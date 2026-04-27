Bayern PSG forward lines GFXGetty/GOAL
Liga Premier, perhatikan: Barisan penyerang PSG dan Bayern Munich yang sangat tajam adalah masa depan sepak bola

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Sama seperti kebanyakan orang di dunia ini, mantan bek Liverpool Stephen Warnock sangat menikmati pertandingan perempat final Liga Champions yang mendebarkan antara Bayern Munich dan Real Madrid. Pertandingan tersebut berlangsung seru selama 180 menit yang memukau sebelum tim asal Bavaria itu akhirnya menang dengan agregat 6-4, yang tidak sedikit dipengaruhi oleh kartu merah konyol yang diterima Eduardo Camavinga di menit-menit akhir leg kedua.

Namun, meskipun Bayern akhirnya memenangkan kedua leg tersebut dan bermain menyerang dari awal hingga akhir, Warnock tetap meragukan kemampuan tim Jerman itu untuk melaju hingga akhir.

"Kedua tim tampil brilian dalam serangan, tetapi pertahanan keduanya buruk," kata pakar BBC Sport itu dalam acara Match of the Day. "Jika Anda ingin memenangkan Liga Champions, bisakah Anda bermain seperti itu?"

Jawaban yang jelas—dan benar—adalah ya, karena lawan Bayern berikutnya, Paris Saint-Germain, telah membuktikannya dengan mengangkat trofi kurang dari setahun yang lalu. Lebih dari itu, di tengah musim di mana sepak bola Inggris bergerak ke arah yang sangat mengkhawatirkan, siapa pun yang benar-benar mencintai 'The Beautiful Game' seharusnya bersyukur bahwa salah satu dari dua tim tersebut akan berada di final melawan Arsenal atau Atletico Madrid...

  Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "Sumber-sumber yang berbeda" menurut Arteta

    Pada bulan Februari lalu, Mikel Arteta benar-benar terkejut saat mengetahui bahwa Arsenal telah mendapat reputasi sebagai tim paling membosankan di Inggris. "Saya mendengar hal yang sebaliknya," tegas pelatih asal Spanyol itu, "bahwa di seluruh Eropa kami [dianggap] sebagai tim paling menarik di Eropa – dengan jumlah gol terbanyak dan clean sheet terbanyak. Mungkin saya punya sumber informasi yang berbeda!"

    Itu jelas benar, karena Anda akan kesulitan menemukan siapa pun di dunia sepak bola yang menganggap Arsenal 'menarik'. Namun, pada performa terbaiknya, mereka sangat efektif dan efisien, itulah sebabnya mereka mencapai empat besar Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut – dan tanpa kalah satu pertandingan pun.

    Arsenal juga menjadi simbol dari Premier League yang semakin pragmatis, di mana tim-tim mencetak lebih banyak gol dari situasi bola mati dan lebih sedikit dari permainan terbuka. Dalam hal itu, mereka seperti kembali ke era lampau, lebih mirip George Graham daripada Arsene Wenger, dan pendekatan lama '1-0 untuk Arsenal' ini mungkin saja membawa mereka meraih gelar – dan Liga Champions, artinya tujuan akan membenarkan cara.

    Namun, PSG dan Bayern menunjukkan bahwa ada cara yang berbeda. Memang, jika Arsenal mewakili prinsip-prinsip inti dari masa-masa gelap dan defensif di masa lalu, PSG dan Bayern adalah contoh yang memukau tentang potensi masa depan yang jauh lebih cerah.

  FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    Sayap lagi?!

    Perekrutan Khvicha Kvaratskhelia oleh PSG selama jendela transfer Januari 2025 tampak tidak perlu. Dengan kehadiran Ousmane Dembele, Desire Doue, dan Bradley Barcola, Luis Enrique sebenarnya tidak kekurangan pemain sayap. Namun, bagi pelatih asal Spanyol itu, semakin banyak pemain sayap di lini serangnya, semakin baik.

