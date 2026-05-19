Seperti dilaporkan Sky, Nagelsmann telah memberi tahu semua pemain VfB Stuttgart yang sempat dipertimbangkan mengenai rencananya terkait susunan skuad. Tiga di antaranya termasuk dalam daftar tersebut: Deniz Undav, Jamie Leweling, dan juga Angelo Stiller.
Lima bintang DFB dari VfB Stuttgart terkena dampaknya! Keputusan terbaru Julian Nagelsmann terkait skuad Piala Dunia terungkap
Hal ini cukup mengejutkan, mengingat Stiller belakangan ini tampaknya mengalami kesulitan di bawah asuhan Nagelsmann. Selama kualifikasi Piala Dunia, ia hanya diturunkan sekali, yaitu pada pertandingan pertama saat tim mengalami kekalahan memalukan 0-2 di Slovakia. Untuk dua pertandingan kualifikasi terakhir, namanya bahkan tidak masuk dalam daftar pemanggil.
Bahkan untuk pemusatan latihan terakhir, ia hanya boleh ikut sebagai pemain cadangan karena Felix Nmecha dan Aleksandar Pavlovic absen akibat cedera. "Dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa dengan potensi yang sangat besar dan performa yang konsisten, tetapi dalam persaingan dengan Pavlo, yang menurut saya masih sedikit lebih unggul," kata pelatih timnas Jerman pada pertengahan Maret, saat Stiller kembali tidak dipanggil, dan menambahkan: "Terutama terkait beberapa aspek taktis. Saya tidak melihat Angelo di starting eleven, dan kami memutuskan untuk mengisi posisi cadangan dengan pemain lain."
Namun, melawan Swiss dan Ghana, Stiller kemudian masuk dalam starting eleven dan secara eksplisit dipuji oleh Nagelsmann atas penampilannya. Juga berkat penampilan ini, gelandang VfB tersebut tampaknya berhasil mendapatkan tiket ke Piala Dunia.
Berbeda halnya dengan duo yang setidaknya pernah menjadi bagian dari skuad Euro dua tahun lalu. Baik Maximilian Mittelstädt maupun Chris Führich tidak akan ikut serta dalam rombongan DFB ke Amerika Utara.
Nagelsmann kini mengandalkan pemain lain: Pada Kejuaraan Eropa di kandang sendiri, Führich dan Mittelstädt masih ikut serta
Mittelstädt masih termasuk dalam skuad inti yang diperluas selama dan setelah Kejuaraan Eropa, namun ia kehilangan status tersebut kepada David Raum, yang kemungkinan besar akan menjadi pemain inti di Piala Dunia. Nagelsmann juga akan mengisi peran cadangan dengan cara yang berbeda. Meskipun Mittelstädt kembali menjadi bagian dari skuad inti VfB, ia tidak lagi diundang oleh Nagelsmann ke tiga sesi latihan terakhir. Sebagai gantinya, Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt kemungkinan akan ikut serta sebagai penantang utama bagi Raum.
Sementara itu, Führich kembali masuk dalam radar tim nasional berkat penampilan gemilangnya di pekan-pekan terakhir musim ini (4 gol, 4 assist sejak Februari di Bundesliga) dan, seperti Stiller, dinominasikan sebagai pengganti untuk sesi latihan bulan Maret. Ia memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Ghana sejak hasil imbang 1-1 melawan Hungaria pada 19 November 2024 di Nations League.
"Dia sedang dalam performa terbaiknya. Dia harus ikut ke Piala Dunia," kata pakar TV Dietmar Hamann pada awal Mei di Sky. Namun, Nagelsmann tampaknya memiliki pandangan berbeda.
Selain Mittelstädt dan Führich, ada kemungkinan pemain kunci VfB lainnya juga akan terpengaruh. Pasalnya, dengan kembalinya Manuel Neuer yang akan segera terjadi, menurut laporan Abendzeitung, pencalonan Alexander Nübel kini dipenuhi tanda tanya besar. Pasalnya, kedua kiper tersebut konon tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain karena masa lalu mereka bersama di Bayern.