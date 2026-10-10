Getty Images Sport
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'Lihat Arsenal dan Arteta!' - Fabregas membela para manajer yang sedang mendapat tekanan dan memuji 'rasa hormat yang sangat besar' untuk pelatih Roma, Gasperini, jelang bentrokan kontra Como
Arteta jadi cetak biru kesabaran
Fabregas menggunakan kebangkitan luar biasa Arteta di Arsenal sebagai contoh utama mengapa hierarki sepakbola harus berhenti terlalu cepat memecat manajer. Setelah memulai perjalanan kepelatihannya pada 2023, pelatih kepala Como itu menikmati peningkatan karier yang melesat, memainkan peran penting dalam membawa klub promosi sebelum mencatat tonggak menakjubkan musim lalu dengan mengantar mereka ke Liga Champions hanya dalam dua musim. Dari laju cepat ini, ia percaya budaya menuntut hasil instan merusak sepakbola.
"Saya melihat Arsenal dan Mikel Arteta baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub. Sekarang Anda bisa melihat hasil kerjanya, tetapi di awal dia tidak melakukannya dengan baik, dia membiarkan orang-orang mengkritik dan berbicara. Kami harus punya gagasan yang jelas. Biasanya, meski memang tidak selalu, hasil itu datang setelah beberapa bulan," tegas Fabregas dalam konferensi pers prapertandingannya.
Mantan gelandang itu juga mengecam pengaruh direktur yang menurutnya terkadang melampaui batas mereka dan membiarkan ego mendikte keputusan olahraga. "Menurut saya, seorang pelatih harus menurunkan pemain ke lapangan dengan keyakinan. Saya memang melihat ada masalah ego di sana, termasuk pada para direktur. Bagaimana Anda bisa memecat pelatih setelah hanya dua pertandingan? Direktur olahraga terkadang merasa seolah dia seharusnya menjadi pelatih. Sejauh yang saya rasakan, saya merasa seorang pelatih seharusnya memiliki banyak kekuatan, bukan kuasa, atas sistem yang dia mainkan, tipe pemain seperti apa yang dibutuhkan. Melihat dari luar apa yang terjadi ketika seorang pelatih kalah."
- Getty Images Sport
Rasa hormat terhadap kiprah panjang Gasperini
Mengarahkan perhatiannya ke laga yang akan datang di Stadio Sinigaglia, Fabregas melontarkan pujian tinggi kepada Gasperini dari Roma. Setelah menangani Roma tahun lalu usai menjalani periode sukses selama sembilan tahun bersama Atalanta, pelatih veteran itu langsung memberi dampak dengan membawa Giallorossi ke Liga Champions, selain memimpin klasemen sementara Serie A setelah lima pekan pembuka musim ini. Gasperini sudah lama memiliki reputasi dalam mengorbitkan talenta muda dan menerapkan gaya bermain menyerang berintensitas tinggi yang membuat tim asuhannya secara konsisten tampil melampaui ekspektasi.
"Ada banyak elemen yang memicu perdebatan dan disukai media, tetapi ini adalah pertandingan penting melawan tim hebat dan pelatih hebat. Saya sangat menghormati cara mereka bermain. Roma adalah tim yang sangat positif dan menyerang, yang mendorong banyak pemain ke depan. Gian Piero Gasperini membantu begitu banyak pemain naik ke level berikutnya dalam karier mereka. Kami berdua sama-sama suka menyerang, memanfaatkan pergerakan, dan pertandingan mereka enak untuk ditonton. Gasperini sudah bekerja selama 30 tahun, jadi Anda hanya bisa mengagumi pendekatannya. Saya sangat menghormatinya, dia benar-benar percaya pada apa yang dia lakukan," tambah Fabregas.
Menavigasi tantangan Eropa
Transisi ke Liga Champions menjadi proses pembelajaran yang terjal bagi Como, klub yang secara historis beroperasi jauh dari gemerlap sepak bola elite Eropa. Namun, Lariani beradaptasi dengan sangat baik, memulai kampanye Eropa mereka dengan kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig, dan kini bersiap bertandang menghadapi Feyenoord dalam laga kedua mereka pada hari Rabu.
"Saat memainkan banyak pertandingan, saya harus benar-benar memahami bagaimana respons tim, karena kami belum pernah melakukan ini sebelumnya, dan saya tidak bisa begitu saja menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menjalaninya. Kami harus terbiasa dengan ini secepat mungkin, dengan sebanyak mungkin pemain, agar semua orang mendapatkan kesempatan mereka. Saya juga bertanya-tanya apakah saya lebih khawatir atau lebih penasaran melihat bagaimana kami akan merespons. Saya ingin melihat bagaimana jalannya, juga untuk pengalaman saya sendiri sebagai pelatih, dan hanya waktu yang akan menjawab," aku sang manajer saat ia bersiap untuk kick-off hari Minggu.
- Getty Images Sport
Masalah cedera dan kedalaman skuad
Masalah personel terus menghantui kedua tim menjelang akhir pekan. Sementara Roma harus menghadapi absennya kiper utama mereka, Como mendapat pukulan di lini serang setelah Moise Kean pulang dari tugas internasional dengan masalah kebugaran.
"Kean akan absen setidaknya selama sepekan hingga 10 hari, dia mendapat benturan keras saat melawan Belgia. Saya berbicara dengan Roberto Mancini dan Kean, saya diberi tahu ada kemungkinan memainkannya bersama penyerang tengah lain, tetapi saat ini saya tidak melihat itu. Dalam pikiran saya, Svilar adalah kiper terbaik di Serie A dalam dua musim terakhir. Itu tidak mengubah apa pun bagi saya, tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri Svilar membawa banyak poin untuk Roma," pungkas Fabregas.
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