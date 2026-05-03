Liga Premier menjelaskan mengapa gol kontroversial Benjamin Sesko untuk Manchester United saat melawan Liverpool tetap sah
Kontroversi meletus di Old Trafford
United langsung menguasai permainan sejak awal dalam laga krusial Liga Premier melawan Liverpool, namun gol ke-10 Sesko musim ini lah yang menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut.
Setelah Matheus Cunha membuka skor pada menit keenam, Sesko mencetak gol hanya delapan menit kemudian untuk membawa United unggul 2-0 di awal pertandingan yang berlangsung seru.
Gol tersebut tercipta setelah Bruno Fernandes menciptakan ruang di sisi kanan kotak penalti dan mengoper bola berbahaya ke kotak enam yard. Kiper Liverpool, Freddie Woodman, melompat untuk mencegat bola, tetapi hanya mampu menepis bola ke arah Sesko. Bola membentur kaki sang striker sebelum memantul ke dadanya dan akhirnya bergulir melewati garis gawang, yang langsung memicu protes dari tim tamu.
VAR menjadi sorotan utama
Wasit Stuart Attwell, yang bertindak sebagai VAR, ditugaskan untuk menentukan apakah bola telah menyentuh tangan atau lengan Sesko sebelum melewati garis gawang. Proses peninjauan berlangsung sekitar tiga menit saat para ofisial memeriksa beberapa sudut tayangan yang berbeda.
Meskipun beberapa tayangan ulang menunjukkan tidak ada kontak, sudut pandang lain tampaknya memperlihatkan bola menyentuh jari-jari sang penyerang saat bergerak menuju dadanya.
Meskipun pemeriksaan berlangsung lama dan rekaman tersebut ambigu, gol tersebut akhirnya disahkan, sehingga para pendukung di Old Trafford dapat merayakan keunggulan dua gol.
Liga Premier mengklarifikasi keputusan tersebut
Untuk memberikan kejelasan mengenai insiden tersebut, Pusat Pertandingan Liga Premier mengeluarkan pernyataan di X yang menjelaskan mengapa gol tersebut tidak dibatalkan. Saluran resmi liga tersebut menegaskan bahwa standar untuk melakukan intervensi tidak terpenuhi berdasarkan bukti video yang tersedia bagi tim wasit pada saat-saat yang penuh tekanan itu.
Pusat Pertandingan Liga Premier mengatakan: “Keputusan wasit mengenai gol tersebut telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dengan pertimbangan bahwa tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Sesko menyentuh bola dengan tangan sebelum mencetak gol.”
Liverpool membalas sebelum gol penentu dari Mainoo
Meskipun gol Sesko membuat United unggul 2-0 saat jeda, drama pertandingan masih jauh dari selesai. Liverpool tampil di babak kedua dengan intensitas yang lebih tinggi dan dengan cepat kembali ke dalam alur pertandingan. Dominik Szoboszlai memperkecil ketertinggalan The Reds tak lama setelah babak kedua dimulai, sehingga momentum kembali berpihak pada tim asal Merseyside itu.
Kembalinya Liverpool disempurnakan pada menit ke-56 ketika Cody Gakpo mencetak gol penyama kedudukan. Namun, United akhirnya memastikan kemenangan, dengan Kobbie Mainoo mencetak gol penentu pada menit ke-77. Gol tersebut mengukuhkan kemenangan yang diraih dengan susah payah, mengangkat United ke 64 poin dan mengokohkan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen Liga Premier, sekaligus memastikan kualifikasi mereka ke Liga Champions musim depan.