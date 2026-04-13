Lihat, Arsenal?! Ada yang menang dan ada yang kalah saat Man City mempersiapkan pertarungan perebutan gelar Liga Premier yang akan dikenang sepanjang masa - namun taruhan Chelsea pada Liam Rosenior mengancam akan menghancurkan proyek The Blues

Chelsea diprediksi akan dihancurkan oleh City menyusul performa buruk yang membuat mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu-satunya kemenangan mereka diraih saat mengalahkan tim League One, Port Vale, dengan skor telak 7-0 di Piala FA.

Itulah mengapa sangat mengejutkan bahwa tim asuhan Liam Rosenior berhasil menahan tim tamu di babak pertama yang lebih mirip sesi sparring, dengan kedua tim saling menguji kekuatan sebelum menunjukkan kemampuan sebenarnya setelah jeda. Dan, ya, itulah yang terjadi.

City memecah kebuntuan di awal babak kedua melalui pahlawan Carabao Cup, Nico O'Reilly, dan gol kedua dari Marc Guehi segera menyusul. Jeremy Doku memanfaatkan kelengahan Moises Caicedo dalam menguasai bola untuk menambah gol ketiga tak lama setelahnya.

Pertandingan hari Minggu di London barat ini memiliki dampak besar terhadap bagaimana akhir musim akan berlangsung dan bisa menjadi titik balik dari sebuah musim yang mungkin akan dikenang sepanjang masa. GOAL menganalisis para pemenang & pecundang dari Stamford Bridge...