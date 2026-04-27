Liga Premier, perhatikan: Barisan penyerang PSG dan Bayern Munich yang sangat tajam adalah masa depan sepak bola

Pada bulan Februari lalu, Mikel Arteta benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa Arsenal telah mendapat reputasi sebagai tim paling membosankan di Inggris. "Saya mendengar hal yang sebaliknya," tegas pelatih asal Spanyol itu, "bahwa di seluruh Eropa kami [dianggap] sebagai tim paling menarik di Eropa – dengan jumlah gol terbanyak dan clean sheet terbanyak. Mungkin saya punya sumber informasi yang berbeda!"

Itu jelas benar, karena Anda akan kesulitan menemukan siapa pun di dunia sepak bola yang menganggap Arsenal 'menarik'. Namun, pada performa terbaiknya, mereka sangat efektif dan efisien, itulah sebabnya mereka mencapai empat besar Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut – dan tanpa kalah satu pertandingan pun.

Arsenal juga menjadi simbol dari Premier League yang semakin pragmatis, di mana tim-tim mencetak lebih banyak gol dari situasi bola mati dan lebih sedikit dari permainan terbuka. Dalam hal itu, mereka seperti kembali ke era lampau, lebih mirip George Graham daripada Arsene Wenger, dan pendekatan lama '1-0 untuk Arsenal' ini mungkin saja membawa mereka meraih gelar – dan Liga Champions, artinya tujuan akan membenarkan cara.

Namun, PSG dan Bayern menunjukkan bahwa ada cara yang berbeda. Memang, jika Arsenal mewakili prinsip-prinsip inti dari masa-masa gelap dan defensif di masa lalu, PSG dan Bayern adalah contoh yang memukau tentang potensi masa depan yang jauh lebih cerah.