    Tak lama sebelum kedatangan Kvaratskhelia, Luis Enrique telah memunculkan apa yang disebut pelatih Montpellier, Jean-Louis Gasset, sebagai "ide abad ini", yaitu memindahkan Dembele ke tengah barisan penyerangnya. Dengan kehadiran Kvaratskhelia, PSG selalu bisa memiliki tiga pemain yang ahli menggiring bola secara mematikan di lapangan pada saat yang sama — dan satu cadangan yang siap masuk dari bangku cadangan untuk menyiksa lawan yang kelelahan.

    Strategi ini terbukti sangat sukses, dengan lini depan Luis Enrique yang sangat dinamis mengantarkan PSG meraih treble yang mendebarkan, yang memuncak pada kemenangan telak 5-0 atas Inter dalam final Liga Champions yang secara historis sangat timpang di Munich, saat tim asal Paris ini merebut gelar Piala Eropa pertama mereka dengan cara yang paling fantastis yang bisa dibayangkan.

  Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    Mengubah segalanya

    Kemenangan PSG di turnamen ini juga merupakan kemenangan bagi sepak bola menyerang. Bahkan sebelum mereka tampil gemilang di Allianz Arena, mereka telah mencetak lebih banyak gol dan melepaskan lebih banyak tembakan daripada tim mana pun di babak gugur, sekaligus mencatatkan penguasaan bola tertinggi. Bek kanan Achraf Hakimi menyatakan setelah final bahwa Luis Enrique telah "mengubah cara pandang terhadap permainan", dan meskipun hal itu mungkin sedikit berlebihan, cara kesuksesannya tidak diragukan lagi telah membuat seluruh Eropa memperhatikan.

    Misalnya, aktivitas transfer musim panas Liverpool tak diragukan lagi dipengaruhi oleh kekalahan mereka di babak 16 besar melawan PSG, dengan Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez jelas didatangkan dengan harapan memberikan dinamika yang sama di posisi bek sayap seperti Hakimi dan Nuno Mendes. Tentu saja, hal itu sama sekali tidak berjalan sesuai rencana bagi The Reds, namun mungkin masalah yang lebih besar adalah tim perekrutan Liverpool melewatkan poin utama.

    Alih-alih menambah pemain sayap kelas dunia ke dalam tim mereka, mereka justru membiarkan satu pemain pergi, dengan Luis Diaz diizinkan bergabung dengan Bayern, yang, secara kebetulan, telah menjadi ancaman terbesar bagi harapan PSG untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka.

  Luis Diaz Bayern MunichFC Bayern

    'Pas banget'

    Seperti yang kemudian ditekankan oleh Max Eberl, Bayern mendapat sedikit kritikan terkait transfer Diaz. Tidak ada yang meragukan kualitas pemain Kolombia itu, tetapi membayar €75 juta untuk seorang penyerang berusia 28 tahun sangat tidak seperti gaya Bayern. Atau, setidaknya, hal itu akan terjadi di masa lalu. Harry Kane telah sepenuhnya membuktikan bahwa pengeluaran €100 juta untuknya setelah bergabung dari Tottenham pada 2023 di usia 29 tahun adalah keputusan yang tepat, sehingga Eberl tidak ragu bahwa Diaz akan terbukti sebagai investasi yang sama baiknya.

    "Kami tahu apa yang kami lakukan," kata direktur olahraga tersebut. "Kami yakin dia akan sangat cocok, bukan hanya karena gol dan assistnya, tetapi juga karena sikap dan intensitasnya."

    Bayern tidak bisa lebih tepat lagi. Diaz telah menyatu dengan mulus ke dalam starting XI Vincent Kompany, sekaligus mengangkat lini depan ke level yang sama sekali berbeda.

    "Yang membuat Diaz istimewa," kata legenda Bayern Phillip Lahm kepada AFP, "adalah bahwa dia juga pekerja keras. Anda memiliki pemain sepak bola brilian di barisan Anda, yang selalu penting. Tapi Anda juga harus bekerja keras. Hal itulah yang membedakannya dengan cara yang luar biasa. Dia bekerja di kedua arah: menyerang dan juga bertahan."

