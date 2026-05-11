Terutama sebuah insiden pada menit ke-55 yang menjadi puncak kemarahan stasiun televisi tersebut: Tekel yang dilakukan Eric García terhadap Jude Bellingham di dalam kotak penalti tidak mendapat sanksi. Bagi para pakar di stasiun televisi tersebut, ini merupakan skandal yang nyata.

"Mungkin dorongan di bagian leher itu lebih parah, tapi kami tidak melihatnya. Namun, yang kami lihat adalah sikutan dari Eric García, yang jelas-jelas layak mendapatkan penalti dan kartu merah," kata RMTV dengan marah.

Namun, kritik terhadap wasit Alejandro Hernandez hanyalah permulaan. Kemarahan sebenarnya ditujukan pada ketidakberdayaan asisten video: "Ini adalah bukti lain dari ketidakberdayaan VAR, yang tidak memperbaiki kemungkinan ketidakadilan. Jika ini dianggap sebagai situasi permainan, maka segala sesuatu bisa menjadi situasi permainan. Siapa pun yang pernah bermain sepak bola tahu bahwa Eric García melakukannya dengan sengaja."