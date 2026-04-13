Man City Chelsea Winners losers GFXGOAL
Richard Martin

Lihat, Arsenal?! Ada yang menang dan ada yang kalah saat Man City mempersiapkan pertarungan perebutan gelar Liga Premier yang akan dikenang sepanjang masa - namun taruhan Chelsea pada Liam Rosenior mengancam akan menghancurkan proyek The Blues

Laga tandang Manchester City ke markas Chelsea pada Minggu sore menjadi sorotan yang lebih tajam dari yang diperkirakan setelah serangkaian hasil pertandingan Liga Premier pada Sabtu. Arsenal yang memimpin klasemen secara mengejutkan kalah di kandang sendiri dari Bournemouth, sehingga membuka peluang bagi tim asuhan Pep Guardiola dalam perebutan gelar juara, sementara Liverpool yang berada di peringkat kelima berhasil menghindari kekalahan lagi saat menghadapi Fulham dan memberikan tekanan kepada The Blues, yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions.

Chelsea diprediksi akan dihancurkan oleh City menyusul performa buruk yang membuat mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu-satunya kemenangan mereka diraih saat mengalahkan tim League One, Port Vale, dengan skor telak 7-0 di Piala FA.

Itulah mengapa sangat mengejutkan bahwa tim asuhan Liam Rosenior berhasil menahan tim tamu di babak pertama yang lebih mirip sesi sparring, dengan kedua tim saling menguji kekuatan sebelum menunjukkan kemampuan sebenarnya setelah jeda. Dan, ya, itulah yang terjadi.

City memecah kebuntuan di awal babak kedua melalui pahlawan Carabao Cup, Nico O'Reilly, dan gol kedua dari Marc Guehi segera menyusul. Jeremy Doku memanfaatkan kelengahan Moises Caicedo dalam menguasai bola untuk menambah gol ketiga tak lama setelahnya.

Pertandingan hari Minggu di London barat ini memiliki dampak besar terhadap bagaimana akhir musim akan berlangsung dan bisa menjadi titik balik dari sebuah musim yang mungkin akan dikenang sepanjang masa. GOAL menganalisis para pemenang & pecundang dari Stamford Bridge...

    Pemenang: Rayan Cherki

    Perlu diingat bahwa seorang pemain yang sering digambarkan sebagai sosok yang tidak konvensional dan yang sebelumnya belum mampu memenuhi ekspektasi sebagai wonderkid remaja, tampaknya merupakan pilihan berisiko sebagai pengganti Kevin De Bruyne. Namun, Rayan Cherki tidak hanya terbukti sebagai pembelian cerdas untuk masa depan dengan harga hanya £34 juta ($45 juta) — ia bahkan bisa menjadi penentu apakah City akan menjuarai liga atau tidak.

    Jenius asal Prancis ini memecah kebuntuan dalam pertandingan yang ketat dengan umpan silangnya kepada O'Reilly, lalu menciptakan sebuah karya seni untuk mengantarkan gol Marc Guehi, yang menunjukkan kemampuan menggiring bolanya serta bakatnya dalam memberikan umpan. Dua assistnya dalam waktu tujuh menit membuatnya mengoleksi 10 assist di Liga Premier musim ini - sebuah catatan yang hanya bisa dikalahkan oleh Bruno Fernandes.

    • Iklan
    PEMENANG: Arsenal

    Mungkin pihak yang paling dirugikan dari pertandingan Minggu lalu adalah tim yang bahkan tidak ikut bertanding. Sorakan, "Kalian lihat, Arsenal?" menggema dari tribun suporter tamu di Stamford Bridge seiring berjalannya pertandingan, dan semakin keras setiap kali City mencetak gol.

    City telah memperkecil jarak dengan The Gunners menjadi enam poin, dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Namun, yang lebih penting dari segalanya, mereka akan menjamu The Gunners di Etihad Stadium akhir pekan depan dalam pertandingan yang biasanya menentukan nasib gelar juara dalam beberapa musim terakhir.

    Pasukan Guardiola menghancurkan tim asuhan Mikel Arteta pada musim 2022-23 sebelum Arsenal bertahan untuk hasil imbang 0-0 pada musim berikutnya, yang menuai kritik dari Rodri atas mentalitas mereka yang seolah-olah tidak ingin benar-benar memenangkan pertandingan dan liga. Hasil imbang 2-2 yang penuh ketegangan di awal musim 2024-25, jika dilihat kembali, merupakan pertanda bahwa dua tim yang tidak sempurna ini akan selalu tertinggal dari Liverpool.

    Kita kini memiliki enam hari persiapan menjelang salah satu pertandingan Liga Premier paling dinanti dalam beberapa tahun terakhir. Arsenal memiliki gangguan, atau berkah, berupa leg kedua perempat final Liga Champions melawan Sporting sebelumnya, sementara City memiliki seminggu penuh untuk bersiap. Bagaimana perasaan kalian, para penggemar Gunners?

    PEMENANG: Nico O'Reilly

    Orang-orang dari Manchester sering memandang London dengan tatapan curiga, namun O’Reilly justru menikmati momen terbaik dalam hidupnya selama dua kunjungan terakhirnya ke ibu kota bersama City. Menghancurkan impian Arsenal untuk meraih empat gelar dengan tampil gemilang di final Carabao Cup di Wembley tiga minggu lalu tampaknya belum memuaskan pemain berusia 21 tahun ini, yang tampak bertekad untuk meningkatkan tekanan terhadap The Gunners lebih jauh lagi sejak ia tiba di Stamford Bridge.

