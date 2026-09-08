Liga Saudi Membongkar Kontradiksi: Mengapa Ronaldo Tidak Masuk Nominasi Ballon d'Or?

Meskipun Ronaldo menjadi bintang utama dalam gelar juara Al Nassr, ia justru tidak masuk nominasi bersama rekan setimnya Sadio Mane, yang hanya mencetak 10 gol pada musim lalu di Liga Roshn, ditambah 6 assist.
Tampak jelas bahwa rahasia di balik masuknya nama Mane dalam nominasi adalah penampilan gemilangnya di level internasional bersama timnas Senegal, setelah ia membawa timnya lolos ke final Piala Afrika 2025, bahkan meraih gelar tersebut, sebelum akhirnya dicabut lewat keputusan administratif dari Konfederasi Sepak Bola Afrika.
Namun sebaliknya, Mane tidak mencetak satu gol pun di Piala Dunia 2026, dan hanya membukukan satu assist di ajang tersebut, di mana Senegal tersingkir lebih awal dari babak 32 besar.
Jika mencapai final turnamen benua disertai sejumlah penampilan gemilang di level domestik sudah cukup menjadi alasan untuk memasukkan Mane dalam nominasi Ballon d'Or, maka pertanyaannya tetap ada mengenai alasan Ronaldo tidak masuk nominasi untuk memenangkannya pada 2025.
Ronaldo membawa timnas Portugal meraih gelar UEFA Nations League 2025, setelah sebelumnya meraih gelar pencetak gol terbanyak Liga Roshn Saudi, serta membawa Al Nassr menempati peringkat ketiga di belakang Al Ittihad dan Al Hilal.
Meski demikian, Ronaldo tidak masuk nominasi untuk memenangkan Ballon d'Or, sehingga menyisakan pertanyaan-pertanyaan seputar alasan absennya secara terus-menerus dari nominasi tersebut sejak kepindahannya ke Liga Saudi.