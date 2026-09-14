Di hari yang sama, Al-Ettifaq meraih kemenangan telak baru di Liga Joy Elite, dan kali ini atas Al-Wehda dengan skor enam gol tanpa balas.
Kemenangan telak itu datang melalui 5 pemain, di mana masing-masing dari mereka mencetak satu gol, yaitu Hassan Al-Muslem, Abdullah Balhareth, Jalal Al-Salem, dan Mohammed Al-Eisa, ditambah dua gol yang dicetak oleh Abdulrahman Al-Ruwaili.
Kemenangan telak itu melambungkan Al-Ettifaq ke peringkat ketiga di klasemen dengan raihan 9 poin, tertinggal satu poin dari Al-Ahli dan Al-Ittihad, dan unggul selisih gol atas Al-Fateh, Al-Hilal, serta Al-Taawoun.
Wajar saja Al-Ettifaq mengungguli seluruh pesaing dalam hal produktivitas gol, karena mereka memiliki lini serang terkuat di Liga Joy Elite setelah berjalan 4 pekan, setelah mencetak 20 gol, dengan rata-rata 5 gol di setiap pertandingan.
Tak bisa diabaikan pula gol Mohammed Al-Eisa yang datang pada menit ke-71 pertandingan, di mana ia melewati beberapa pemain Al-Wehda dengan cara yang memukau, sebelum menempatkan bola ke dalam gawang.
Al-Eisa mencetak gol untuk pertandingan keempat secara beruntun di Liga Joy Elite, sehingga ia menyendiri dengan rekor bersejarah, karena ia menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di seluruh pekan pada edisi musim ini dari kompetisi tersebut.
Penyerang Al-Ettifaq itu mencapai gol ketujuhnya pada musim ini di Liga Saudi U-21, sehingga ia terus menjauh di puncak daftar pencetak gol dari Jefferson Ramos, penyerang Al-Fateh, dan Ziyad Aba, bintang Al-Ahli, yang berada di peringkat kedua dengan raihan 4 gol.