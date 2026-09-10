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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

'Lihat beberapa kolega saya!' - bos Newcastle Matthias Jaissle mempertanyakan wasit Premier League setelah menjadi satu-satunya manajer yang mendapat kartu karena perilaku di tepi lapangan

M. Jaissle
Newcastle United
Premier League

Pelatih kepala Newcastle United, Matthias Jaissle, mengkritik kurangnya konsistensi dalam kepemimpinan wasit Premier League. Juru taktik asal Jerman itu mempertanyakan mengapa dirinya dijadikan sasaran atas gesturnya yang berapi-api di tepi lapangan, sementara manajer lain tampak lolos dari hukuman untuk tindakan serupa.

  • Jaissle menyoroti standar ganda dalam perwasitan

    Jaissle mengungkapkan frustrasinya terhadap standar kepemimpinan wasit di Premier League setelah menjadi manajer pertama yang mendapat kartu musim ini. Pria 38 tahun itu, yang datang ke St James' Park dari klub Saudi Pro League Al-Ahli bulan lalu, diganjar kartu kuning oleh wasit Rob Jones saat Newcastle United bermain imbang 2-2 dengan Bournemouth.

    Merefleksikan insiden tersebut beberapa hari kemudian, Jaissle menegaskan bahwa tindakannya murni bersifat memotivasi, bukan mengganggu. "Saya harap saya tidak perlu beradaptasi," kata pria Jerman itu kepada para wartawan. "Saya sangat jelas menunjukkan bahwa saya kecewa. Saya juga menjelaskannya dengan sangat gamblang dalam banyak hal karena, dari sudut pandang saya, jika Anda berdiri 20 cm di luar area Anda dan Anda memberi semangat serta mendukung tim Anda sendiri dengan cara yang positif, dengan cara yang emosional, saya tidak yakin apakah itu pantas mendapat kartu kuning."

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  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Bentrok dengan ofisial di St James' Park

    Ketegangan dalam laga melawan Bournemouth terasa begitu nyata, dengan ofisial keempat dilaporkan beberapa kali memperingatkan Jaissle soal posisinya. Situasi itu akhirnya memuncak pada menit ke-70 ketika Jones mengeluarkan kartu kuning setelah Jaissle kembali melangkah melewati garis putih area yang telah ditentukan untuknya.

    "Saya mempertanyakan manfaat dari aturan itu jika saya hanya mendukung dan terlibat dengan tim," ujar Jaissle saat membela pendekatannya yang penuh gairah dalam melatih. Ketika secara khusus ditanya apakah ia meyakini ada pelatih lain di kasta teratas yang sama ekspresifnya tetapi bisa menghindari kartu, bos Newcastle itu menjawab tegas: "Bisa dibilang begitu."

  • Piagam perilaku peserta yang baru

    Pengetatan terhadap perilaku di tepi lapangan berawal dari piagam baru mengenai perilaku para partisipan yang diperkenalkan pada 2023 oleh Premier League, FA, EFL, dan Professional Game Match Officials Limited (PGMOL). Arahan ini dirancang untuk memperbaiki citra permainan dengan memastikan semua orang yang berada di area tersebut tetap berada di dalam area teknis mereka.

    Terlepas dari pengarahan singkat ini, Jaissle tetap belum yakin bahwa penerapannya adil. Baru memimpin tiga pertandingan Premier League sejak penunjukannya pada Agustus, mantan pelatih RB Salzburg itu mendapati transisi ke standar perwasitan Inggris sebagai penyesuaian yang signifikan. Kehati-hatiannya menonjol sebagai anomali statistik pada pekan-pekan awal musim ini, yang semakin menguatkan keyakinannya bahwa energinya di tepi lapangan menjadi sasaran yang tidak adil dari para ofisial pertandingan.

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  • Yoane Wissa Newcastle 2026-27 goalGetty

    Beradaptasi dengan permainan Inggris

    Penunjukan Jaissle dipandang sebagai babak baru yang berani bagi Newcastle setelah kepergian Eddie Howe, dengan jajaran petinggi klub telah mempersiapkan transisi itu selama beberapa bulan. Namun, gesekan langsung pelatih asal Jerman itu dengan PGMOL mengindikasikan bahwa mungkin akan ada periode friksi saat ia beradaptasi dengan ketatnya pemantauan area teknis di Premier League.

    Apakah Jaissle benar-benar akan mengubah pendekatannya yang berintensitas tinggi masih harus dilihat, tetapi pertanyaannya secara terbuka kepada para wasit menyorot PGMOL menjelang rangkaian pertandingan berikutnya. Saat Newcastle berusaha naik di klasemen, hubungan antara bangku cadangan dan perangkat pertandingan akan berada dalam sorotan tajam.

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