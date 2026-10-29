Derbi Jeddah, atau Derbi Laut, atau Derbi Puncak, sebut saja sesukamu, karena inilah derbi yang mempertemukan dua jawara Liga Saudi U-21 pada musim ini hingga saat ini.

Sejak awal musim ini, dua kutub Kota Jeddah bersaing memperebutkan puncak klasemen Liga Joy Elite, dan kini tiba saatnya persaingan itu berhadapan langsung, ketika keduanya bertemu pada hari Minggu di Stadion Al Ittihad.

Al Ittihad memasuki derbi dalam kondisi terbaiknya, bagaimana tidak, mereka berhasil memenangi 7 pertandingan terakhir secara beruntun, setelah hasil imbang tanpa gol pada pekan pertama melawan tim Damac.

Sejak saat itu, "Sang Dekan" menjalani 7 pertandingan dan memenangi semuanya, para pemainnya juga mencetak 15 gol dengan rata-rata hampir dua gol di setiap pertandingan, sementara gawangnya hanya kebobolan 3 gol, menjadikannya pemilik lini pertahanan terkuat.

22 poin menempatkan tim Al Ittihad di puncak klasemen, unggul 4 poin atas Al Ahli yang menempati posisi kedua, yang berarti mereka tidak akan turun dari puncak apa pun hasil derbi, tetapi mereka bisa memperlebar jarak dengan tetangga sekaligus rival tradisionalnya menjadi 7 poin jika menang.

Al Ahli juga menjalani musim yang bagus, karena mereka adalah satu-satunya tim bersama Al Ittihad yang belum pernah menelan kekalahan di Liga Joy Elite hingga saat ini.

Namun, yang merusak musim Al Ahli dan menjauhkannya dari puncak klasemen yang dikuasai Al Ittihad adalah banyaknya hasil imbang, karena tim ini bermain imbang 3 kali, semuanya dalam 6 pertandingan terakhir, di mana mereka menang dalam satu pertandingan dan imbang di pertandingan lainnya.

Akan tetapi, Al Ahli jelas unggul atas Al Ittihad di lini serang, karena mereka mencetak 21 gol, dengan rata-rata mendekati 3 gol di setiap pertandingan, dan mereka adalah pemilik lini serang terkuat kedua, di belakang Al Ettifaq yang mencetak 28 gol.

Perlu disebutkan bahwa kedua tim bertemu satu kali pada musim lalu, yaitu pada pekan ketiga, di Stadion Al Ahli di Jeddah, dan berakhir dengan hasil imbang 1-1.