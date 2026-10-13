Lille pertimbangkan langkah hukum setelah tekel 'berbahaya' membuat Tiago Santos mengalami cedera ACL yang mengakhiri musimnya

Lille mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam tekel yang mereka sebut "berbahaya". Mereka juga mengkritik langsung standar perwasitan dan mengonfirmasi bahwa mereka sedang menjajaki semua jalur hukum untuk menuntut ganti rugi.

Seraya menuntut pertanggungjawaban badan-badan perwasitan dan menyatakan dukungan penuh kepada bek mereka yang cedera, Lille menyatakan: "Situasi seputar insiden tersebut dan tidak adanya sanksi menimbulkan pertanyaan serius bagi klub.

"LOSC sedang menjajaki semua jalur hukum yang memungkinkan dan berhak mengambil tindakan hukum apa pun yang diperlukan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Klub akan mendukung Tiago dalam langkah apa pun yang ia putuskan untuk membela hak-haknya."