    Rasa lapar O’Reilly yang tak terpuaskan terlihat di babak pertama saat ia menekel Estevao dengan keras dan menciptakan peluang bagus yang sayangnya tak bisa dimanfaatkan oleh Cherki. Pemain Prancis itu membalas budi di babak kedua dengan umpan silang yang indah, dan O’Reilly tidak mengecewakan, mengungguli Andrey Santos di udara dan menghasilkan sundulan yang tinggi, yang bahkan Erling Haaland, yang berdiri beberapa kaki di sebelah kirinya, pasti akan bangga melihatnya. 

    Pemain serba bisa hasil binaan City ini telah berkontribusi dalam 14 gol musim ini di semua kompetisi dan belakangan ini ia semakin gemar mencetak gol, dengan mencetak enam gol sejak Februari, empat di antaranya melalui sundulan.

    PEMENANG: Liam Rosenior

    Liam Rosenior mungkin tidak memulai musim 2025-26 dengan harapan akan menjadi pelatih kepala Chelsea. Dia mungkin bahkan tidak pernah membayangkan hal itu sebagai kemungkinan sampai Enzo Maresca kehilangan jabatannya pada Hari Tahun Baru. Mantan bek ini bahkan mengawali kariernya di bangku cadangan Stamford Bridge dengan cukup baik, tetapi timnya belum mampu menghentikan kebiasaan yang pernah digambarkan Rosenior sebagai "membakar poin".

    Skuad Chelsea yang dipenuhi talenta muda bukanlah satu-satunya pihak yang harus disalahkan atas situasi sulit yang mereka hadapi. Tanggung jawab utama ada pada Rosenior, yang justru memperumit situasinya sendiri dengan menyetujui sanksi klub terhadap wakil kapten Enzo Fernandez berupa larangan bermain dua pertandingan akibat komentarnya tentang kemungkinan bergabung dengan Real Madrid di masa depan. 

    Selama absennya Fernandez, duet gelandang The Blues, Caicedo dan Andrey Santos, melakukan kesalahan yang berujung pada gol City. Jika Chelsea gagal mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, maka pemilik klub bisa saja melakukan pergantian manajer lagi, mengingat mereka telah begitu menekankan betapa pentingnya kualifikasi tersebut saat kedatangan Rosenior.

    PEMENANG: Marc Guehi

    Ketika Guehi bergabung dengan City pada pertengahan Januari, ia langsung memberikan stabilitas pada barisan pertahanan yang sedang terguncang akibat cedera ganda yang dialami Ruben Dias dan Josko Gvardiol dalam laga terakhir mereka melawan Chelsea. Dengan beradaptasi dengan mulus di lini belakang meski harus berduet dengan beberapa rekan yang berbeda, pemain internasional Inggris ini telah membantu tim asuhan Guardiola kembali ke jalur yang benar. 

    Di Stamford Bridge, ia bertekad untuk terlibat dalam serangan, dan setelah mendapat dua peluang di babak pertama, ia mencetak gol pertamanya di Liga Premier untuk klub ini, setelah sebelumnya mencetak gol perdananya untuk klub barunya di Piala FA melawan Salford City dua bulan lalu.

    Sebagai putra seorang pendeta gereja, Guehi pasti sering mendengar pepatah bahwa Tuhan bekerja dengan cara-cara yang misterius. Dan meskipun ia tentu saja kecewa ketika rencana kepindahannya ke Liverpool gagal di menit-menit terakhir musim panas lalu, ia pasti bersyukur hal itu terjadi.

    Sementara The Reds berjuang keras untuk finis di lima besar dan hampir tidak memiliki peluang untuk memenangkan trofi sekarang, sang bek terlibat dalam perebutan gelar yang sesungguhnya dengan City dan menantikan semifinal Piala FA.

    PEMENANG: Taruhan BlueCo

    Rantai pertanggungjawaban di Chelsea hanya berlanjut dari Rosenior hingga ke dewan direksi klub itu sendiri. Pemilik klub, BlueCo, memutuskan bahwa posisi Maresca sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena tampaknya ia telah dipaksa sampai batasnya dalam kondisi yang penuh tekanan, sehingga kedua belah pihak sepakat bahwa lebih baik mereka berpisah jalan.

    Dengan menyingkirkan Maresca, BlueCo mengambil risiko dengan memilih sosok yang relatif tidak dikenal seperti Rosenior, yang tim Chelsea-nya hampir tidak bisa menandingi tim versi pelatih asal Italia tersebut. Selalu ada kisah kekacauan dan kebingungan di Stamford Bridge, dan itulah budaya yang mereka ciptakan sendiri.

    Hanya tiga poin yang memisahkan The Blues dari paruh bawah klasemen Liga Premier, setelah mereka merusak musim mereka sendiri tanpa alasan yang jelas. Laporan menunjukkan bahwa Chelsea mungkin harus melepas pemain kunci jika mereka tidak lolos ke Liga Champions karena masalah PSR, sementara keinginan Fernandez untuk pindah bisa menjadi awal dari epidemi di seluruh klub.