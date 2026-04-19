Liga Premier menjelaskan alasan mengapa Gabriel lolos dari kartu merah atas insiden 'tendangan kepala' terhadap Erling Haaland dalam kekalahan Arsenal dari Man City
Liga Premier menjelaskan mengapa VAR mempertahankan keputusan wasit
Gabriel bersenggolan dengan Haaland pada babak kedua, seolah-olah mendorong kepalanya ke arah striker asal Norwegia itu. Namun, wasit Anthony Taylor hanya memberikan kartu kuning, sebuah keputusan yang didukung oleh petugas VAR John Brooks. Pusat Pertandingan Liga Premier merilis pernyataan resmi di X untuk mengklarifikasi situasi tersebut, dengan menyatakan: "Keputusan wasit untuk tidak memberikan kartu merah telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR — dengan tindakan Gabriel dinilai tidak terlalu agresif atau kasar."
Para pakar terkejut dengan keputusan wasit yang terlalu lunak
Keputusan kontroversial tersebut membuat banyak pengamat bingung, dengan mantan pemain sayap Arsenal Perry Groves menegaskan bahwa Gabriel lolos dari hukuman. Menanggapi hal tersebut dalam acara talkSPORT GameDay Live, Groves berkata: "Haaland sebenarnya bertindak tepat karena dia sama sekali tidak bereaksi… Saya rasa Gabriel benar-benar lolos dari hukuman. Dia mengira Haaland berada di luar jangkauannya, tapi jelas-jelas tidak."
Mantan manajer Newcastle, Alan Pardew, juga mengungkapkan ketidakpercayaannya, mengingat larangan masuk stadion yang diterimanya atas pelanggaran serupa pada 2014, sambil menyatakan: "Saya didenda 150 ribu poundsterling karena itu, jadi Anda tahu bagaimana perasaan saya. Dia jelas-jelas menempatkan kepalanya di tempat yang tidak seharusnya, mirip seperti saya."
Bagaimana reaksi Haaland?
Haaland, yang juga mendapat kartu kuning karena terlibat dalam insiden tersebut, memberikan tanggapan yang diplomatis mengenai kejadian itu setelah pertandingan. Ketika ditanya apakah Gabriel seharusnya diusir dari lapangan, ia mengatakan kepada Sky Sports: "Menurut saya, jika saya terjatuh ke lantai—yang tidak akan saya lakukan kecuali ada yang benar-benar menyerang saya—mungkin itu akan berujung pada kartu merah. Saya tidak yakin. Tapi begitulah adanya, saya tidak akan terjatuh ke lantai. Kartu kuning untuk saya, saya tidak yakin mengapa, dia mendekati wajah saya. Tapi begitulah adanya."
Dinamika perebutan gelar juara mengalami perubahan yang signifikan
Keputusan yang kontroversial itu pada akhirnya tak menghalangi Manchester City untuk meraih kemenangan penting yang secara drastis mengubah momentum dalam perebutan gelar juara. Tim asuhan Pep Guardiola kini telah mengumpulkan 67 poin dari 32 pertandingan, memperkecil selisih poin di puncak klasemen. Arsenal saat ini masih berada di posisi pertama dengan 70 poin, setelah memainkan 33 pertandingan, namun keunggulan mereka tampak semakin rapuh.
City akan berusaha memanfaatkan pertandingan sisa yang krusial saat mereka bertandang ke markas Burnley pada Rabu malam, yang berpotensi menghapus selisih poin tersebut. Sementara itu, Arsenal sangat membutuhkan kebangkitan dan kembali menemukan performa kemenangan mereka saat mereka bersiap menjamu Newcastle United di Emirates Stadium pada Sabtu mendatang.