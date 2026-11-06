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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
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Liga Roshn Saudi Elite: Derby Riyadh, laga puncak dan dasar klasemen, serta kembalinya Al-Hilal pada pekan kesepuluh

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Riyadh U21
Al Nassr U21
Al Riyadh U21
Al Hilal U21 vs Damac U21
Al Hilal U21
Damac U21
Al Ansar U21 vs Al Ittihad U21
Al Ansar U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21 vs Al Ettifaq U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Arab Saudi

Laga-laga seru dinantikan

Pekan kesepuluh Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21) menyuguhkan sejumlah pertandingan menarik, baik bagi klub-klub yang bersaing memperebutkan puncak klasemen, maupun yang berjuang menghindari degradasi.

Pekan kesepuluh akan menuntaskan separuh jalan menuju babak gugur Liga Joy Elite, di mana fase liga terdiri dari 20 pekan, sebelum beralih ke babak play-off penentuan ke perempat final nantinya.

  • Pertandingan pekan kesepuluh Liga Elite JOY

    Pertandingan pekan kesepuluh akan dimulai pada Sabtu, 7 November, ketika Al-Akhdoud menjamu Al-Tadhamon di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha, sebelum Al-Khaleej bertandang ke markas Al-Hazem, sang juara bertahan.

    Hari pertama pekan kesepuluh ditutup dengan laga derby, ketika Al-Nassr menjamu Al-Riyadh di stadionnya di ibu kota Arab Saudi.

    Hari kedua, Minggu 8 November, akan lebih panas, saat Al-Hilal kembali menjalani pertandingan dengan menjamu Damac di Stadion Universitas Putri Nourah di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

    Al-Fateh akan menjadi tamu berat bagi Al-Kholood di Al-Rass, sementara Al-Oroba bertemu Al-Qadsiah di Stadion Universitas Al-Jouf, dan Neom menjamu Al-Watan di Stadion Klub Al-Watani di Tabuk.

    Al-Ittihad, pemuncak klasemen, akan bertandang ke markas Al-Ansar, penghuni posisi terakhir, dalam duel puncak melawan dasar klasemen, di Stadion Maidan Abasco di Madinah, sementara Al-Ahli menjamu Al-Ettifaq dalam laga puncak pekan ini.

    Pekan ini ditutup pada Senin, 9 November, ketika Al-Najma bertemu Al-Wehda di Stadion Direktorat Pendidikan di Unaizah, sementara pertandingan Al-Taawoun melawan Al-Jabalain, serta Al-Faisaly melawan Al-Feiha ditunda hingga 18 Desember mendatang.

  • Al Nassr menjalani derby Riyadh

    Tak diragukan lagi, salah satu laga terberat pada pekan tersebut adalah pertemuan antara Al-Nassr dan Al-Riyadh di Stadion "Al-Alami", dalam salah satu derbi ibu kota Arab Saudi, pada hari Minggu.

    Al-Nassr menjalani derbi ini dengan penuh percaya diri berkat hasil positif dalam dua pekan terakhir, di mana mereka meraih kemenangan atas Al-Qadsiah dengan skor 2-1, lalu atas Al-Khaleej dengan kemenangan dua gol tanpa balas.

    "Al-Alami" berhasil kembali ke paruh atas klasemen, dengan koleksi poinnya naik menjadi 13 poin, hasil dari 4 kemenangan, satu seri, dan dua kekalahan, sehingga menempati peringkat kesembilan.

    Namun demikian, Al-Nassr mendapati dirinya tertinggal di belakang Al-Riyadh yang tampil dengan performa menawan pada musim ini di Liga Pro Saudi.

    Sepanjang 8 pertandingan, Al-Riyadh hanya menelan satu kekalahan, yaitu pada pekan pertama melawan Al-Wehda, sebelum kemudian bermain imbang dua kali dan menang dalam 5 pertandingan, yang terakhir melawan Al-Hazem, sang juara bertahan, pada pekan lalu.

    Hasil-hasil menawan ini menempatkan Al-Riyadh di peringkat kelima klasemen, dengan koleksi 17 poin, hanya berselisih 6 poin di belakang Al-Ittihad yang memuncaki klasemen, dan yang telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.

  • Al Hilal kembali menghadapi Damac

    Salah satu hal paling menonjol dari jornada tersebut adalah kembalinya Al-Hilal untuk bertanding ketika menghadapi Damac di ibu kota Arab Saudi, setelah absen pada jornada lalu akibat penundaan laganya melawan Al-Tadhamon.

    Penundaan ini menyebabkan Al-Hilal merosot cukup jauh di klasemen, menempati peringkat kedelapan dengan 14 poin, hasil dari 4 kemenangan, dua kali imbang, dan satu kekalahan, dengan satu pertandingan yang tertunda masih tersisa bagi mereka.

    Namun, bahkan sebelum penundaan ini, Al-Hilal tidak menampilkan level terbaiknya, di mana mereka bermain imbang dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir di Liga Arab Saudi U-21, termasuk laga terakhirnya melawan Al-Fateh.

    Al-Hilal mungkin akan menemukan peluang dalam pertandingan melawan Damac untuk mengembalikan hasil-hasil positifnya, terlebih tamunya itu tengah mengalami kesulitan besar pada musim ini di Liga Joy untuk Elite.

    Damac menempati peringkat kesembilan belas di klasemen Liga Joy untuk Elite dengan 6 poin, hanya berselisih dua poin dari Al-Tadhamon, pemilik peringkat kedua puluh satu yang membuat penghuninya terdegradasi ke Liga Wilayah.

    Damac mengalami kekalahan dalam 4 pertandingan, berbanding 3 hasil imbang, sementara mereka hanya meraih satu kemenangan tunggal, dan anehnya kemenangan itu datang atas Al-Hazm, sang juara bertahan edisi lalu turnamen tersebut.

