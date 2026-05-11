Saluran televisi resmi Real Madrid, Real Madrid TV, melontarkan serangan gencar yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap La Liga, para wasit, dan dugaan "manipulasi" siaran televisi. Menurut mereka, klub tersebut merasa kesuksesannya dirampas bukan karena kelemahan dalam hal olahraga, melainkan oleh sistem yang korup.
"Liga Spanyol itu seperti sirkus dan lelucon belaka": Real Madrid TV mengemukakan teori konspirasi yang kasar setelah El Clásico melawan FC Barcelona
Terutama sebuah insiden pada menit ke-55 yang menjadi puncak kemarahan stasiun televisi tersebut: Tekel yang dilakukan Eric García terhadap Jude Bellingham di dalam kotak penalti tidak mendapat sanksi. Bagi para pakar di stasiun televisi tersebut, ini merupakan skandal yang nyata.
"Mungkin dorongan di bagian leher itu lebih parah, tapi kami tidak melihatnya. Namun, yang kami lihat adalah sikutan dari Eric García, yang jelas-jelas layak mendapatkan penalti dan kartu merah," kata RMTV dengan marah.
Namun, kritik terhadap wasit Alejandro Hernandez hanyalah permulaan. Kemarahan sebenarnya ditujukan pada ketidakberdayaan asisten video: "Ini adalah bukti lain dari ketidakberdayaan VAR, yang tidak memperbaiki kemungkinan ketidakadilan. Jika ini dianggap sebagai situasi permainan, maka segala sesuatu bisa menjadi situasi permainan. Siapa pun yang pernah bermain sepak bola tahu bahwa Eric García melakukannya dengan sengaja."
Real Madrid TV: Teori konspirasi seputar penyutradaraan
Selama siaran berlangsung, retorika stasiun TV tersebut semakin melenceng ke arah yang ekstrem. Mereka menuduh VAR memiliki agenda tersembunyi untuk merugikan juara bertahan: "Setiap kali ada situasi permainan yang meragukan, VAR akan campur tangan jika itu menguntungkannya. Dan kapan VAR campur tangan? Ia hanya campur tangan untuk merugikan Real Madrid."
Namun, tidak hanya itu. RMTV menuduh produser TV melakukan sensor aktif. Adegan-adegan penting seperti kemungkinan kartu merah terhadap Dani Olmo dari Barca sengaja tidak ditayangkan dalam tayangan ulang.
"Penonton tidak diperlihatkan tayangan ulang dari sesuatu yang baru saja terjadi. Jika kita belum melihatnya sampai sekarang, kita juga tidak akan melihatnya lagi, seperti banyak hal lain yang tidak ditayangkan," kata mereka dalam pernyataan yang penuh emosi.
Real Madrid TV: "Liga Spanyol tidak kredibel"
Serangan terakhir kemudian ditujukan kepada pimpinan LaLiga dan presidennya, Javier Tebas. Pihak Madrid menganggap diri mereka sebagai korban dari sebuah skenario media yang dikendalikan oleh penyedia jasa yang meragukan.
"Liga Spanyol tidak serius. Liga Spanyol yang dipimpin Tebas, yang dipimpin Negreira. Ini seperti sirkus dan lelucon. Ini mengerikan. Sungguh memalukan, siaran Liga Spanyol ini," seru stasiun televisi tersebut.
Terutama perusahaan HBS dan keterlibatannya dengan Mediapro yang dianggap bertanggung jawab atas "manipulasi siaran". Mereka menuduh para sutradara mengikuti "garis editorial" yang jelas, yang bertujuan untuk secara sistematis merugikan Real Madrid.