyon, adalah salah satu pemain lain yang telah menempuh jalur serupa ke Eropa. Gelandang ini memutuskan untuk tidak menyelesaikan dua tahun terakhir kuliahnya dan bergabung dengan PSG pada Januari 2023, yang kemudian disusul dengan pemanggilan pertamanya ke timnas AS pada November tahun yang sama. Berbicara tentang rekan setimnya minggu ini, Shrader ingat pernah mengamati kariernya dari jauh sebagai atlet muda yang bercita-cita tinggi dan berpikir: "Oh, mungkin suatu hari nanti aku akan melakukan hal yang sama." Komentar tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh Heaps.

    "Dia memiliki karier yang luar biasa, dan dia masih menjalani karier yang luar biasa. Menurutku, kedatangannya ke sini dan bakat yang dimilikinya, kombinasi itu membuka banyak pintu," tambah Shrader. "Bermain bersamanya sungguh luar biasa. Sangat luar biasa belajar dari orang seperti dia, mengamati dengan cermat apa yang dia lakukan, dan menerima nasihat darinya. Dia juga tipe orang yang suka memberi nasihat, membantu siapa pun yang baru bergabung, pemain baru, dan pemain muda."

    Memang, pada 2017, ketika Swanson menjadi wanita Amerika kedua yang memilih tidak kuliah untuk menjadi profesional, dia menghubungi Heaps. "Saya bertanya padanya bagaimana pengalamannya di PSG dan dia menjawab dengan jujur," jelasnya. "Dia berkata, 'Saya di sini untuk apa pun yang ingin kamu putuskan', tapi tidak memaksa apa pun."

    Mengingat kualitas-kualitas tersebut, mungkin tidak mengherankan bahwa, seiring bertambahnya pengalaman bersama klub dan negaranya, Heaps telah berkembang menjadi pemimpin sejati, bahkan hingga menjadi kapten USWNT. Shrader mencatat betapa para pemain di sekitarnya merasakan "semua kepemimpinan dan bakat itu".

  • Lindsey Heaps Catarina Macario Lyon UWCL trophy 2021-22Getty Images

    Berakhir dengan gemilang

    Lyon berharap dapat memanfaatkan kelebihan Heaps saat mereka memasuki beberapa pekan terakhir musim ini. Ini akan menjadi momen yang emosional bagi pemain berusia 31 tahun tersebut, dengan Shrader menjelaskan bahwa ada “banyak air mata” di antara skuad saat diumumkan bahwa Heaps akan hengkang di akhir musim untuk bergabung dengan Denver Summit, tim terbaru di NWSL. Namun, fokus utama tetap pada mengakhiri musim dengan gemilang, dengan satu trofi sudah di tangan dan tiga trofi lainnya masih dalam jangkauan.

    Di antara semuanya, Liga Champions akan menjadi yang paling istimewa, dan mungkin yang paling pantas, bagi Heaps untuk meraihnya. Ini adalah kompetisi yang menarik begitu banyak pemain Amerika melintasi Atlantik dan merupakan yang paling sulit untuk dimenangkan, dengan Heaps menjadi salah satu dari tujuh bintang USWNT yang pernah mengangkat trofi tersebut, yang ia raih pada 2022. Tidak ada seorang pun dari klub eksklusif itu yang pernah memenangkannya dua kali.

    Ada lapisan lain dalam laga semifinal melawan Arsenal, yang dimulai dengan leg pertama di Emirates Stadium pada Minggu. Heaps sendiri adalah penggemar The Gunners, namun yang paling menonjol adalah bahwa ini adalah pertandingan yang sama di babak semifinal tahun lalu, di mana Lyon menguasai situasi setelah menang 2-1 di London Utara, hanya untuk menderita kekalahan mengejutkan 4-1 di kandang seminggu kemudian. Arsenal kemudian mengalahkan Barcelona di final untuk merebut gelar juara.

    “Sudah lama sejak kami bisa mengangkat trofi Liga Champions. Saya tahu kami semua merasakannya dan tahu apa yang terjadi tahun lalu,” kata Heaps pekan ini, saat berbicara di The Captain, seri podcast barunya bersama mantan rekan setim USWNT, Sam Mewis. “Saya pikir masih ada sedikit rasa itu di hati kami. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi.

    “Memenangkan trofi ini adalah puncak pencapaian sebuah tim klub. Itu sangat berarti,” tambahnya. Untuk bisa melakukannya lagi, di musim yang kemungkinan besar menjadi musim terakhirnya di kompetisi ini, akan menjadi akhir yang seperti dongeng.

