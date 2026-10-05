Ditanya apa yang perlu dilakukan winger Real Madrid Vini Jr, yang sebelumnya pernah masuk dalam perburuan Ballon d’Or, untuk membenarkan label sebesar itu, Anderson, yang berbicara dalam kerja sama dengan talkSPORT Bet Online Slots, mengatakan kepada GOAL: “Sepak bola sekarang sudah berubah.

“Beberapa hari lalu saya melihat-lihat di Instagram dan saya berkata kepada teman saya, ‘menurutmu para pemain sekarang ini pemain yang luar biasa?’ Lihat era saya, saya bermain melawan [Claude] Makelele, saya bermain melawan [Frank] Lampard. Saya bermain melawan [Steven] Gerrard, saya bermain melawan [Cesc] Fabregas, saya bermain melawan [Andres] Iniesta, Xavi, Xabi Alonso.

“Lihat para pemain sekarang, sepak bolanya berubah. Sekarang tidak sama. Ini perubahan total. Pemain mana pun yang tampil bagus dalam tiga, empat, lima pertandingan dianggap bagus. Anda membeli pemain seharga 100 juta. Anda membeli pemain seharga 200 juta. Ini gila, sepak bola sekarang gila. Dan Anda berpikir jika pemain itu mencetak satu, dua, tiga, delapan gol, Anda berpikir, ‘oh, pemain itu level teratas, Anda akan membelinya seharga 150 juta’.

“Tapi ketika para pemain itu menurun, lihat Manchester sekarang. Beberapa pemain, Manchester membayar jutaan, jutaan, mereka bukan wajah klub itu. Mereka bukan untuk klub itu. Mungkin untuk klub lain, ya, tapi bukan untuk klub itu. Karena beberapa pemain bermain bagus di satu klub, di klub lain mereka bermain buruk.

“Sulit untuk mencapai level itu sekarang karena pemain mana pun yang mencetak 15, 20 gol dalam setahun adalah pemain top. Jika dia mencetak 10 gol sekarang, dia pemain top. Jika Anda mulai bermain satu, dua pertandingan, luar biasa, Anda pemain top. Itulah bedanya.

“Ambil Yamal dari Barcelona. Dia bermain bagus di tim nasional, dia bermain bagus di Spanyol, dia tampil luar biasa, dia memenangi gelar. Tapi levelnya adalah Cristiano Ronaldo, Messi, 45 tahun. Orang-orang ini bermain, mereka mencetak begitu banyak gol. Itulah levelnya.

“Jika Anda mengambil Cristiano Ronaldo, Messi, keduanya mencetak 20, 25 gol dalam setahun. Tahun lalu, 30 gol dalam setahun. Liga berbeda, ya, tapi itu tidak masalah. Itu 10 lawan 10, tidak masalah. Itulah bedanya.”