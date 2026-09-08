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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

Diterjemahkan oleh

Liga Saudi Membongkar Kontradiksi: Mengapa Ronaldo Tidak Masuk Nominasi Ballon d'Or?

FEATURES
Ballon d'Or
C. Ronaldo
S. Mane
J. Quinones
Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Qadsiah
World Cup
Africa Cup of Nations
UEFA Nations League A
Portugal
Senegal
Mexico
Portugal
Senegal
Meksiko
Arab Saudi

Apakah sang bintang Portugal diperlakukan tidak adil?

Kutukan Liga Arab Saudi terus membayangi bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, hingga membuatnya kehilangan kesempatan untuk kembali dinominasikan meraih Ballon d'Or.

Majalah Prancis "France Football" mengumumkan pada hari Selasa daftar lengkap kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, yang diberikan kepada pemain terbaik dunia.

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  • Klaket keempat kali

    Meskipun daftar tersebut memuat sejumlah pemain dari Liga Roshn Arab Saudi, Ronaldo bukan salah satunya, di mana kedua pemain itu adalah Sadio Mane asal Senegal, rekan setimnya di Al Nassr, serta Julian Quinones, penyerang Al Qadsiah asal Meksiko.

    Ini menjadi kali keempat secara beruntun bahwa bintang Portugal itu tidak dimasukkan ke dalam daftar awal kandidat peraih Ballon d'Or.

    Rentetan negatif itu datang setelah rentetan positif lainnya, yang berlangsung selama 18 tahun di mana Ronaldo tidak pernah absen dari daftar awal kandidat peraih Ballon d'Or.

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  • Apakah Liga Arab Saudi Merampas Ballon d'Or dari Ronaldo?

    Yang mengherankan, rangkaian negatif itu dimulai sejak Ronaldo bergabung dengan Liga Arab Saudi, tepatnya ke skuad Al-Nassr, pada Januari 2023, setelah kontraknya dengan Manchester United diputus.

    Sebagian pihak menilai penyebabnya adalah karena Ronaldo bermain di Liga Roshn Arab Saudi, tanpa meraih kesuksesan besar bersama Al-Nassr, atau bahkan di level internasional bersama timnas Portugal.

  • Mengapa Cavani dan Mané, bukan Ronaldo?

    Namun anehnya, Quiñones dinominasikan untuk pertama kalinya guna meraih Ballon d'Or setelah musim pertamanya yang dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Arab Saudi, sesuatu yang tidak terjadi pada Ronaldo yang telah memenangi penghargaan yang sama sebanyak dua kali.

    Benar bahwa Quiñones tampil gemilang di Piala Dunia 2026, dengan mencetak 4 gol dan menyumbang satu assist, tetapi Ronaldo juga mencetak 3 gol di Piala Dunia dan tersingkir di babak 16 besar, babak yang sama saat timnas Meksiko juga tereliminasi.

    Di level domestik, Ronaldo mengungguli Quiñones dari sisi kolektif, di mana ia memimpin Al Nassr meraih gelar Liga Arab Saudi setelah absen selama 7 tahun.

    Bintang Portugal itu memberikan pengaruh terbesar dalam keberhasilan Al Nassr, melalui 28 gol yang ia cetak di Liga Roshn, terpaut 5 gol di belakang Quiñones yang meraih peringkat keempat bersama Al Qadsiah.

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  • Dilema Ketajaman di Level Internasional

    Meskipun Ronaldo menjadi bintang utama dalam gelar juara Al Nassr, ia justru tidak masuk nominasi bersama rekan setimnya Sadio Mane, yang hanya mencetak 10 gol pada musim lalu di Liga Roshn, ditambah 6 assist.

    Tampak jelas bahwa rahasia di balik masuknya nama Mane dalam nominasi adalah penampilan gemilangnya di level internasional bersama timnas Senegal, setelah ia membawa timnya lolos ke final Piala Afrika 2025, bahkan meraih gelar tersebut, sebelum akhirnya dicabut lewat keputusan administratif dari Konfederasi Sepak Bola Afrika.

    Namun sebaliknya, Mane tidak mencetak satu gol pun di Piala Dunia 2026, dan hanya membukukan satu assist di ajang tersebut, di mana Senegal tersingkir lebih awal dari babak 32 besar.

    Jika mencapai final turnamen benua disertai sejumlah penampilan gemilang di level domestik sudah cukup menjadi alasan untuk memasukkan Mane dalam nominasi Ballon d'Or, maka pertanyaannya tetap ada mengenai alasan Ronaldo tidak masuk nominasi untuk memenangkannya pada 2025.

    Ronaldo membawa timnas Portugal meraih gelar UEFA Nations League 2025, setelah sebelumnya meraih gelar pencetak gol terbanyak Liga Roshn Saudi, serta membawa Al Nassr menempati peringkat ketiga di belakang Al Ittihad dan Al Hilal.

    Meski demikian, Ronaldo tidak masuk nominasi untuk memenangkan Ballon d'Or, sehingga menyisakan pertanyaan-pertanyaan seputar alasan absennya secara terus-menerus dari nominasi tersebut sejak kepindahannya ke Liga Saudi.

  • Peraih Ballon d'Or

    Bagaimanapun, Ronaldo tetap menjadi legenda historis Ballon d'Or, khususnya pada level nominasi untuk memenangkannya.

    Bintang Portugal itu tetap menjadi pemain yang paling banyak masuk daftar awal nominasi peraih Ballon d'Or, yakni sebanyak 18 kali, unggul satu kali atas rivalnya asal Argentina, Lionel Messi.

    Di sisi lain, bek Italia Paolo Maldini berada di posisi ketiga dengan 13 kali, mengungguli pemain Belanda Johan Cruyff, pemain Jerman Franz Beckenbauer, dan pemain Prancis Karim Benzema yang masing-masing tercatat 12 kali.