Fabregas menggunakan kebangkitan luar biasa Arteta di Arsenal sebagai contoh utama mengapa hierarki sepakbola harus berhenti terlalu cepat memecat manajer. Setelah memulai perjalanan kepelatihannya pada 2023, pelatih kepala Como itu menikmati peningkatan karier yang melesat, memainkan peran penting dalam membawa klub promosi sebelum mencatat tonggak menakjubkan musim lalu dengan mengantar mereka ke Liga Champions hanya dalam dua musim. Dari laju cepat ini, ia percaya budaya menuntut hasil instan merusak sepakbola.

"Saya melihat Arsenal dan Mikel Arteta baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub. Sekarang Anda bisa melihat hasil kerjanya, tetapi di awal dia tidak melakukannya dengan baik, dia membiarkan orang-orang mengkritik dan berbicara. Kami harus punya gagasan yang jelas. Biasanya, meski memang tidak selalu, hasil itu datang setelah beberapa bulan," tegas Fabregas dalam konferensi pers prapertandingannya.

Mantan gelandang itu juga mengecam pengaruh direktur yang menurutnya terkadang melampaui batas mereka dan membiarkan ego mendikte keputusan olahraga. "Menurut saya, seorang pelatih harus menurunkan pemain ke lapangan dengan keyakinan. Saya memang melihat ada masalah ego di sana, termasuk pada para direktur. Bagaimana Anda bisa memecat pelatih setelah hanya dua pertandingan? Direktur olahraga terkadang merasa seolah dia seharusnya menjadi pelatih. Sejauh yang saya rasakan, saya merasa seorang pelatih seharusnya memiliki banyak kekuatan, bukan kuasa, atas sistem yang dia mainkan, tipe pemain seperti apa yang dibutuhkan. Melihat dari luar apa yang terjadi ketika seorang pelatih kalah."