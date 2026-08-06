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Liga Super FIFA? Dokumen bocor ungkap rencana Gianni Infantino untuk mengubah merek proyek pemisahan diri Eropa
Branding 'Liga Super FIFA'
Dokumen bocor yang mengejutkan mengungkap bahwa Infantino dan FIFA lebih terlibat dalam pembahasan awal Super League. Menurut dokumen bocor tersebut, seperti dilaporkan The Guardian, badan pengatur sepak bola global itu telah menyusun "term sheet" untuk kompetisi tersebut sejak Oktober 2020. Dokumen ini memaparkan visi bahwa kompetisi sempalan itu akan diubah mereknya menjadi "FIFA Super League".
Usulan kesepakatan itu mencakup kemitraan selama 12 tahun yang akan membuat FIFA mengambil alih seluruh operasi komersial liga. Mungkin yang paling kontroversial, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa Infantino menginginkan "golden share" dalam entitas sempalan tersebut. Hal itu akan memberi presiden FIFA kekuasaan pribadi dan institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya atas klub-klub terbesar dalam sepak bola dunia, termasuk "Big Six" Premier League, sekaligus berpotensi mengaitkan kesuksesan liga baru itu dengan ekspansi Piala Dunia Antarklub FIFA.
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Kecaman publik vs persekongkolan pribadi
Pengungkapan ini sangat kontras dengan sikap publik yang diambil Infantino ketika Liga Super resmi diluncurkan dan kemudian kolaps pada April 2021. Saat itu, administrator asal Swiss tersebut berdiri di hadapan Kongres Reguler UEFA ke-45 dan mengklaim bahwa FIFA hanya bisa "sangat tidak menyetujui" sebuah proyek yang merupakan "pemisahan dari institusi yang ada saat ini".
Infantino menyuarakan ketidaksetujuannya begitu menjadi jelas bahwa proyek itu telah memicu penolakan bersejarah dari suporter, pemain, dan pemerintah. Rencana awalnya dikabarkan melibatkan upaya untuk sepenuhnya menutup-nutupi hal itu dari federasi-federasi anggota FIFA, sebuah taktik yang mirip dengan yang digunakan dalam upaya yang lebih baru dan gagal untuk menjual saham di Piala Dunia kepada investor ekuitas swasta.
Tekanan terhadap kepemimpinan Infantino meningkat
Waktu bocornya informasi ini tidak mungkin lebih buruk bagi Infantino, yang sudah berjuang untuk mempertahankan cengkeramannya atas kekuasaan. Setelah upaya yang berujung bencana untuk memprivatisasi elemen-elemen Piala Dunia, yang memicu pemberontakan bersatu dari negara-negara Eropa, sang presiden terpaksa mundur. UEFA dan sekutu-sekutunya diyakini sedang bekerja di balik layar untuk meyakinkan asosiasi-asosiasi anggota agar menarik dukungan mereka untuk Infantino menjelang pemilihan presiden FIFA berikutnya pada bulan Maret.
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Perjuangan untuk integritas masa depan FIFA
Terlepas dari badai kontroversi saat ini, FIFA terus mempertahankan bahwa mereka tidak bersalah, dengan juru bicara yang merujuk pada pidato Infantino pada 2021 sebagai pernyataan final soal masalah tersebut. Surat bersama dari Infantino dan sekretaris jenderal Mattias Grafstrom baru-baru ini menyatakan bahwa badan pengatur itu "tidak akan lagi menoleransi serangan apa pun terhadap integritas atau tata kelola yang baik".
Namun, bayang-bayang dugaan keterlibatan FIFA dalam proyek pemisahan diri yang gagal itu tetap menjadi bahan pembicaraan penting. Badan pengatur itu kini harus melewati periode skeptisisme yang intens dari publik dan anggotanya sendiri.
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