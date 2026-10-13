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Liga Primer Inggris ditekan untuk berbagi kekayaan! IFR ancam turun tangan karena perselisihan pembagian dana dengan EFL berlarut-larut
Piramida di bawah tekanan finansial yang sangat berat
Laporan 'State of the Game' yang baru diterbitkan menyajikan penilaian yang memprihatinkan tentang kondisi piramida sepakbola Inggris setelah investigasi forensik intensif selama 18 bulan. Meski Liga Primer tetap menjadi kompetisi domestik dengan pendapatan terbesar di dunia dan menghasilkan pemasukan yang sangat besar, kekayaan itu tidak mengalir secara efektif ke kasta bawah untuk menjamin kelangsungan hidup klub-klub di sana.
Data dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa 94 persen klub di lima kasta teratas sepakbola Inggris saat ini merugi. Tren ini didorong oleh budaya pengeluaran jangka pendek yang berlebihan. Klub-klub di Championship dan kasta di bawahnya pada dasarnya mempertaruhkan keamanan jangka panjang mereka demi mengimbangi para pesaing.
IFR menggambarkan situasi ini sebagai "perpaduan berbahaya antara utang yang meningkat dan ketergantungan berlebihan pada pendanaan pemilik". Jika pendanaan dari luar tiba-tiba dihentikan, klub-klub tersebut beserta basis suporter setia mereka menghadapi risiko besar untuk runtuh sepenuhnya.
IFR memperingatkan soal kesenjangan finansial dalam sepak bola Inggris
Selain itu, kesenjangan finansial antardivisi telah menciptakan apa yang disebut regulator sebagai "jurang terjal". Klub Premier League pada umumnya kini menghasilkan pendapatan lebih dari delapan kali lipat pendapatan klub Championship. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh sistem pembayaran parasut yang kontroversial, yang menurut IFR mendorong pengeluaran tanpa perhitungan di kalangan klub yang berjuang untuk promosi.
Di divisi yang lebih rendah, situasinya bahkan lebih buruk; 17 klub di EFL dan National League menanggung biaya operasional yang melebihi total pendapatan mereka, bahkan sebelum mengeluarkan sepeser pun untuk gaji pemain.
- AFP
Regulator memperingatkan akan mengambil pendekatan intervensionis
David Kogan, ketua IFR, lantang menyuarakan perlunya perubahan dalam tata kelola sepakbola untuk mencegah gelombang klub yang tak mampu membayar utang. Menyoroti kondisi saat ini, Kogan menunjukkan paradoks olahraga yang menghasilkan £9 miliar per tahun, tetapi hampir setiap klub beroperasi tanpa meraih laba. Ia mengungkapkan bahwa saat ini 32 klub memiliki cadangan kas dalam pembukuan mereka yang hanya cukup untuk kurang dari 30 hari. “Jadi, jika pemiliknya pergi atau meninggal mendadak, mereka tidak mampu membayar utang dan bangkrut,” jelasnya kepada Sky Sports.
Peran Kogan sangat penting karena Regulator Sepakbola Independen memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menilai apakah pemilik dan eksekutif layak memimpin klub mereka. Ia menekankan bahwa era hak siar bernilai tinggi dan pemilik klub yang kaya raya saat ini merupakan “saat ketika kita perlu mengatasi masalah struktural” sebelum “masa-masa cerah” secara finansial berakhir.
Rencana enam poin untuk pertumbuhan berkelanjutan
Untuk mengatasi kegagalan sistemik ini, IFR mengusulkan rencana menyeluruh yang terdiri dari enam poin guna menstabilkan piramida sepakbola. Strategi tersebut menuntut klub-klub mengelola risiko keuangan dengan lebih baik melalui cadangan kas yang lebih besar dan rencana darurat yang kuat.
Regulator itu juga berfokus menjaga status Liga Primer Inggris sebagai kompetisi terkemuka di dunia, sekaligus memastikan Championship tetap menjadi liga kasta kedua terbaik di dunia. Dengan mengurangi dampak perpindahan antardivisi, IFR berharap dapat mencegah siklus pertumbuhan pesat yang diikuti keterpurukan, yang telah menimpa banyak klub bersejarah.
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