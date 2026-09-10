Jaissle mengungkapkan frustrasinya terhadap standar kepemimpinan wasit di Premier League setelah menjadi manajer pertama yang mendapat kartu musim ini. Pria 38 tahun itu, yang datang ke St James' Park dari klub Saudi Pro League Al-Ahli bulan lalu, diganjar kartu kuning oleh wasit Rob Jones saat Newcastle United bermain imbang 2-2 dengan Bournemouth.

Merefleksikan insiden tersebut beberapa hari kemudian, Jaissle menegaskan bahwa tindakannya murni bersifat memotivasi, bukan mengganggu. "Saya harap saya tidak perlu beradaptasi," kata pria Jerman itu kepada para wartawan. "Saya sangat jelas menunjukkan bahwa saya kecewa. Saya juga menjelaskannya dengan sangat gamblang dalam banyak hal karena, dari sudut pandang saya, jika Anda berdiri 20 cm di luar area Anda dan Anda memberi semangat serta mendukung tim Anda sendiri dengan cara yang positif, dengan cara yang emosional, saya tidak yakin apakah itu pantas mendapat kartu kuning."