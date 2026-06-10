Seiring bergulirnya Piala Dunia, persaingan yang sedikit lebih niche namun tak kalah pentingnya pun dimulai: perebutan gelar pemain muda terbaik di turnamen ini. Kemampuan Lamine Yamal yang luar biasa sejak usia dini menjadikan pemain nomor 10 asal Spanyol dari Barcelona ini sebagai favorit utama untuk meraih penghargaan tersebut, bahkan mungkin saja ia langsung dinobatkan sebagai MVP turnamen ini. Di luar para pemain muda yang sudah mapan, mari kita lihat siapa di antara para pemain berusia di bawah 20 tahun yang berpotensi mengejutkan di antara mereka yang belum mencapai status top di level global.
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Lima pemain muda yang patut diperhatikan di Piala Dunia: nuansa Afrika yang kental bersama Alajbegovic, dari Bouaddi hingga Mbaye
ALAJBEGOVIC (BOSNIA)
Tak mengejutkan? Memang tak mengejutkan. Namun, mengingat usianya (18 tahun) dan popularitasnya (sangat diminati di Serie A), Kerim Alajbegovic jelas menjadi nama teratas dalam daftar pilihan para penggemar Italia. Kreativitas tinggi, imajinasi, dan kecenderungan mencetak gol yang cukup baik. Musim pertamanya di level senior? 13 gol dan empat assist dalam 44 pertandingan bersama Salzburg. Kini tujuannya adalah membawa Bosnia melampaui babak penyisihan grup untuk pertama kalinya setelah tersingkir pada 2014.
MBAYE (SENEGAL)
Jika PSG menurunkannya sebagai pemain inti pada usia 16 tahun, pasti ada sesuatu yang istimewa dalam kemampuan teknisnya. Dua tahun kemudian, Ibrahim Mbaye menjadi bintang muda Senegal, yang pada Januari lalu berhasil memenangkan Piala Afrika di lapangan, meski gelar tersebut akhirnya diberikan secara administratif kepada Maroko. Tidak ada Prancis baginya, yang justru setelah melalui jenjang akademi muda memilih menjadi penerus Sadio Mané, dengan penyerahan tongkat estafet dijadwalkan tepat pada musim panas ini. Dapat dimainkan di kedua sayap, cepat, kuat dalam menggiring bola dan akselerasi, Mbaye datang ke turnamen ini dengan semua modal yang dibutuhkan untuk mengejutkan.
MORA (MEKSIKO)
Yang termuda di antara semuanya: Gilberto Mora, gelandang asal Meksiko dari Club Tijuana yang baru berusia 17 tahun, telah dipercaya mengenakan jersey nomor 10 untuk timnas Meksiko, tuan rumah turnamen ini. Mora menonjol berkat kemampuannya membaca permainan, menerima umpan di antara lini pertahanan lawan, serta kemampuannya melepaskan bola pada waktu yang tepat—semua ini di awal kariernya yang tampaknya akan cemerlang. Klub-klub besar Eropa telah lama memantaunya, dan penampilan gemilangnya di Piala Dunia akan memicu persaingan sengit untuk merekrutnya.
BOUADDI (MAROKO)
Sama seperti Mbaye, ia pernah bermain di tim junior Prancis, namun mulai tahun ini ia memilih membela tim nasional Maroko: kita sedang membicarakan Ayyoub Bouaddi, gelandang Lille yang memilih "Singa Atlas" untuk menyumbangkan kemampuannya demi tim nasional yang finis di peringkat keempat Piala Dunia 2022 di Qatar, saat Bouaddi baru berusia 15 tahun. Kini, di usia 19 tahun, ia menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola Maghreb.
DIOMANDE' (PANTURA GADING)
Gelandang sayap asal Pantai Gading, Yan Diomandé, bergabung dengan RB Leipzig pada musim panas lalu dan, hanya dalam satu musim, telah menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola Afrika dan dunia. Diomandé, yang berusia 19 tahun, memiliki permainan yang eksplosif, cepat, dan terampil secara teknis dengan kedua kakinya, sehingga ia berhasil mencetak 13 gol dan memberikan 10 assist dalam 36 pertandingan bersama klub Red Bull tersebut.