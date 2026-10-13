Laporan 'State of the Game' yang baru diterbitkan menyajikan penilaian yang memprihatinkan tentang kondisi piramida sepakbola Inggris setelah investigasi forensik intensif selama 18 bulan. Meski Liga Primer tetap menjadi kompetisi domestik dengan pendapatan terbesar di dunia dan menghasilkan pemasukan yang sangat besar, kekayaan itu tidak mengalir secara efektif ke kasta bawah untuk menjamin kelangsungan hidup klub-klub di sana.

Data dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa 94 persen klub di lima kasta teratas sepakbola Inggris saat ini merugi. Tren ini didorong oleh budaya pengeluaran jangka pendek yang berlebihan. Klub-klub di Championship dan kasta di bawahnya pada dasarnya mempertaruhkan keamanan jangka panjang mereka demi mengimbangi para pesaing.

IFR menggambarkan situasi ini sebagai "perpaduan berbahaya antara utang yang meningkat dan ketergantungan berlebihan pada pendanaan pemilik". Jika pendanaan dari luar tiba-tiba dihentikan, klub-klub tersebut beserta basis suporter setia mereka menghadapi risiko besar untuk runtuh sepenuhnya.