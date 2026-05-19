Lima bintang DFB dari VfB Stuttgart terkena dampaknya! Kejutan berikutnya dalam skuad Piala Dunia asuhan Julian Nagelsmann

Hal ini cukup mengejutkan, mengingat Stiller belakangan ini tampaknya mengalami kesulitan di bawah asuhan Nagelsmann. Selama kualifikasi Piala Dunia, ia hanya diturunkan sekali, yaitu pada pertandingan pertama saat tim mengalami kekalahan memalukan 0-2 di Slovakia. Untuk dua pertandingan kualifikasi terakhir, namanya bahkan tidak masuk dalam daftar pemanggil.

Bahkan untuk pemusatan latihan terakhir, ia hanya boleh ikut sebagai pemain cadangan karena Felix Nmecha dan Aleksandar Pavlovic absen akibat cedera. "Dia adalah pemain sepak bola yang luar biasa dengan potensi yang sangat besar dan performa yang konsisten, tetapi dalam persaingan dengan Pavlo, yang menurut saya masih sedikit lebih unggul," kata pelatih timnas Jerman pada pertengahan Maret, saat Stiller kembali tidak dipanggil, dan menambahkan: "Terutama terkait beberapa aspek taktis. Saya tidak melihat Angelo di starting eleven, dan kami pun memutuskan untuk mengisi posisi cadangan dengan pemain lain."

Namun, melawan Swiss dan Ghana, Stiller kemudian masuk dalam starting eleven dan secara eksplisit dipuji oleh Nagelsmann atas penampilannya. Juga berkat penampilan ini, gelandang VfB tersebut tampaknya berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia.

Berbeda halnya dengan duo yang setidaknya pernah menjadi bagian dari skuad Euro dua tahun lalu. Baik Maximilian Mittelstädt maupun Chris Führich tidak akan ikut serta dalam rombongan DFB ke Amerika Utara.