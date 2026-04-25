Lindsey Heaps telah menjadi pelopor bagi para bintang USWNT di Eropa - kemenangan bersejarah di Liga Champions akan menjadi perpisahan yang sempurna sebelum bintang Lyon itu kembali ke NWSL

Saat Heaps berusia 18 tahun, ia mengambil keputusan yang belum pernah terdengar sebelumnya: melewatkan kuliah sama sekali dan langsung menjadi pemain profesional, sehingga menjadi wanita Amerika pertama yang melakukannya. Butuh waktu lima tahun sebelum ada orang lain yang berani mengambil langkah berani tersebut, dan ketika Mallory Swanson menjadi orang kedua yang menempuh jalur itu, ia menghubungi Heaps untuk meminta nasihat. Kini, jalur tersebut telah menjadi begitu umum sehingga jarang lagi menimbulkan keheranan.

Namun, Heaps tidak hanya menjadi profesional pada usia 18 tahun. Ia juga meninggalkan AS untuk melakukannya, menggandakan risiko yang terlibat. Pada saat itu, pemain USWNT tidak bermain di luar negeri. Hanya satu pemain yang pernah masuk skuad Piala Dunia untuk negara tersebut sambil bermain di luar AS, yaitu Ali Krieger yang masuk tim 2011. Butuh 12 tahun sebelum ada orang lain yang bergabung dengan Krieger dalam melakukannya.

Siapa pemain itu? Tentu saja Heaps, karena risiko yang dia ambil sekitar 14 tahun lalu, saat bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai remaja yang belum berpengalaman dan tidak bisa berbahasa Prancis, akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Kini, pintu yang telah ia buka bagi rekan-rekannya sangatlah banyak. Menjelang kepulangannya ke AS, jika ia dapat menutup bab kariernya di Eropa dengan kemenangan Liga Champions lainnya, untuk menjadi pemain USWNT pertama yang memenangkan kompetisi tersebut dua kali, itu akan menjadi akhir yang pantas.