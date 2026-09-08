Liga Saudi Membongkar Kontradiksi: Mengapa Ronaldo Tidak Masuk Nominasi Ballon d'Or?

Kutukan Liga Arab Saudi terus membayangi bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, hingga membuatnya kehilangan kesempatan untuk kembali dinominasikan meraih Ballon d'Or.

Majalah Prancis "France Football" mengumumkan pada hari Selasa daftar lengkap kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, yang diberikan kepada pemain terbaik dunia.

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