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  • Al-Ittihad dan Al-Anshar: Pertemuan Puncak dan Dasar Klasemen

    Salah satu pertandingan paling aneh di pekan tersebut adalah duel antara pemuncak dan juru kunci klasemen, yang mempertemukan Al Ittihad, sang pemimpin klasemen, dengan Al Ansar, yang menempati posisi terakhir, pada hari Minggu, di Stadion Midan Abasco di Madinah.

    Al Ittihad datang dari derby panas yang nyaris mereka menangkan atas tetangga sekaligus rival tradisional, Al Ahli, sebelum akhirnya kebobolan gol penyama kedudukan pada masa injury time di akhir pertandingan.

    Memang benar Al Ittihad tetap tak terkalahkan, namun hasil imbang melawan Al Ahli menghentikan rentetan kemenangan mereka yang berlangsung selama 7 pertandingan, dari pekan kedua hingga pekan kedelapan.

    Al Ittihad menempati puncak klasemen dengan koleksi 23 poin, unggul 21 poin penuh atas lawan berikutnya, Al Ansar, sang penghuni posisi terakhir di tabel klasemen dengan hanya 2 poin.

    Jika Al Ittihad belum pernah menelan kekalahan sama sekali hingga saat ini, maka Al Ansar adalah satu-satunya tim yang belum meraih satu pun kemenangan pada musim ini di Liga Joy Elite, di mana mereka kalah 5 kali dan imbang 2 kali dari 7 pertandingan yang telah mereka jalani.

    Al Ansar juga memiliki lini serang terburuk pada musim ini di Liga Arab Saudi U-21, di mana mereka hanya mencetak 3 gol, sama dengan Al Watan dan Al Akhdoud.

    Lini serang yang lemah ini akan berhadapan dengan lini pertahanan terkuat pada musim ini di Liga Joy Elite, di mana gawang Al Ittihad baru kebobolan 4 gol hingga saat ini.

  • Al-Ahli vs Al-Ettifaq: Laga puncak pekan ini

    Jika ada satu pertandingan yang layak disebut sebagai laga puncak pekan ini, maka tidak diragukan lagi itu adalah pertandingan yang mempertemukan Al Ahli dan Al Ettifaq, pada hari Minggu, di stadion klub asal Jeddah tersebut.

    Al Ahli menjalani pertandingan ini setelah lolos dari kekalahan yang nyaris terjadi di derby Jeddah, saat mereka bermain imbang melawan Al Ittihad lewat gol di masa injury time pada pekan lalu, setelah tertinggal dalam skor untuk waktu yang lama dalam pertandingan.

    Hasil imbang di menit-menit akhir itu membuat Al Ahli tetap tanpa kekalahan di musim ini pada Liga Roshn Saudi untuk Elite, tetapi juga menghalangi mereka untuk bersaing dengan Al Ittihad memperebutkan puncak klasemen, karena mereka tetap berada di peringkat kedua dengan 19 poin, selisih 4 poin di belakang "Sang Dekan".

    Dan setelah keluar dari derby yang panas, "Sang Elegan" akan menghadapi pertandingan yang sangat berat, terlebih karena Al Ettifaq, pemilik lini serang terkuat, adalah satu-satunya tim yang mencetak lebih banyak gol dari mereka, dengan torehan 30 berbanding 22.

    Meskipun demikian, Al Ettifaq tidak menampilkan performa terbaiknya, karena mereka mengalami inkonsistensi yang jelas dalam hasil pertandingan. Di saat mereka meraih 5 kemenangan, di sisi lain mereka menelan 4 kekalahan, 2 di antaranya terjadi dalam 3 pekan terakhir.

    Namun tim asal Dammam itu bangkit pada pekan lalu, ketika mengalahkan Al Ansar dengan skor 2-1, sehingga menambah poin mereka menjadi 15 poin, yang membuat mereka menempati peringkat keenam di klasemen.

    Hal itu berarti bahwa Al Ettifaq, seandainya mampu memberikan kekalahan pertama kepada Al Ahli, maka mereka akan menambah poin menjadi 18 poin, dan akan berjarak satu poin saja dari mereka, yang akan mengembalikan mereka ke dalam persaingan dengan kuat.

  • Terbaik dan Terburuk di Liga Joy Elite

    Secara umum, dapat dikatakan bahwa Al Ittihad dan Al Ahli adalah dua tim yang belum mengalami kekalahan sama sekali pada musim ini di Liga Elite Joy, setelah keduanya bermain imbang dalam laga derby yang mempertemukan mereka.

    Sebaliknya, tim Al Ansar menjadi satu-satunya tim yang belum meraih kemenangan sama sekali pada musim ini, di mana mereka mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan dan bermain imbang dua kali, sehingga menempati posisi terakhir di klasemen dengan raihan dua poin.

    Al Ittifaq tetap menjadi tim dengan serangan terkuat pada musim ini, dengan mencetak 30 gol, sementara Al Ittihad memiliki lini pertahanan terkuat dengan hanya kebobolan 4 gol.

    Pada level individu, Musa Adam, bintang Al Ahli, menjadi pencetak gol terbanyak musim ini di Liga Elite Joy dengan raihan 9 gol, setelah gol penentu yang ia cetak dalam derby Jeddah melawan tetangga sekaligus rival tradisional, Al Ittihad.

    Bintang muda Al Ahli itu unggul atas Mohammed Al Aissi, pemain Al Ittifaq, dan pendatang dari Tanjung Verde, Jefferson Ramos, penyerang Al Fateh, di mana masing-masing dari keduanya berhasil mencetak 8 gol.