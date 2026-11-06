Liga Roshn Saudi Elite: Derby Riyadh, laga puncak dan dasar klasemen, serta kembalinya Al-Hilal pada pekan kesepuluh

Pertandingan pekan kesepuluh akan dimulai pada Sabtu, 7 November, ketika Al-Akhdoud menjamu Al-Tadhamon di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha, sebelum Al-Khaleej bertandang ke markas Al-Hazem, sang juara bertahan.

Hari pertama pekan kesepuluh ditutup dengan laga derby, ketika Al-Nassr menjamu Al-Riyadh di stadionnya di ibu kota Arab Saudi.

Hari kedua, Minggu 8 November, akan lebih panas, saat Al-Hilal kembali menjalani pertandingan dengan menjamu Damac di Stadion Universitas Putri Nourah di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Al-Fateh akan menjadi tamu berat bagi Al-Kholood di Al-Rass, sementara Al-Oroba bertemu Al-Qadsiah di Stadion Universitas Al-Jouf, dan Neom menjamu Al-Watan di Stadion Klub Al-Watani di Tabuk.

Al-Ittihad, pemuncak klasemen, akan bertandang ke markas Al-Ansar, penghuni posisi terakhir, dalam duel puncak melawan dasar klasemen, di Stadion Maidan Abasco di Madinah, sementara Al-Ahli menjamu Al-Ettifaq dalam laga puncak pekan ini.

Pekan ini ditutup pada Senin, 9 November, ketika Al-Najma bertemu Al-Wehda di Stadion Direktorat Pendidikan di Unaizah, sementara pertandingan Al-Taawoun melawan Al-Jabalain, serta Al-Faisaly melawan Al-Feiha ditunda hingga 18 Desember mendatang.