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    'Bangga menjadi bagian dari serangan ini'

    Yang menarik, Diaz sangat rela bekerja keras tanpa henti demi Bayern. Dia memang selalu menjadi pemain yang gigih, namun ia menganggap bermain bersama Kane dan Michael Olise—yang bisa dibilang sebagai dua pemain terbaik di dunia pada posisi masing-masing saat ini—sebagai suatu kebanggaan sekaligus kehormatan.

    "Keduanya luar biasa," kata Diaz tentang rekan-rekan penyerangnya dalam wawancara dengan Sky Germany. "Kane sangat mengejutkan saya. Saya pernah melihatnya bermain di Inggris, karena kami beberapa kali berhadapan dengan Tottenham. Tapi satu hal adalah menontonnya di tim lawan. Hal lain adalah berbagi ruang ganti dengannya dan berdiri bersamanya setiap hari di lapangan latihan, melihat bagaimana dia bekerja untuk tim kami, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia terus-menerus mundur, meminta bola, dan tentu saja, bagaimana dia mencetak gol. Dia seperti mesin. Dia benar-benar melakukan segalanya dengan baik.

    "Michael menghancurkan lawan dalam situasi satu lawan satu; dia sangat berbakat secara teknis dan membuat perbedaan. Dia orang yang tenang. Di lapangan, dia sangat komunikatif. Dia banyak membantu, memperhatikan banyak detail, dan kadang-kadang berkata, ‘Hei, mari kita bertahan seperti ini atau itu.’

    "Inilah detail-detail yang membantu kamu berkembang sebagai pesepakbola dan membuatmu merasa nyaman. Luar biasa bisa bermain bersama pemain seperti ini. Aku sangat bangga menjadi bagian dari lini serang ini."

  FBL-EUR-C1-PSG-BAYERNAFP

    'Seru untuk ditonton'

    Tentu saja, kerja keras sama pentingnya bagi lini depan PSG, dengan Dembele—yang dulu dikenal sangat malas—menekankan tahun lalu bahwa ia dan rekan-rekannya sangat menyadari bahwa jika mereka tidak melakukan tekanan dengan intensitas yang cukup, mereka akan langsung diganti dalam susunan starting 11 Luis Enrique. Kompany bahkan mengakui sebelum pertemuan fase liga antara kedua tim pada November lalu bahwa ia dan rekan sejawatnya di PSG memiliki "prasyarat" yang sama terkait tingkat kerja para pemain mereka.

    Juga terlihat jelas selama pertandingan di Parc des Princes itu bahwa Bayern hampir menyamai PSG dalam hal pergerakan. Kane mungkin tidak secepat atau sefleksibel Dembele, tetapi tak ada penyerang nomor 9 yang lebih lincah atau cerdas di dunia sepak bola saat ini, sementara Diaz didatangkan tak hanya karena kemampuannya menggiring bola yang mematikan, tapi juga karena ia tak bisa bermain di tengah. Dengan Olise yang terus menerobos ke dalam menggunakan kaki kiri mematikan, Bayern telah menjadi teka-teki yang jarang bisa dipecahkan oleh tim lain.

    "Kami senang bahwa semua pakar bertanya pada diri mereka sendiri, 'Siapa striker kami malam ini? Siapa gelandang serang? Siapa playmaker?'" kata Kompany dengan antusias setelah kemenangan atas rival Bundesliga Borussia Dortmund pada Oktober. "Itulah cara kami tahu bahwa kami memiliki serangan yang lancar dan bahwa kami melakukannya dengan benar."

    Ini adalah pendekatan yang tentu saja membuat mereka "menyenangkan untuk ditonton", seperti yang dikatakan Presiden Bayern Herbert Hainer, sementara Karl-Heinz Rummenigge memuji Kompany karena menciptakan tim yang telah "mengubah kesenangan bermain sepak bola menjadi kesuksesan". Tentu saja, kita bisa mengatakan hal yang sama tentang PSG - yang menjadi juara bertahan bukan tanpa alasan.

    Jadi, pertanyaannya bukanlah apakah Bayern bisa memenangkan Liga Champions dengan cara bermain seperti itu, melainkan apakah ada tim selain PSG yang sama menariknya yang bisa menghentikan mereka?

