Liga Premier menjelaskan mengapa gol kontroversial Benjamin Sesko untuk Manchester United saat melawan Liverpool tetap sah

United langsung menguasai permainan sejak awal dalam laga krusial Liga Premier melawan Liverpool, namun gol ke-10 Sesko musim ini lah yang menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut.

Setelah Matheus Cunha membuka skor pada menit keenam, Sesko mencetak gol hanya delapan menit kemudian untuk membawa United unggul 2-0 di awal pertandingan yang berlangsung seru.

Gol tersebut tercipta setelah Bruno Fernandes menciptakan ruang di sisi kanan kotak penalti dan mengoper bola berbahaya ke kotak enam yard. Kiper Liverpool, Freddie Woodman, melompat untuk mencegat bola, tetapi hanya mampu menepis bola ke arah Sesko. Bola membentur kaki sang striker sebelum memantul ke dadanya dan akhirnya bergulir melewati garis gawang, yang langsung memicu protes dari tim tamu.