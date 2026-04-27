Liga Premier, perhatikan: Barisan penyerang PSG dan Bayern Munich yang sangat tajam adalah masa depan sepak bola

Tentu saja, kerja keras sama pentingnya bagi lini depan PSG, dengan Dembele—yang dulu dikenal sangat malas—menekankan tahun lalu bahwa ia dan rekan-rekannya sangat menyadari bahwa jika mereka tidak melakukan tekanan dengan intensitas yang cukup, mereka akan langsung diganti dalam susunan starting 11 Luis Enrique. Kompany bahkan mengakui sebelum pertemuan fase liga antara kedua tim pada November lalu bahwa ia dan rekan sejawatnya di PSG memiliki "prasyarat" yang sama terkait tingkat kerja para pemain mereka.
Juga terlihat jelas selama pertandingan di Parc des Princes itu bahwa Bayern hampir menyamai PSG dalam hal pergerakan. Kane mungkin tidak secepat atau sefleksibel Dembele, tetapi tak ada penyerang nomor 9 yang lebih lincah atau cerdas di dunia sepak bola saat ini, sementara Diaz didatangkan tak hanya karena kemampuannya menggiring bola yang mematikan, tapi juga karena ia tak bisa bermain di tengah. Dengan Olise yang terus menerobos ke dalam menggunakan kaki kiri mematikan, Bayern telah menjadi teka-teki yang jarang bisa dipecahkan oleh tim lain.
"Kami senang bahwa semua pakar bertanya pada diri mereka sendiri, 'Siapa striker kami malam ini? Siapa gelandang serang? Siapa playmaker?'" kata Kompany dengan antusias setelah kemenangan atas rival Bundesliga Borussia Dortmund pada Oktober. "Itulah cara kami tahu bahwa kami memiliki serangan yang lancar dan bahwa kami melakukannya dengan benar."
Ini adalah pendekatan yang tentu saja membuat mereka "menyenangkan untuk ditonton", seperti yang dikatakan Presiden Bayern Herbert Hainer, sementara Karl-Heinz Rummenigge memuji Kompany karena menciptakan tim yang telah "mengubah kesenangan bermain sepak bola menjadi kesuksesan". Tentu saja, kita bisa mengatakan hal yang sama tentang PSG - yang menjadi juara bertahan bukan tanpa alasan.
Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah Bayern bisa memenangkan Liga Champions dengan cara bermain seperti itu, melainkan apakah ada tim selain PSG yang sama menariknya yang bisa menghentikan mereka?