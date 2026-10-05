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'Lima pertandingan bagus dan bernilai 200 juta euro!' - Apakah Vinicius Junior dkk benar-benar superstar ketika eks gelandang Manchester United dan Brasil itu memasukkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dalam perdebatan sepakbola modern
Ronaldo & Messi menetapkan standar superstar
Mencapai level yang pernah disentuh dua pemain terhebat sepanjang masa itu nyaris tak terbayangkan bagi banyak orang, dengan buku rekor telah ditulis ulang oleh dua GOAT yang mengoleksi total 13 Ballon d’Or. Meski begitu, mereka adalah sosok utama untuk konsistensi dan umur panjang karier.
Ikon Portugal dan Argentina itu telah menghabiskan lebih dari 20 tahun bersaing di puncak performa mereka, dengan keduanya dalam proses memburu 1.000 gol kompetitif, sebuah tonggak yang akan melengkapi deretan gelar domestik dan internasional mereka.
- Getty
Biaya transfer melonjak seiring nilai pemain meningkat
Mereka mungkin bukan kandidat Ballon d'Or pada 2026, dengan sosok seperti Harry Kane dan Lamine Yamal mendominasi panggung di sana, tetapi dianggap menetapkan standar dalam hal status superstar.
Kata itu, bersama dengan legenda, terlalu sering dilontarkan pada abad ke-21. Siapa pun yang menunjukkan sedikit kemampuan tiba-tiba dianggap sebagai calon penakluk dunia ketika nilai transfer mereka melambung dan rumor kepindahan semakin menguat.
Mantan pemenang Golden Boy dan juara Premier League Anderson termasuk di antara mereka yang mengamati dari kejauhan. Ia percaya terlalu banyak pemain saat ini diberi status dalam dunia olahraga yang melebihi kapasitas mereka.
Apakah pujian setinggi itu diberikan terlalu cepat?
Ditanya apa yang perlu dilakukan winger Real Madrid Vini Jr, yang sebelumnya pernah masuk dalam perburuan Ballon d’Or, untuk membenarkan label sebesar itu, Anderson, yang berbicara dalam kerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots, mengatakan kepada GOAL: “Sepak bola sekarang sudah berubah.
“Beberapa hari lalu saya melihat-lihat di Instagram dan saya berkata kepada teman saya, ‘menurutmu para pemain sekarang ini pemain yang luar biasa?’ Lihat era saya, saya bermain melawan [Claude] Makelele, saya bermain melawan [Frank] Lampard. Saya bermain melawan [Steven] Gerrard, saya bermain melawan [Cesc] Fabregas, saya bermain melawan [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso.
“Lihat para pemain sekarang, sepak bolanya berubah. Sekarang tidak sama. Ini perubahan total. Pemain mana pun yang tampil bagus dalam tiga, empat, lima pertandingan dianggap bagus. Anda membeli pemain seharga 100 juta. Anda membeli pemain seharga 200 juta. Ini gila, sepak bola sekarang gila. Dan Anda berpikir jika pemain itu mencetak satu, dua, tiga, delapan gol, Anda berpikir, ‘oh, pemain itu level teratas, Anda akan membelinya seharga 150 juta’.
“Tapi ketika para pemain itu menurun, lihat Manchester sekarang. Beberapa pemain, Manchester membayar jutaan, jutaan, mereka bukan wajah klub itu. Mereka bukan untuk klub itu. Mungkin untuk klub lain, ya, tapi bukan untuk klub itu. Karena beberapa pemain bermain bagus di satu klub, di klub lain mereka bermain buruk.
“Sulit untuk mencapai level itu sekarang karena pemain mana pun yang mencetak 15, 20 gol dalam setahun adalah pemain top. Jika dia mencetak 10 gol sekarang, dia pemain top. Jika Anda mulai bermain satu, dua pertandingan, luar biasa, Anda pemain top. Itulah bedanya.
“Ambil Yamal dari Barcelona. Dia bermain bagus di tim nasional, dia bermain bagus di Spanyol, dia tampil luar biasa, dia memenangi gelar. Tapi levelnya adalah Cristiano Ronaldo, Messi, 45 tahun. Orang-orang ini bermain, mereka mencetak begitu banyak gol. Itulah levelnya.
“Jika Anda mengambil Cristiano Ronaldo, Messi, keduanya mencetak 20, 25 gol dalam setahun. Tahun lalu, 30 gol dalam setahun. Liga berbeda, ya, tapi itu tidak masalah. Itu 10 lawan 10, tidak masalah. Itulah bedanya.”
- Getty/GOAL
Siapa yang layak menyandang status superstar pada 2026?
Ronaldo, yang menjadi sorotan saat bertugas bersama timnas Portugal, telah menjadi juara Saudi Pro League bersama Al-Nassr dan akan berusia 42 tahun pada Februari. Messi, yang berusia 39 tahun, adalah pemenang MLS Cup dengan dua penghargaan MVP atas namanya di Amerika Serikat. Ia juga tampil di final Piala Dunia pada 2026.
Yamal dianggap sebagai bintang besar berikutnya, sementara nama-nama seperti Kane dan Kylian Mbappe tetap mempertahankan standar individu yang luar biasa, dengan Vini dkk. dituntut untuk menampilkan level performa yang suatu hari akan mengantar mereka mendapat tempat dalam cerita rakyat sepakbola dunia.
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