Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liga Premier menanggapi hasil survei yang mengecam yang menunjukkan para penggemar membenci VAR di tengah seruan agar teknologi tersebut dihapuskan
Kesenjangan yang semakin melebar
Sejak diperkenalkan pada tahun 2019, Video Assistant Referee (VAR) tetap menjadi elemen yang paling kontroversial dalam sepak bola Inggris modern. Sebuah studi terbaru terhadap hampir 8.000 pendukung yang dilakukan oleh FSA menemukan bahwa sebanyak 90 persen penggemar percaya bahwa teknologi tersebut justru telah memperburuk pengalaman menonton pertandingan. Meskipun liga telah berupaya menyempurnakan proses tersebut melalui teknologi offside semi-otomatis dan pengumuman wasit di dalam stadion, data menunjukkan bahwa 'penyesuaian' ini gagal menenangkan basis penggemar inti. Ketegangan ini diperparah oleh laporan panel Key Match Incidents (KMI) terbaru, yang menunjukkan bahwa kesalahan wasit sebenarnya telah meningkat menjadi 54 kali pada musim ini, dibandingkan dengan 44 kali pada tahap yang sama musim lalu.
- (C)Getty images
Pentingnya akurasi
Pihak pengurus Liga Premier membantah temuan FSA dengan mengutip penelitian internal mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa para pendukung lebih tertarik pada penyempurnaan daripada penghapusan total. Mereka berpendapat bahwa standar tinggi untuk intervensi membuat liga papan atas Inggris ini tidak terlalu mengganggu dibandingkan liga-liga sejenis di Eropa.
Dalam pernyataan resmi, LigaPremier mencatat: "Sebagai bagian dari dialog berkelanjutan dengan para pendukung, penelitian Liga Premier menunjukkan bahwa para penggemar sebagian besar mendukung untuk mempertahankan VAR, tetapi memperbaiki cara penggunaannya." Mereka menambahkan: "VAR menghasilkan keputusan yang lebih tepat.
"Dalam beberapa musim terakhir, terdapat sekitar 100 pembatalan VAR yang tepat per musim – kasus di mana gol seharusnya salah diberikan atau dianulir, atau kartu merah atau penalti terlewatkan atau diberikan secara salah.
"Liga menerapkan ambang batas yang tinggi untuk intervensi VAR, dengan keputusan wasit tetap menjadi prioritas. Akibatnya, VAR kurang mengganggu di Liga Premier dibandingkan liga-liga Eropa lainnya, termasuk Liga Champions, di mana VAR melakukan intervensi hampir dua kali lebih sering."
Kematian spontanitas
Kelompok suporter tidak hanya mengutip kesalahan sesekali, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara mereka merayakan gol sebagai keluhan utama mereka. Para kritikus berpendapat bahwa penundaan yang lama akibat proses pengecekan telah menghilangkan esensi emosional dan spontan dari olahraga ini.
Thomas Concannon, manajer jaringan Liga Premier FSA, mengatakan kepada BBC Sport: "Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar penggemar ingin VAR dihapus. Kita semua telah hidup dengan VAR begitu lama sehingga kita telah melihat dampak negatifnya terhadap permainan. Orang-orang kesal dengan waktu yang dibutuhkan, kesal dengan akurasinya, dan kesal dengan [dampaknya terhadap] spontanitas. Hal ini memang menghilangkan esensi sepak bola yang seharusnya dan makna dari momen-momen spesial tersebut."
- Getty Images Sport
Suara penentu
Liga Premier tengah menghadapi masa introspeksi yang intens saat berusaha menyeimbangkan akurasi teknis dengan tekanan yang semakin besar dari para penggemar yang kecewa. Meskipun liga tetap berkomitmen pada sistem tersebut, meningkatnya jumlah kesalahan yang terkonfirmasi menjadi amunisi bagi klub-klub untuk mendesak perubahan radikal dalam rapat umum musim panas mendatang. Para penggemar akan mengamati dengan saksama untuk melihat apakah langkah-langkah transparansi baru-baru ini benar-benar dapat menyelamatkan spontanitas permainan atau apakah upaya mengejar kesempurnaan telah merenggut jiwa sepak bola.