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Liga Roshn Saudi: Derbi Jeddah Penentu Persaingan Puncak, Al-Hilal Absen di Pekan Kesembilan

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Ahli U21
Al Khaleej U21 vs Al Nassr U21
Al Khaleej U21
Al Nassr U21
Al Watan U21 vs Al Taawoun U21
Al Watan U21
Al Taawoun U21
Arab Saudi

Pekan yang penuh dengan keseruan yang dinanti-nantikan

Saatnya untuk lebih banyak keseruan di Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21), dengan dimulainya persaingan pekan kesembilan, yang akan menyaksikan salah satu pertandingan paling panas musim ini.

Pertandingan pekan kesembilan Liga Joy Elite dimulai pada hari Minggu, 1 November mendatang, dan berlangsung selama dua hari yang akan dipenuhi dengan pertandingan-pertandingan seru dan menghibur.

  • Al Hilal Absen dari Pekan Kesembilan

    Al-Qadsiah memulai pekan ini pada hari Minggu, ketika menjamu Al-Najma di Stadion Klub Al-Nahda di Dammam, pada waktu yang sama ketika Al-Nassr akan menjadi tamu berat bagi Al-Khaleej, di stadion milik Al-Khaleej di Saihat.

    Al-Jabalain menjamu Neom di Stadion Pangeran Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi di Hail, sementara Damac menghadapi Al-Akhdoud di Lapangan Cadangan Nomor 1 di Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha.

    Al-Wehda menghadapi Al-Orobah di Stadion Kota Olahraga Raja Abdulaziz di Makkah, sementara Al-Taawoun menjadi tamu berat bagi Al-Watan, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Sultan bin Abdulaziz di Abha.

    Adapun pertandingan terakhir pada hari pertama akan menjadi penutup yang manis, ketika Al-Ittihad menjamu tetangga sekaligus rival tradisionalnya, Al-Ahli, dalam derbi Jeddah, pertandingan terkuat pada pekan tersebut, dan mungkin sepanjang musim.

    Hari kedua, Senin 2 November, dimulai dengan pertandingan Al-Ittifaq melawan Al-Ansar di Dammam, sementara Al-Fateh menghadapi Al-Faisaly di Stadion Midan Tamweel Al-Oula di Al-Ahsa.

    Al-Riyadh menjamu Al-Hazm di Stadion Universitas Putri Nourah di ibu kota Arab Saudi, sebagaimana Al-Feiha juga menjamu Al-Kholood di Stadion Kota Olahraga Al-Majmaah.

    Sebaliknya, pertandingan yang semula akan mempertemukan Al-Hilal dan Al-Tadhamon di Stadion Klub Al-Orobah di Al-Jouf ditunda, di mana pertandingan itu akan digelar pada 18 Desember mendatang.

  • Derbi Laut: Pertarungan Puncak Ditentukan di Jeddah

    Derbi Jeddah, atau Derbi Laut, atau Derbi Puncak, sebut saja sesukamu, karena inilah derbi yang mempertemukan dua jawara Liga Saudi U-21 pada musim ini hingga saat ini.

    Sejak awal musim ini, dua kutub Kota Jeddah bersaing memperebutkan puncak klasemen Liga Joy Elite, dan kini tiba saatnya persaingan itu berhadapan langsung, ketika keduanya bertemu pada hari Minggu di Stadion Al Ittihad.

    Al Ittihad memasuki derbi dalam kondisi terbaiknya, bagaimana tidak, mereka berhasil memenangi 7 pertandingan terakhir secara beruntun, setelah hasil imbang tanpa gol pada pekan pertama melawan tim Damac.

    Sejak saat itu, "Sang Dekan" menjalani 7 pertandingan dan memenangi semuanya, para pemainnya juga mencetak 15 gol dengan rata-rata hampir dua gol di setiap pertandingan, sementara gawangnya hanya kebobolan 3 gol, menjadikannya pemilik lini pertahanan terkuat.

    22 poin menempatkan tim Al Ittihad di puncak klasemen, unggul 4 poin atas Al Ahli yang menempati posisi kedua, yang berarti mereka tidak akan turun dari puncak apa pun hasil derbi, tetapi mereka bisa memperlebar jarak dengan tetangga sekaligus rival tradisionalnya menjadi 7 poin jika menang.

    Al Ahli juga menjalani musim yang bagus, karena mereka adalah satu-satunya tim bersama Al Ittihad yang belum pernah menelan kekalahan di Liga Joy Elite hingga saat ini.

    Namun, yang merusak musim Al Ahli dan menjauhkannya dari puncak klasemen yang dikuasai Al Ittihad adalah banyaknya hasil imbang, karena tim ini bermain imbang 3 kali, semuanya dalam 6 pertandingan terakhir, di mana mereka menang dalam satu pertandingan dan imbang di pertandingan lainnya.

