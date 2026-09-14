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فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account

Diterjemahkan oleh

Liga Roshan Elite: Al Hilal Balas Dendam untuk Tim-Tim Besar Roshan, Al Nassr Kembali Tumbang, dan Puncak Klasemen di Antara Dua Kutub Jeddah

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hazem U21 vs Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Nassr U21
Arab Saudi

Babak menarik di Liga Saudi U-21

Petualangan baru yang menegangkan dirasakan oleh para penggemar sepak bola Saudi, yakni dalam laga-laga pekan keempat Liga Joy Elite (Liga Saudi U-21), yang menyuguhkan banyak kejutan.

Sebanyak 11 pertandingan digelar pada pekan keempat Liga Joy Elite, yang berlangsung Minggu dan Senin, 13 dan 14 September ini, di mana tidak satu pun dari laga tersebut yang sepi dari ketegangan.

  • Al Ahli merebut puncak

    Tim yang paling diuntungkan dari giornata tersebut adalah Al Ahli, yang berhasil merebut puncak klasemen dengan keunggulan selisih gol atas Al Ittihad, memanfaatkan penundaan laga pemimpin klasemen sebelumnya, Al Taawoun, melawan Al Akhdoud, hingga Desember mendatang.

    Al Ahli meraih kemenangan besar atas Al Watan, yang menjalani laga perdananya di Liga Jawwy untuk Elite, dengan skor 4-0, di stadion mereka di Kota Jeddah.

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    Ziyad Aba tetap absen dari daftar pencetak gol bersama tim junior "Al Raqi", di mana keempat gol Al Ahli tercipta melalui Mohammed Al Malki, Musa Adam, Ramez Al Attar, dan Yazid Al Sharif, masing-masing pada menit 16, 41, 61, dan 70.

    Al Ahli bangkit dari tersandungnya yang mengejutkan pada giornata lalu, saat mereka bermain imbang 2-2 dengan Al Jabalain, sehingga kini telah meraih 3 kemenangan dari 4 giornata, dan menduduki puncak klasemen dengan 10 poin, unggul selisih gol atas Al Ittihad, serta unggul satu poin atas Al Ettifaq, Al Fateh, Al Hilal, dan Al Taawoun.

    Di sisi lain, Al Watan menelan kekalahan pada laga perdananya di Liga Jawwy untuk Elite, sehingga tetap tanpa poin, di posisi kedua puluh dua pada klasemen.

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  • Al-Ittihad menaklukkan Al-Qadisiyah dalam laga puncak

    Dan jika Al Ahli mengawali pekan keempat dengan melompat ke puncak klasemen Liga Joy Elite, maka Al Ittihad melakukan hal serupa di penghujung pekan tersebut, setelah memastikan kemenangan dalam laga puncak melawan Al Qadsiah.

    Al Ittihad meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Liga Arab Saudi U-21, atas Al Qadsiah dengan skor 2-0, di kandangnya sendiri di Jeddah.

    Dua gol Al Ittihad dicetak oleh Nawaf Al Jadaani dan Ammar Al Ghamdi pada menit ke-45 dan ke-58 pertandingan, tanpa Al Qadsiah mampu bangkit.

    Kemenangan ini menambah poin Al Ittihad menjadi 10 poin, yang menempatkan mereka di posisi kedua klasemen Liga Joy Elite, terpaut dari Al Ahli hanya karena selisih gol yang dicetak.

    Di sisi lain, Al Qadsiah menelan kekalahan kedua pada musim ini, sehingga poin mereka terhenti di angka 6 poin, yang menempatkan mereka di posisi kesebelas dalam klasemen.

  • Junior Al Hilal membalas dendam untuk skuad utama Roshn

    Adapun Al Hilal, meraih kemenangan telak atas tamunya, Neom, dengan skor 4-0 pada hari Minggu di kandangnya di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

    Pertandingan ini menyaksikan penampilan gemilang penyerang asal Tunisia, Louai Al Obaidi, yang mencetak gol kedua dan ketiga Al Hilal pada menit ke-10 dan ke-45. Sementara itu, Ahmed bin Hamid mencetak gol pertama, dan Ahmed Hamza mencetak gol keempat.

