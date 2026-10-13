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Lille pertimbangkan langkah hukum setelah tekel 'berbahaya' membuat Tiago Santos mengalami cedera ACL yang mengakhiri musimnya
Pukulan telak memicu reaksi keras penuh kemarahan
Klub yang bermarkas di Stade Pierre-Mauroy siap menempuh jalur hukum setelah tekel keras membuat musim bek kanan andalannya berakhir lebih cepat. Insiden itu terjadi ketika tekel tersebut sama sekali tidak mendapat hukuman, padahal menyebabkan ligamen lutut kanannya robek, hanya dua tahun setelah ia mengalami cedera serupa pada lutut kiri. Para petinggi klub kini menuntut penjelasan dari federasi Prancis dan pimpinan liga setelah perangkat pertandingan serta VAR gagal memberi hukuman atas tekel itu.
- AFP
Klub yang berang ancam ambil langkah hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya
Lille mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam tekel yang mereka sebut "berbahaya". Mereka juga mengkritik langsung standar perwasitan dan mengonfirmasi bahwa mereka sedang menjajaki semua jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.
Seraya menuntut pertanggungjawaban badan-badan perwasitan dan menyatakan dukungan penuh kepada bek mereka yang cedera, Lille menyatakan: "Situasi seputar insiden tersebut dan tidak adanya sanksi menimbulkan pertanyaan serius bagi klub.
"LOSC sedang menjajaki semua jalur hukum yang memungkinkan dan berhak mengambil tindakan hukum apa pun yang diperlukan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Klub akan mendukung Tiago dalam langkah apa pun yang ia putuskan untuk membela hak-haknya."
Para lawan membela gelandang di tengah kontroversi
Le Havre segera membela pemainnya secara terbuka sembari mendoakan agar bek sayap asal Portugal itu lekas pulih. Klub tersebut menekankan bahwa wasit pertandingan Bastien Dechepy dan wasit VAR sama-sama memutuskan untuk tidak menghukum tekel tersebut.
Menanggapi anggapan mengenai kerasnya tekel itu, HAC mengeluarkan pernyataan resmi: "Le Havre Athletic Club dan pemainnya, Amir Richardson, pertama-tama ingin kembali menyampaikan dukungan tulus dan sepenuhnya kepada pemain Lille, Tiago Santos, yang mengalami cedera dalam pertandingan Sabtu, serta mendoakan agar ia lekas pulih.
"Meski memahami emosi yang timbul akibat cedera ini dan dampaknya, HAC ingin mengingatkan bahwa wasit pertandingan, Bastien Dechepy, serta wasit VAR tidak menganggap perlu untuk memberikan sanksi kepada Amir Richardson."
- ZUMA Press Wire
Ujian berat di Eropa menanti
Meski kehilangan bek andalan menjadi pukulan telak, anak asuh Davide Ancelotti harus segera mengalihkan fokus ke duel berat di Liga Champions melawan Arsenal. Lille bertekad bangkit di London setelah kalah tipis 3-2 dari Real Betis pada laga pembuka mereka di kompetisi Eropa. Posisi kedua di klasemen liga setidaknya bisa memberi mereka suntikan semangat saat bersiap menghadapi rentetan pertandingan yang padat.
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