    Akan tetapi, Al Ahli jelas unggul atas Al Ittihad di lini serang, karena mereka mencetak 21 gol, dengan rata-rata mendekati 3 gol di setiap pertandingan, dan mereka adalah pemilik lini serang terkuat kedua, di belakang Al Ettifaq yang mencetak 28 gol.

    Perlu disebutkan bahwa kedua tim bertemu satu kali pada musim lalu, yaitu pada pekan ketiga, di Stadion Al Ahli di Jeddah, dan berakhir dengan hasil imbang 1-1.

  • Al Taawoun Mengancam Posisi Runner-up Al Ahli

    Al Ahli tidak hanya berharap bisa mengejar puncak klasemen milik Al Ittihad dan mendekatinya, tetapi juga akan khawatir kehilangan posisi runner-up ke tangan pengejar utamanya, Al Taawoun.

    Al Taawoun tertinggal dari Al Ahli hanya dengan selisih 3 poin, menempati peringkat ketiga dengan 15 poin, yang berarti kemenangan mereka dan kekalahan "sang elegan" akan membawa mereka melompat ke posisi runner-up dengan poin yang sama, ditambah masih tersisa satu pertandingan tunda bagi mereka.

    Meski kalah dari pemuncak klasemen Al Ittihad, Al Taawoun mampu bangkit pada pekan lalu dan meraih kemenangan besar yang mengejutkan atas Al Ettifaq dengan skor 5-1, sehingga menempatkan diri mereka dengan kuat di antara para pesaing perebutan puncak klasemen.

    Dan jika kemenangan atas Al Ettifaq diraih dengan lima gol, maka tak diragukan lagi bahwa segalanya akan lebih mudah ketika "gula Al Qassim" menghadapi tim Al Watan, yang menempati peringkat kedua puluh dua dengan 3 poin dari satu kemenangan dan dua kekalahan.

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  • Al-Nassr: Dari Al-Qadisiyah ke Sihat

    Tim lain yang menjalani laga pekan kesembilan dengan penuh semangat adalah Al Nassr, yang akhirnya kembali menemukan irama kemenangan pada pekan lalu dan menang atas Al Qadsiah dengan skor 2-1, meski sempat tertinggal di awal pertandingan.

    Memang benar Al Nassr mengalami hasil yang naik-turun sejak awal musim, tetapi kemenangan atas tim sekuat Al Qadsiah bisa menjadi titik tolak baru untuk mengembalikan performa yang seharusnya ditampilkan tim ini pada musim ini.

    Kemenangan berharga itu mengangkat koleksi poin "Al Alami" menjadi 10 poin, menempati peringkat kesebelas di klasemen, hasil dari 3 kemenangan, satu seri, dan dua kekalahan.

    Tugas Al Nassr berikutnya tidak akan jauh lebih mudah dari sebelumnya, karena mereka harus bepergian ke Sihat untuk menghadapi Al Khaleej.

    Memang benar Al Khaleej tidak menampilkan level terbaiknya, karena mereka menempati peringkat kelima belas dengan hanya 8 poin, yang diraih dari dua kemenangan, dua seri, dan 4 kekalahan, tetapi itu tidak berarti tugas ini akan mudah.

  • Terbaik dan Terburuk di Liga Elite Joy

    Secara umum, dapat dikatakan bahwa Al Ittihad dan Al Ahli adalah dua tim yang belum sekali pun menelan kekalahan pada musim ini di Liga Elite Joy, menjelang laga derbi yang mempertemukan keduanya.

    Sebaliknya, Al Akhdoud menjadi satu-satunya tim yang belum meraih satu poin pun pada musim ini, setelah menelan kekalahan dalam 3 pertandingan. Al Ansar turut mengalami nasib tak pernah menang, namun berhasil meraih dua hasil imbang dari 6 pertandingan.

    Al Akhdoud juga menjadi satu-satunya tim yang belum mencetak satu gol pun pada musim ini di Liga Saudi U-21.

    Al Ettifaq tetap menjadi tim dengan lini serang terkuat pada musim ini, dengan torehan 28 gol, sementara Al Ittihad memiliki lini pertahanan terkuat dengan hanya kebobolan 3 gol.

    Di level individu, Mohammed Al Issa, bintang Al Ettifaq, tetap menjadi pencetak gol terbanyak pada musim ini di Liga Elite Joy, namun Musa Adam, talenta muda Al Ahli, kini menyamai torehannya dengan masing-masing mengoleksi 8 gol.

    Tidak ada yang mendekati duet tersebut selain Ammar Al Ghamdi, penyerang Al Ittihad, serta pemain asal Tanjung Verde, Jefferson Ramos, bintang Al Fateh, yang masing-masing berhasil mencetak 7 gol.