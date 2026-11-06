Liga Roshn Saudi Elite: Derby Riyadh, laga puncak dan dasar klasemen, serta kembalinya Al-Hilal pada pekan kesepuluh

Jika ada satu pertandingan yang layak disebut sebagai laga puncak pekan ini, maka tidak diragukan lagi itu adalah pertandingan yang mempertemukan Al Ahli dan Al Ettifaq, pada hari Minggu, di stadion klub asal Jeddah tersebut.
Al Ahli menjalani pertandingan ini setelah lolos dari kekalahan yang nyaris terjadi di derby Jeddah, saat mereka bermain imbang melawan Al Ittihad lewat gol di masa injury time pada pekan lalu, setelah tertinggal dalam skor untuk waktu yang lama dalam pertandingan.
Hasil imbang di menit-menit akhir itu membuat Al Ahli tetap tanpa kekalahan di musim ini pada Liga Roshn Saudi untuk Elite, tetapi juga menghalangi mereka untuk bersaing dengan Al Ittihad memperebutkan puncak klasemen, karena mereka tetap berada di peringkat kedua dengan 19 poin, selisih 4 poin di belakang "Sang Dekan".
Dan setelah keluar dari derby yang panas, "Sang Elegan" akan menghadapi pertandingan yang sangat berat, terlebih karena Al Ettifaq, pemilik lini serang terkuat, adalah satu-satunya tim yang mencetak lebih banyak gol dari mereka, dengan torehan 30 berbanding 22.
Meskipun demikian, Al Ettifaq tidak menampilkan performa terbaiknya, karena mereka mengalami inkonsistensi yang jelas dalam hasil pertandingan. Di saat mereka meraih 5 kemenangan, di sisi lain mereka menelan 4 kekalahan, 2 di antaranya terjadi dalam 3 pekan terakhir.
Namun tim asal Dammam itu bangkit pada pekan lalu, ketika mengalahkan Al Ansar dengan skor 2-1, sehingga menambah poin mereka menjadi 15 poin, yang membuat mereka menempati peringkat keenam di klasemen.
Hal itu berarti bahwa Al Ettifaq, seandainya mampu memberikan kekalahan pertama kepada Al Ahli, maka mereka akan menambah poin menjadi 18 poin, dan akan berjarak satu poin saja dari mereka, yang akan mengembalikan mereka ke dalam persaingan dengan kuat.