Liga Super FIFA? Dokumen bocor ungkap rencana Gianni Infantino untuk mengubah merek proyek pemisahan diri Eropa

Dokumen bocor yang mengejutkan mengungkap bahwa Infantino dan FIFA lebih terlibat dalam pembahasan awal Super League. Menurut dokumen bocor tersebut, seperti dilaporkan The Guardian, badan pengatur sepak bola global itu telah menyusun "term sheet" untuk kompetisi tersebut sejak Oktober 2020. Dokumen ini memaparkan visi bahwa kompetisi sempalan itu akan diubah mereknya menjadi "FIFA Super League".

Usulan kesepakatan itu mencakup kemitraan selama 12 tahun yang akan membuat FIFA mengambil alih seluruh operasi komersial liga. Mungkin yang paling kontroversial, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa Infantino menginginkan "golden share" dalam entitas sempalan tersebut. Hal itu akan memberi presiden FIFA kekuasaan pribadi dan institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya atas klub-klub terbesar dalam sepak bola dunia, termasuk "Big Six" Premier League, sekaligus berpotensi mengaitkan kesuksesan liga baru itu dengan ekspansi Piala Dunia Antarklub FIFA.







