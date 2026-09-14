Tim yang paling diuntungkan dari giornata tersebut adalah Al Ahli, yang berhasil merebut puncak klasemen dengan keunggulan selisih gol atas Al Ittihad, memanfaatkan penundaan laga pemimpin klasemen sebelumnya, Al Taawoun, melawan Al Akhdoud, hingga Desember mendatang.

Al Ahli meraih kemenangan besar atas Al Watan, yang menjalani laga perdananya di Liga Jawwy untuk Elite, dengan skor 4-0, di stadion mereka di Kota Jeddah.

Ziyad Aba tetap absen dari daftar pencetak gol bersama tim junior "Al Raqi", di mana keempat gol Al Ahli tercipta melalui Mohammed Al Malki, Musa Adam, Ramez Al Attar, dan Yazid Al Sharif, masing-masing pada menit 16, 41, 61, dan 70.

Al Ahli bangkit dari tersandungnya yang mengejutkan pada giornata lalu, saat mereka bermain imbang 2-2 dengan Al Jabalain, sehingga kini telah meraih 3 kemenangan dari 4 giornata, dan menduduki puncak klasemen dengan 10 poin, unggul selisih gol atas Al Ittihad, serta unggul satu poin atas Al Ettifaq, Al Fateh, Al Hilal, dan Al Taawoun.

Di sisi lain, Al Watan menelan kekalahan pada laga perdananya di Liga Jawwy untuk Elite, sehingga tetap tanpa poin, di posisi kedua puluh dua pada klasemen.