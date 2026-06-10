Lima pemain muda yang patut diperhatikan di Piala Dunia: nuansa Afrika yang kental bersama Alajbegovic, dari Bouaddi hingga Mbaye

Seiring bergulirnya Piala Dunia, persaingan yang sedikit lebih niche namun tak kalah pentingnya pun dimulai: perebutan gelar pemain muda terbaik di turnamen ini. Kemampuan Lamine Yamal yang luar biasa sejak usia dini menjadikan pemain nomor 10 asal Spanyol dari Barcelona ini sebagai favorit utama untuk meraih penghargaan tersebut, bahkan mungkin saja ia langsung dinobatkan sebagai MVP turnamen ini. Di luar para pemain muda yang sudah mapan, mari kita lihat siapa di antara para pemain berusia di bawah 20 tahun yang berpotensi mengejutkan di antara mereka yang belum mencapai status top di level global.