    Dengan kemenangan telak ini, tim junior Al Hilal membalaskan dendam tim utama yang menelan kekalahan mengejutkan dari Neom dengan skor 2-0 pada hari Senin lalu di Stadion Kingdom Arena, di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keenam Liga Roshn.

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    Kekalahan itu adalah yang pertama dialami tim utama pada musim ini di Liga Roshn, dan dalam kompetisi secara umum sejak 47 pertandingan, yang dimulai pada musim sebelumnya, serta setelah 39 pertandingan tanpa kekalahan bersama pelatih asal Italia, Simone Inzaghi.

    Kemenangan ini tak hanya memiliki satu arti penting, sebab kemenangan tersebut mengembalikan "Sang Pemimpin" ke persaingan, dengan menambah poinnya menjadi 9 poin, sehingga menempati peringkat kelima di klasemen, terpaut satu poin di belakang Al Ahli dan Al Ittihad yang menghuni puncak.

    Adapun Neom, mengalami kekalahan pertamanya pada musim ini, setelah sebelumnya menang di satu pertandingan dan imbang di pertandingan lainnya, sehingga poinnya terhenti di angka 4 poin, dan menempati peringkat keempat belas di klasemen.

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  • Al Nassr kembali tumbang

    Di sisi lain ibu kota Saudi, Al Nassr melanjutkan hasil negatifnya di Liga Joy Elite, setelah menelan kekalahan mengejutkan baru di kandangnya sendiri dari tamunya, Al Fayha, dengan skor 2-3.

    Yang mengejutkan, para pemain muda "Al Alami" berhasil unggul dua gol lewat Youssef Al Tahan dan Abdulrahman Al Anzi pada menit ke-19 dan ke-28 secara berurutan.

    Meski waktu normal babak pertama berakhir dengan keunggulan dua gol tanpa balas bagi Al Nassr, Al Fayha berhasil menyamakan kedudukan dengan dua gol dalam 3 menit pada waktu tambahan di babak yang sama, melalui Mohammed Al Duwaish dan Muadh Al Habib.

    Dan 8 menit sebelum pertandingan berakhir, Fahad Al Hubaishi mencuri gol kemenangan penentu bagi Al Fayha, membuat para pemain Al Nassr gagal membalikkan keadaan.

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    Kekalahan ini adalah yang kedua secara beruntun yang dialami tim Al Nassr U-21 pada musim ini di Liga Joy Elite, meski mereka baru memainkan 3 pertandingan saja, di mana mereka sebelumnya kalah dari Al Fateh pada pekan lalu dengan skor 1-2.

    Alih-alih kembali ke jajaran tim besar, Al Nassr merosot ke peringkat kelima belas di klasemen, dengan koleksi hanya 3 poin, posisi yang tidak memenuhi syarat untuk tampil di babak gugur pada akhir musim.

    Sebaliknya, Al Fateh berhasil melompat ke peringkat keempat di klasemen, dengan koleksi 9 poin, yang diraih dari 3 kemenangan, berbanding satu kekalahan di tangan pemuncak klasemen Al Ahli.

  • Al-Ittifaq, serangan terkuat

    Di hari yang sama, Al-Ettifaq meraih kemenangan telak baru di Liga Joy Elite, dan kali ini atas Al-Wehda dengan skor enam gol tanpa balas.

    Kemenangan telak itu datang melalui 5 pemain, di mana masing-masing dari mereka mencetak satu gol, yaitu Hassan Al-Muslem, Abdullah Balhareth, Jalal Al-Salem, dan Mohammed Al-Eisa, ditambah dua gol yang dicetak oleh Abdulrahman Al-Ruwaili.

    Kemenangan telak itu melambungkan Al-Ettifaq ke peringkat ketiga di klasemen dengan raihan 9 poin, tertinggal satu poin dari Al-Ahli dan Al-Ittihad, dan unggul selisih gol atas Al-Fateh, Al-Hilal, serta Al-Taawoun.

