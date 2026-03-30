Liga Premier menanggapi hasil survei yang mengecam yang menunjukkan para penggemar membenci VAR di tengah seruan agar teknologi tersebut dihapuskan

Pihak pengurus Liga Premier membantah temuan FSA dengan mengutip penelitian internal mereka sendiri, yang menunjukkan bahwa para pendukung lebih tertarik pada penyempurnaan daripada penghapusan total. Mereka berpendapat bahwa standar tinggi untuk intervensi membuat liga papan atas Inggris ini tidak terlalu mengganggu dibandingkan liga-liga sejenis di Eropa.

Dalam pernyataan resmi, LigaPremier mencatat: "Sebagai bagian dari dialog berkelanjutan dengan para pendukung, penelitian Liga Premier menunjukkan bahwa para penggemar sebagian besar mendukung untuk mempertahankan VAR, tetapi memperbaiki cara penggunaannya." Mereka menambahkan: "VAR menghasilkan keputusan yang lebih tepat.

"Dalam beberapa musim terakhir, terdapat sekitar 100 pembatalan VAR yang tepat per musim – kasus di mana gol seharusnya salah diberikan atau dianulir, atau kartu merah atau penalti terlewatkan atau diberikan secara salah.

"Liga menerapkan ambang batas yang tinggi untuk intervensi VAR, dengan keputusan wasit tetap menjadi prioritas. Akibatnya, VAR kurang mengganggu di Liga Premier dibandingkan liga-liga Eropa lainnya, termasuk Liga Champions, di mana VAR melakukan intervensi hampir dua kali lebih sering."