    Wajar saja Al-Ettifaq mengungguli seluruh pesaing dalam hal produktivitas gol, karena mereka memiliki lini serang terkuat di Liga Joy Elite setelah berjalan 4 pekan, setelah mencetak 20 gol, dengan rata-rata 5 gol di setiap pertandingan.

    Tak bisa diabaikan pula gol Mohammed Al-Eisa yang datang pada menit ke-71 pertandingan, di mana ia melewati beberapa pemain Al-Wehda dengan cara yang memukau, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.

    Al-Eisa mencetak gol untuk pertandingan keempat secara beruntun di Liga Joy Elite, sehingga ia menyendiri dengan rekor bersejarah, karena ia menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di seluruh pekan pada edisi musim ini dari kompetisi tersebut.

    Penyerang Al-Ettifaq itu mencapai gol ketujuhnya pada musim ini di Liga Saudi U-21, sehingga ia terus menjauh di puncak daftar pencetak gol dari Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh, dan Ziyad Aba, bintang Al-Ahli, yang berada di peringkat kedua dengan raihan 4 gol.

  • Al-Fateh Menolak Terulangnya Tragedi Final

    Sementara pada hari Senin, terjadi pertandingan ikonik yang mempertemukan Al-Hazem dan Al-Fateh, dua tim finalis edisi lalu Liga Elite Jawwy.

    Jika Al-Hazem berhasil memenangkan final tersebut 4 bulan lalu, kali ini Al-Fateh mampu membalas dendam dengan mengalahkannya 2-1, meskipun laga digelar di markas sang juara bertahan di Ar-Rass.

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    Dua gol Al-Fateh dicetak oleh Mohammed Al-Jaziri dan Santos masing-masing pada menit ke-9 dan ke-47, sementara satu-satunya gol Al-Hazem menjadi milik Amadou Diang pada menit ke-55.

    Kemenangan ini melambungkan Al-Fateh ke peringkat keempat klasemen Liga Arab Saudi U-21 dengan koleksi 9 poin, terpaut satu poin di belakang Al-Ahli dan Al-Ittihad yang menempati puncak klasemen.

    Sebaliknya, Al-Hazem menelan kekalahan keduanya pada musim ini, sehingga poinnya terhenti di angka 3, menempatkannya di peringkat keenam belas klasemen.

  • Hasil pertandingan lainnya di pekan keempat Liga Elite Joy

    Di laga-laga lainnya, Al-Khaleej bermain imbang 2-2 dengan tamunya Damac di kandangnya di Sihat, sementara Al-Riyadh menang 2-0 tanpa balas atas Al-Tadhamon di ibu kota Arab Saudi.

    Al-Kholood menang 1-0 tanpa balas atas tuan rumah Al-Najma di Stadion Idarat At-Ta'lim di Unaizah, sementara Al-Orobah kalah 0-1 dari tamunya Al-Faisaly, dan Al-Ansar bermain imbang 1-1 dengan Al-Jabalain.

    Sebaliknya, satu-satunya pertandingan yang ditunda adalah laga antara Al-Akhdoud dan Al-Taawoun di stadion tuan rumah di Najran, hingga tanggal 21 Desember mendatang.

  • Ringkasan pekan keempat Liga Elite Dj-League

    Secara umum, sebanyak 11 pertandingan digelar pada pekan keempat Liga Elite Joy, sembilan di antaranya berakhir dengan kemenangan, sementara hanya dua yang berakhir imbang; antara Al-Khaleej dan Damac 2-2, serta Al-Ansar melawan Al-Jabalain dengan skor 1-1.

    Selama 11 pertandingan tersebut, tercipta 34 gol, dengan rata-rata lebih dari 3 gol di setiap pertandingan, sebuah angka yang sangat tinggi.

    Al-Ettifaq menjadi tim dengan torehan gol tertinggi pada pekan tersebut, setelah menjaringkan 6 gol ke gawang Al-Wehda.

    Pada level individu, hanya dua pemain yang berhasil mencetak lebih dari satu gol, yaitu penyerang Al-Hilal asal Tunisia, Loued Al-Obeidi, dan pemain Al-Ettifaq, Abdulrahman Al-Ruwaili.